ആമസോണ്‍ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും മുന്‍ മേധാവിയുമായിരുന്ന ജെഫ് ബെസോസ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും ശ്രദ്ധചെലുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബെസോസിനെ ഒന്നു 'തലോടി' വിടുന്നത് മസ്‌കിന്റെ ഒരു രീതി തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹൈഡ്രജന്‍ കാറുകളെക്കുറിച്ചുവന്ന ഒരു ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായാണ് മസ്‌ക് ബെസോസിനെ പരിഹസിച്ചത്.



എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്‌സ് നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. എന്നാല്‍ മസ്കിന്റെ കളിയാക്കല്‍ അവിടംകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല, ബെസോസിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞും പേരിന്റെ സ്‌പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചെഴുതിയും മസ്‌ക് കുറിച്ചു, ‘ജെഫ്‌റി ബെസോസ് (JeffreyBesos) കാര്യമായി തെളിയിക്കുന്നതു പോലെ’. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി മസ്‌ക് ബെസോസിനെ പല തവണ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ പശ്ചാത്തലം

ആദ്യം ഹൈഡ്രജന്‍ കാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശം പരിശോധിക്കാം. മസ്‌കിന്റെ ടെസ്‌ല കമ്പനി കാറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാറുകളാണ് കമ്പനി നിർമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, കാറുകള്‍ക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ബെസോസ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം ഹൈഡ്രജന്‍ ഫ്യൂവല്‍ സെല്‍സ് ഉപയോഗിച്ചു കാറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരായുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനായി ന്യൂ യോര്‍ക് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധന നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ 'പ്ലഗ് പവര്‍' ന്റെ 23 ശതമാനം ഓഹരിയും വാങ്ങി. ഇതും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമാണ് ബെസോസിനെ പരിഹസിക്കാൻ മസ്കിന് അവസരമൊരുക്കിയത്. എന്നാല്‍ അതു മാത്രമല്ല കാരണം.

∙ ബഹിരാകാശ പോരാട്ടം തന്നെ കാരണം

രണ്ടാമത്തെ കാരണം മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സും ബെസോസിന്റെ ബ്ലൂ ഒറിജിനും നേര്‍ക്കുനേര്‍ നിന്നു പോരാടുന്ന മേഖലയാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം എന്നതാണ്. ഈ മേഖലയില്‍ ഇരു കമ്പനികളും മേല്‍ക്കോയ്മ നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുമായി ചന്ദ്രനില്‍ ഇറങ്ങാനുള്ള പേടകം നിര്‍മിക്കാനുള്ള കരാര്‍ സ്‌പേസ് എക്‌സിനു നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനെ ബെസോസ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കരാര്‍ തുക 290 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. സ്‌പേസ്എക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജിയില്‍ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്ന വിമര്‍ശനവും ബെസോസ് ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബെസോസിന്റെ ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ തന്റെ വിമര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ഇന്‍ഫോഗ്രാഫിക്‌സും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോകുന്ന മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ഷിപ് അത്യന്തം സങ്കീര്‍ണവും അപകടംപിടിച്ചതും ആണെന്നായിരുന്നു ബെസോസ് അവിടെ വരച്ചിട്ടത്.

∙ തിരിച്ചടിച്ച് മസ്‌ക്

എന്നാല്‍, ബെസോസിന്റെ കമ്പനി ഉന്നയിച്ച വിമര്‍ശനത്തിനെതിരെ തിരിച്ചടിച്ച മസ്‌ക് ഒരു പഴയ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ റോക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം അടക്കമാണ് പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. റോക്കറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കുഴിവ് കാണാനാകുമായിരുന്നു. ‘എന്തോ കാരണവശാല്‍ ഇത് (നാസയ്ക്ക്) തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല’, എന്ന അടിക്കുറിപ്പും നല്‍കുകയായിരുന്നു. ബ്ലൂ ഒറിജിനെ നേരിട്ട് കളിയാക്കുകയായിരുന്നു മസ്‌ക്. അതേസമയം, കൂടുതല്‍ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ബെസോസിന്റെ ഭാഗത്താണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കാര്യകാരണങ്ങള്‍ സഹിതമുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളും എതിരാളിയുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള കളിയാക്കലുകളും ഒന്നും ബ്ലൂ ഒറിജിനോ ബെസോസോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, ബ്ലൂ ഒറിജിനെയും ബെസോസിനെയും പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നടിച്ചെഴുതാന്‍ മസ്‌ക് മടി കാട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കളിയാക്കലുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ വഴിയാണ് മസ്‌ക് നടത്തുന്നത്. എന്നാല്‍, മസ്‌കിന് എവിടെയെങ്കിലും പാളിയാല്‍ ബെസോസിന്റെ കൂടുതല്‍ കുലീനത്വമുള്ള സമീപനത്തിന് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചേക്കാമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ബെസോസ് രാജ്യാന്തര പ്രാഞ്ചിയേട്ടനോ?

ബെസോസിനെ പൊതുവെ ജനം അറിയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ ആമസോണ്‍ കെട്ടിപ്പടുത്ത ധനികനായാണ്. അതേസമയം, മസ്‌കിനെയും മറ്റുള്ള ടെക് സാമ്രാട്ടുകളെയും പോലെ ടെക്‌നോളജി തലയ്ക്കുപിടിച്ച മനുഷ്യനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എൻജിനീയറിങ്ങിലും കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സിലും പ്രിന്‍സെറ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ നടത്തിയ സ്റ്റുഡന്റ് സയന്‍സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുത്ത അദ്ദഹം 1982ല്‍ സില്‍വര്‍ നൈറ്റ് അവാര്‍ഡും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവാര്‍ഡ് കരസ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍, മനുഷ്യരാശി ബഹിരാകാശത്ത് കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് താന്‍ സ്വപ്‌നം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കായി പണമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആമസോണ്‍ ബിസിനസ് നടത്തിയതെന്ന വാദവും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാജ്യാന്തര പ്രാഞ്ചിയേട്ടനായി ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോകുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും, ബഹിരാകാശ പോരാട്ടം വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ സ്പീക്കര്‍ ടെക്‌നോളജി മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ജഡ്ജി

ടെക് ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ നേരത്തെ സോണോസ് എന്ന കമ്പനിയുമായി സ്പീക്കര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, അതിനു ശേഷം ഗൂഗിള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പേറ്റന്റുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ അനുമതി വാങ്ങാതെ മോഷ്ടിച്ചു എന്നു ആരോപിച്ച് സോണോസ് അമേരിക്കയിലെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലെ വിധിയിലാണ് ഗൂഗിള്‍ സോണോസിന്റെ അഞ്ചു പേറ്റന്റുകള്‍ ഗൂഗിള്‍ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അന്തിമ വിധിയല്ലെങ്കിലും ഗൂഗിളിന് ഒരു തിരിച്ചടിയാണെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ യുദ്ധത്തിലെ ആദ്യ പടിയാണ് ഇതെന്നാണ് സോണോസ് ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്.

∙ ആപ്പിളും കോടതിയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു

ഒപ്ടിസ് വയര്‍ലെസ് ടെക്‌നോളജി എല്‍എല്‍സി അടക്കമുള്ള പല കമ്പനികള്‍ക്കുമായി 300 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കോടതി ആപ്പിളിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. പേറ്റന്റുള്ള ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് ആപ്പിൾ ഈ കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടത്. അതേസമയം, ഒപ്ടിസ് ഒരു ഉപകരണവും നിര്‍മിക്കുന്നില്ലെന്നും പേറ്റന്റ് സമ്പാദിച്ച് മറ്റു കമ്പനികള്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കേസുകൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് അവരുടേതെന്നും ആപ്പിള്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ തങ്ങള്‍ പോരാടുമെന്നും ആപ്പിള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണുകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മോഡലുകളുടെ വില തന്നെ?

വിശകലന കമ്പനിയായ ട്രെന്‍ഡ്‌ഫോഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മോഡലുകളുടെ അതേ വില തന്നെയായിരിക്കും. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിന് ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിന്റെ അതേ വിലയായിരിക്കും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതേസമയം, നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിന് കാര്യമായ വിലക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള വാദവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പതിവു പോലെ കുറച്ചു പുതുമകളും പുതിയ മോഡലുകളില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാല്‍ വിലക്കുറവു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണ് പുതിയ വാദം. കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബാറ്ററി, ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ്, 5ജിയുടെ എംഎം വേവ്, 25ം പവര്‍ അഡാപ്റ്റര്‍, ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലെ, കൂടുതല്‍ ശക്തിയേറിയ എ15 പ്രോസസര്‍, മാറ്റം വരുത്തിയ ക്യാമറാ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ ടെക്‌നോളജിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഫോണ്‍ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും.

