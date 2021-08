രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വേഗം കുത്തനെ കൂടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്‌ലയുടെ ജൂണിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം റിലയൻസ് ജിയോ മീഡിയൻ ഡൗൺലോഡ് വേഗം 13.08 എംബിപിഎസാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇത് 5.96 എംബിപിഎസ് ആയിരുന്നു. അതേസമയം, ട്രായിയുടെ കണക്കുകളിൽ ജിയോയുടെ ഡൗൺലോഡ് വേഗം 18 എംബിപിഎസിന് മുകളിലാണ്.



നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡൗൺലോഡ് വേഗം 100 ശതമാനത്തിലധികം കുതിച്ചുചാടാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ച അധിക സ്പെക്ട്രമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജിയോ ഈ വർഷം ഏകദേശം 58,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അധിക സ്പെക്ട്രം രാജ്യത്തെ വിവിധ ടെലികോം സർക്കിളുകളിലായി വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമതാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിലും വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ജിയോയാണ് മുന്നിൽ. ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ മീഡിയൻ ഡൗൺലോഡ് വേഗം മാർച്ചിലെ 5.96 എംബിപിഎസിൽ നിന്ന് ജൂണിൽ 13.08 എംബിപിഎസായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

5ജി വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരി ഡൗൺലോഡ് വേഗം പത്ത് മടങ്ങ് വർധിക്കുമെന്നാണ് ഓക്‌ലയുടെ പ്രവചനം. 4ജിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 5ജി ഡൗൺലോഡ് വേഗം 9 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വരെ വർധിച്ച മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ പ്രകാരമാണ് ഓക്‌ല പ്രവചിക്കുന്നത്. നിലവിലെ 4ജി വേഗം നോക്കുമ്പോൾ ജിയോയുടെ 5ജി വേഗം 130 എംബിപിഎസ് ആകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഭാരതി എയർടെൽ, റിലയൻസ് ജിയോ എന്നിവയുടെ അധിക സ്പെക്ട്രം വിന്യാസം ടെലികോം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച നെറ്റ്‌വർക്ക് അനുഭവം നൽകാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ 5ജി തുടങ്ങാൻ വൈകുന്നത് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളും 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഓക്‌ല റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

English Summary: Reliance Jio Median Download Speed Up at 13.08 Mbps in June from 5.96 Mbps March 2021: Ookla