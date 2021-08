സർക്കാർ തെറ്റ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പൂട്ടും, മുന്നറിയിപ്പുമായി വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയ

കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് റവന്യു ( എജിആര്‍) കണക്കാക്കിയതിലെ പിഴവുകള്‍ തിരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ (വി) അറിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ കമ്പനിയുടെ 28 കോടിയോളം വരിക്കാരും 20,000 ത്തോളം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലായേക്കാമെന്നാണ് ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 25,000 കോടി രൂപ അധികമായി നല്‍കണമെന്നുള്ള കോടതി വിധിയാണ് വി യ്ക്ക് വലിയ തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പൂട്ടിപ്പോയാല്‍ വിയ്ക്ക് പണം കടം നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരും, കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന റീട്ടെയില്‍ ബിസിനസുകാരും പ്രതിസന്ധിലാകുമെന്നും വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



അടക്കേണ്ട പണം കണക്കുകൂട്ടിയതിലെ തെറ്റുകൾ, അറിയാതെ എഴുതി ചേര്‍ത്ത തുകകൾ പോലും തിരുത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണമാണ് വി ഉയര്‍ത്തുന്നത്. കണക്കുകൂട്ടിയതിലെ തെറ്റുകൾ കാരണം തങ്ങള്‍ക്ക് 25,000 കോടി രൂപ അധികമായി നല്‍കേണ്ടിവരുന്നു എന്നാണ് കമ്പനി വാദിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 5,932 കോടി രൂപ മൂലധനവും പലിശയുമാണ്. പിന്നീടുള്ളത് പിഴയും പിഴ അടക്കാതിരുന്നതിനുള്ള പലിശയുമാണ്. അതേസമയം, വിയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികം ഇളവ് ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. കണക്കില്‍ തെറ്റുണ്ടെന്ന വിയുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ ലഭിക്കുക. അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുക.

∙ കണക്കുകള്‍

ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം വി നല്‍കേണ്ട മൊത്തം തുക 58,254 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 7,854 കോടി രൂപ വി അടച്ചു. വി സ്വന്തമായി നടത്തിയ കണക്കുകൂട്ടലില്‍ കണ്ടെത്തിയത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഏകദേശം 21,533 രൂപയാണ് അടക്കാനുള്ളതെന്നാണ്. ഈ കണക്ക് സുപ്രീംകോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം കമ്പനിയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ അധികമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ ബിര്‍ലയുടെ രാജി

വി യുടെ നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കുമാര്‍ മംഗളം ബിര്‍ല രാജിവച്ചതും കമ്പനിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായി.

∙ കമ്പനിയുടെ 2ജി വരിക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്യും?

വിക്ക് ഏകദേശം 14-15 കോടി 2ജി വരിക്കാരുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ കണക്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് പണം മുടക്കാനില്ലാത്തവരുമാണ് ഇപ്പോഴും 2ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ പലരും ദിവസവേതനത്തിനു ജോലിചെയ്യുന്നവരാണ്. വി പൂട്ടിപ്പോയാല്‍ അവരുടെ നില പരിതാപകരമാകുമെന്നും പറയുന്നു. കാരണം റിലയന്‍സ് ജിയോക്കാണെങ്കില്‍ 2ജി പോയിട്ട് 3ജി പോലും ഇല്ല. എയര്‍ടെല്‍ പലയിടങ്ങളിലും നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിയാല്‍ തങ്ങളുടെ 2ജി വരിക്കാർ പ്രശ്‌നത്തിലാകുമെന്ന കാര്യവും കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 11.9 കോടി വയര്‍ലെസ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് (3ജി, 4ജി) വരിക്കാരാനുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം 2ജി വരിക്കാരാണ്.

∙ ട്രായി ഇടപെടുമോ?

വി പൂട്ടിപ്പോയാല്‍ മറ്റു കമ്പനികൾ നിശ്ചയമായും വരിസംഖ്യ വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. വിയുടെ 2ജി ഉപയോക്താക്കളായ ദിവസവേതന ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ജിയോയുടെ ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍ പോലെ ഒന്ന് വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു. മഹാമാരിമൂലം ജോലിയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. അതേസമയം, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, വളരെ വിലകുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വി ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഇക്കണോമിക് ടൈംസും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയായ ട്രായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിരീക്ഷകര്‍. എയര്‍ടെലിനും ജിയോയ്ക്കും വി വിട്ടുവരുന്ന വരിക്കാരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ നെറ്റ്‌വർക്ക് ശേഷിണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

∙ പിന്തുണ നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് വി മേധാവി

അതേസമയം, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നല്‍കിവരുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വി യുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍ രവീന്ദര്‍ ധക്കര്‍. വി ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ആദ്യ വാര്‍ഷികം അടുത്തുവരുന്ന സന്ദര്‍ഭവുമാണിത്. തങ്ങള്‍ മികച്ച സേവനം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക-നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്റെ കുറിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary: Vodafone Idea bankruptcy: 140-150 million 2G subscribers to be the most affected