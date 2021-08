കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഐടി നയത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്തായിരുന്നു എന്ന് കോടതി

അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന 'ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി നിയമങ്ങള്‍, 2021' എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടു ചോദിച്ചു. ഇവ 2009ലെ നിയമങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്തയും, ജിഎസ് കുല്‍ക്കര്‍ണിയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ബഞ്ച് പറഞ്ഞു. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതു തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച രണ്ടു ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. ലീഫ്‌ലെറ്റ് എന്ന വാര്‍ത്താ പോര്‍ട്ടലും, നിഖില്‍ വാഗ്‌ലെ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് ഹര്‍ജികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പൗരാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ് എന്നാണ് ഇരുവരുടെയും പരാതികളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഐടി ആക്ടിന്റെ പരിധിയും വിട്ടാണ് പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും പരാതിക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19 (2) ല്‍ തന്നെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



∙ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലും കേസ്

പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രതികരിക്കാന്‍ 10 ദിവസത്തെ സമയം നീട്ടി നല്‍കി. കര്‍ണാട്ടിക് സംഗീതജ്ഞന്‍ ടി.എം. കൃഷ്ണ, മുന്‍ ദി ഹിന്ദു എഡിറ്റര്‍ എന്‍. റാം തുടങ്ങിയവരാണ് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എ12 സീരീസ് ഇന്ത്യയില്‍

സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളായ ഗ്യാലക്‌സി എ12 സീരീസ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 13,999 രൂപയായിരിക്കും. സാംസങ്ങിന്റെ എക്‌സിനോസ് 850 പ്രോസസറാണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന് 128 ജിബി വരെ സംഭരണശേഷിയും, 6 ജിബി റാമും ഉണ്ട്. 6.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീനാണ്. പിന്നില്‍ നാലു ക്യാമറാ സെറ്റ്-അപ് ആണുള്ളത്. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 48എംപി സെന്‍സര്‍ ആണ്. ഒപ്പം 5എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ്, 2എംപി ഡെപ്ത് സെന്‍സര്‍, 2എംപി മാക്രോ സെന്‍സര്‍ എന്നിവയും ഉണ്ട്. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 8എംപി സെന്‍സറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 3 പഴയ എസ് പെന്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യില്ല

സാംസങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറിക്കിയ മടക്കാവുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണായ ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 3 പഴയ സ്റ്റൈലസ് എസ് പെന്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യില്ല. ഈ മോഡലിനൊപ്പം സ്‌റ്റൈലസ് വേണ്ടവര്‍ എസ് പെന്‍ പ്രോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പഴയ എസ് പെന്‍ ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനിനു കേടുവരുത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് സാംസങ് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

∙ റെഡിറ്റിന്റെ മൂല്യം 1000 കോടി ഡോളർ

അമേരിക്കന്‍ ചര്‍ച്ചാ വെബ്‌സൈറ്റായ റെഡിറ്റിന്റെ മൂല്യം 1000 കോടി ഡോളര്‍ ആയെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. അടുത്തിടെയാണ് കമ്പനിക്ക് 410 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഫണ്ടിങ് ലഭിച്ചത്. പരസ്യമാണ് കമ്പനിയുടെ വരുമാന മാര്‍ഗം.

∙ ജിയോ ഫോണിനു വെല്ലുവിളിയുമായി മൂന്നു ഫിലിപ്‌സ് ഫോണുകള്‍

ഫിലിപ്‌സ് ബ്രാന്‍ഡിലുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന 'ടിപിവി ടെക്‌നോളജി' കമ്പനി ഇ സീരീസിലുള്ള മൂന്നു ഫീച്ചര്‍ ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. ഫിലിപ്‌സ് സേനിയം ( Philips Xenium) ഇ209, ഇ125, ഇ102 എ എന്നിവയാണ് വിപണിയിലെത്തുക. ഇവ ജിയോഫോണുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നവ ആയിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഇവയില്‍ ഇ209 ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വിലയേറിയത്. മുതര്‍ന്നവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന വലിയ സ്‌ക്രീന്‍, കൂടുതല്‍ ശബ്ദമുള്ള സ്പീക്കറുകള്‍, വലിയ കീപാഡ്, ടോര്‍ച്ചിനു മാത്രമായി സൈഡില്‍ ബട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ട്. ഇതിന് 2,999 രൂപയാണ് വില. എല്ലാ മോഡലുകള്‍ക്കും 3000 രൂപയില്‍ താഴെയാണ് വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇ102 മോഡലിന് 1,399 രൂപയാണ് വില. ഇ125ന് 2,099 രൂപ നല്‍കണം.

∙ ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗങ്ങള്‍ മെമ്പര്‍ഷിപ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു?

ആമസോണ്‍ മേധാവി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയതില്‍ ആര്‍ക്കും തന്നെ പരിഭവമില്ല. എന്നാല്‍, യാത്രയ്ക്കു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്ര സാധ്യമാക്കിയതിന് ആമസോണ്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതില്‍ അമേരിക്കയിലുടനീളം എതിർപ്പുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പലരും ആമസോണ്‍ പ്രൈ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വീരവാദമാണ് ബേസോസിന് വിനയായതെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ വാവെയെ പരിപൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കി ഓണര്‍ മാജിക് 3 സീരീസ്

നേരത്തെ, ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ വാവെയുടെ സബ് ബ്രാന്‍ഡ് ആയിരുന്ന ഓണര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഫോണുകളില്‍ വാവേയുടെ പൊടിപോലുമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പകരം ഗൂഗിള്‍ ആപ്പുകളാലും സര്‍വീസുകളാലും നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് മാജിക് 3, മാജിക് 3 പ്രോ, മാജിക് 3 പ്രോ പ്ലസ് ഹാന്‍ഡ് സെറ്റുകള്‍. ഇവ ചൈനയ്ക്കു വെളിയില്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

∙ ആപ്പിള്‍ ഹോംപോഡ്, ഹോംപോഡ് മിനി സ്പീക്കറുകള്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഡിയോ സപ്പോര്‍ട്ട്

ആപ്പിളിന്റെ സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കറുകളായ ഹോംപോഡ്, ഹോംപോഡ് മിനി മോഡലുകള്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഡിയോ സപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് ആപ് വഴി കേള്‍ക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ ലോസ്‌ലെസ് ഓഡിയോ ഫീച്ചര്‍ ആസ്വദിക്കാനാകുക. പക്ഷേ, ഇത് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാകണമെങ്കില്‍ ഐഒഎസ് 15 ബീറ്റയും, ഹോംപോഡ് ഒഎസ് 15നും ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യണം. രണ്ടും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും.

∙ ചില പോക്കോ എഫ്3 ജിടി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്ക് ചൂടാകല്‍ പ്രശ്‌നം

അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പോക്കോ എഫ്3 ഹന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളില്‍ ചിലതിന് ചൂടാകല്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് ഷഓമി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. ഫോണിന്റെ തുടക്ക വില 26,999 രൂപയാണ്.

കടപ്പാട്: പിടിഐ, റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍, എപി

