വരും നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ കംപ്യൂട്ടിങ് കരുത്തിന്റെ ബലത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യരുടെ പ്രാധാന്യം കുറയും, നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ ലോകം നിയന്ത്രിച്ചേക്കാം, മനുഷ്യര്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലികള്‍ പോലും ഇല്ലാതായേക്കാം, മനുഷ്യര്‍ അവസാനമായി ചെയ്യാന്‍ പോകുന്ന ജോലി എഐയ്ക്കു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയായിരിക്കും എന്നെല്ലാമാണ് ടെക്‌നോളജി മാന്ത്രികനായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മസ്ക് ഇപ്പോൾ. മസ്‌കിന്റെ കമ്പനികളിലൊന്നായ ടെസ്‌ലയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന പ്രസന്റേഷന് ഒടുവില്‍ ഇറുകിയ വെളളയും കറുപ്പും വസ്ത്രം ധരിച്ച 'ഒരാളെ' പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. അതാണ് ടെസ്‌ല ബോട്ട്, അല്ലെങ്കില്‍ മസ്‌കിന്റെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യാകാരമുള്ള റോബോട്ട്. ഏതാനും സെക്കന്‍ഡ് അത് നൃത്തംവയ്ക്കുന്നതും കാണിച്ചു. എന്നാല്‍, നൃത്തം യാഥാര്‍ഥ്യമല്ലെന്ന് മസ്‌ക് അറിയിച്ചു. റോബോട്ടിന്റെ പേര് 'ടെസ്‌ല ബോട്ട്' എന്നായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒപ്ടിമസ് എന്നുമാകാമെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ റോബോട്ടിന്റെ ആദിമ രൂപം ചില ജോലികള്‍ ചെയ്തു തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



∙ പൊക്കം 5 അടി 8 ഇഞ്ച്

തന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് കാറുകളില്‍ നൂതനമായ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയില്‍ ഉപയോഗിക്കും, ഇതു തന്നെയായിരിക്കും റോബോട്ടിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നും മസ്‌ക് പറയുന്നു. റോബോട്ടിന് പൊക്കം 5 അടി 8 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഭാരം 128 പൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഭാരക്കുറവിന്റെ രഹസ്യം അത് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. അത് ഏതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. റോബോട്ടിന് 45 പൗണ്ട് ഭാരം വഹിക്കാനാകും. അതേസമയം, 150 പൗണ്ട് എടുത്തുയര്‍ത്താനാകും (ഡെഡ്‌ലിഫ്റ്റ്). എന്നാല്‍, ടെസ്‌ല ബോട്ടിന് അധികംവേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാനാകില്ല. പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറില്‍ 5 മൈല്‍ ആണ്. റോബോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓടി രക്ഷപെടാനാകുമെന്നും ഇതിനെ സയന്‍സ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തമാശയായി പറഞ്ഞു.

∙ എഐ ടെസ്‌ല ബോട്ടിന്റെ ആത്മാവ്

അപകടകരവും ആവര്‍ത്തന വിരസതയുള്ളതുമായ ജോലികള്‍ എടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് റോബോട്ടിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. ടെസ്‌ലയുടെ സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ ആയിരിക്കും ബോട്ടിനും നൽകുക. എട്ടു ക്യാമറകള്‍ ഉണ്ടായേക്കും. എഐ തന്നെയായിരിക്കും ടെസ്‌ല ബോട്ടിന്റെ ആത്മാവ്. ന്യൂറല്‍ നെറ്റ് പ്ലാനിങ്, മള്‍ട്ടി ക്യാം വിഡിയോ, ന്യൂറല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്‌സ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പലചരക്കു വാങ്ങാന്‍ കടയില്‍ അയയ്ക്കുക, ഒരു ബോള്‍ട്ട് ഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ടെസ്‌ല ബോട്ടിന് ചെയ്യാനായേക്കും. 2022 ൽ റോബോട്ടിന്റെ പ്രഥമിക രൂപം എത്തിയേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ എന്താണ് ലക്ഷ്യം?

ടെസ്‌ലയായിരിക്കാം ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റോബോട്ടിക്‌സ് കമ്പനിയെന്നും മസ്‌ക് അവകാശപ്പെട്ടു. കമ്പനിയുടെ കാറുകളെ ചക്രങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളുടെ ഗണത്തില്‍ പരിഗണിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. എഐയെ ഇനി നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദം ഉയര്‍ത്തുന്നവരുണ്ട്. അത് മസ്‌കും ശരിവച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു റോബോട്ടിനെ തങ്ങള്‍ ഇറക്കിയില്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ഇറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസന്റേഷന്‍ സമയത്ത് പറഞ്ഞു. ടെസ്‌ല ബോട്ടിന് ഭാവിയില്‍ വികാരവും സൗഹൃദവും സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണോ നിര്‍മാണമെന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു. അത്തരം സാധ്യതകളും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് മസ്‌ക് നല്‍കുന്നത്. അതേസമയം, കടയില്‍ പോയി വരുന്നത് അടക്കമുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് ഈ റോബോട്ടിനെ നിര്‍മിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതെങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി നിലനില്‍ക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. ഇത്തരം ജോലികള്‍ക്കാണല്ലോ ഇന്ന് മനുഷ്യര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനം. ഈ ചോദ്യത്തിന്, അതൊക്കെ കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്ന ഉത്തരമാണ് മസ്‌ക് നല്‍കിയത്. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ നടന്നത് മസ്‌കിന്റെ പുതിയ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇവന്റ് മാത്രമായിരിക്കാം എന്ന് വയേഡ് മാഗസിന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ടെസ്‌ലയില്‍ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ https://www.tesla.com/ai സന്ദര്‍ശിക്കാം.

∙ ഇതെല്ലാം മസ്‌കിന്റെ സ്വപ്നമോ?

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെക്കുറിച്ച് 2016 മുതല്‍ മസ്‌ക് നടത്തിവന്ന ചില പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നത്. അപകടകരമായ എഐയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകള്‍ ശരിക്കും ആശങ്കയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സീനെറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു. എഐ നിലവിലുള്ള മനുഷ്യ സംസ്‌കാരത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ മസ്‌ക് നിർമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യര്‍ക്ക് അപകടകരവും, ആവര്‍ത്തന വിരസതയുള്ളതുമായ ചെറിയ ജോലികള്‍ ചെയ്യിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നു പറയുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് മസ്‌കിന്റെ വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ടരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകുന്നതിനു മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചു പറയുന്ന ശീലം മസ്‌കിന് മുൻപേ ഉള്ളതാണെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു. എന്തായാലും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മാത്രമെ മസ്‌കിന്റെ ടെസ്‌ലാ ബോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിയാനാകുക.

∙ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാവുന്ന മാസ്‌കുമായി ഫിലിപ്‌സും

ഫിലിപ്‌സ് ഫ്രെഷ് എയര്‍ മാസ്‌ക് എന്ന പേരില്‍ ഫിലിപ്‌സ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ മാസ്‌കിന് വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മാസ്‌കിന് 6,990 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. നാല് ലെയറുള്ള പ്രതിരോധമാണ് മാസ്‌ക് നൽകുന്നത്. ഉളളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്കു വിടുന്നതുമായ വായു മാസ്‌ക് ഫില്‍റ്റര്‍ ചെയ്യും.

∙ ഒപ്പോ എ15 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകള്‍

എ15 സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് റിലയന്‍സ് ജിയോയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഓഫറുകള്‍ നല്‍കുകയാണ് ഒപ്പോ. എ15 ഫോണിന്റെ 3ജിബി വേര്‍ഷന്‍ 9,991 രൂപയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാമെന്നതു കൂടാതെ, തവണ വ്യവസ്ഥയിലും വാങ്ങാം. കൂടാതെ 7,000 രൂപയുടെ അധിക ബെനഫിറ്റുകളും ആസ്വദിക്കാം. ഇത് ജിയോയുമായി ചേര്‍ന്നു നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. ഫോണിന്റെ യഥാര്‍ഥ വില 10,990 രൂപയാണ്. ജിയോ വരിക്കാർക്ക് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 9,991 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം. അതേസമയം, സിം ലോക്കു ചെയ്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നും സൂചനയുണ്ട്.

∙ 2022 ജനുവരിക്കു മുൻപ് ജീവനക്കാര്‍ ഓഫിസിൽ വരേണ്ടെന്ന് ആപ്പിള്‍

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തീരുംമുൻപെ ജീവനക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ എത്തണമെന്ന ആപ്പിളിന്റെ അറിയിപ്പ് പലരിലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം ജീവനക്കാര്‍ 2022 ജനുവരി മുതല്‍ ജോലിക്കെത്തിയാല്‍ മതിയെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് കൂടുതല്‍ വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ അറിയിപ്പ്.

∙ സിരിയുടെ വികസനത്തിനായി മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച് മേധാവിയെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ശ്രമിച്ചു

വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ സിരിയുടെ വികസിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ സേര്‍ച്ച് മേധാവികളായ ബെന്‍ ഗോമസിനെയും ജോണ്‍ ഗിയാനാന്‍ഡ്രിയയെയും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

