ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാര രംഗത്ത് വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും സൂപ്പര്‍ ആപ് എന്ന സങ്കല്‍പം. ചൈനയിലെ 'വിചാറ്റിനെ’ പോലെ ഷോപ്പിങ് മുതല്‍ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനം, ഗെയിമുകൾ, വിനോദങ്ങൾ അടക്കം എന്തിനും ഏതിനും ഒരു ആപ് എന്ന രീതിയില്‍ ഉപയോക്താക്കളെ തളച്ചിടാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ കമ്പനികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ നിയമങ്ങൾ തടസമായിരിക്കുന്നു. റിലയന്‍സ് ഒഴികെയുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ഇതില്‍ നിരാശരാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന നിയമാവലിയാണ് അദാനിയും ടാറ്റയും അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിബന്ധം. നിയമങ്ങളുടെ കരടു രൂപമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സൂപ്പര്‍ ആപ്പും മറ്റും ഇറക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ആപ് വഴി വിറ്റുകൂടാ എന്നാണ് ഡ്രാഫ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ആശങ്ക സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇന്ത്യാ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, റിലയന്‍സ് ജിയോ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനു പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.



ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ആപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റിങ് വരെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരടക്കം പലരും ഇപ്പോള്‍ ആപ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആപ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ലക്ഷ്യം. പലചരക്കു മുതല്‍ മരുന്നുവരെ ലഭ്യമാക്കുക, വിമാനത്തിലും മറ്റും ടിക്കറ്റ് ബുക്കു ചെയ്യുക, ഹോട്ടലുകളില്‍ മുറി ബുക്കു ചെയ്യുക, പണം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒറ്റ ആപ് എന്ന സങ്കല്‍പം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കാണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടേക്കുമെന്നു കരുതുന്നത്. ഒരേ ഓഹരിയുടമകളും ഡയറക്ടര്‍മാരും ഉള്ള കമ്പനികള്‍ക്കാണ് ഇത് പ്രശ്‌നമാകുക. ഉദാഹരണത്തിന് ടൈറ്റന്‍, ട്രന്റ്, ടാറ്റാ മോട്ടേഴ്‌സ്, ടാജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ടാറ്റയുടെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ സാധ്യമല്ല. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതു ബാധകമായിരിക്കും.

ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എതിര്‍പ്പിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പു മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയല്‍ രംഗത്തെത്തി. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പുതിയ നിയമം എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. സാധാരണ കടകള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ താത്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ എന്നു പറയുന്നു. സൂപ്പര്‍ ആപ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പരിഗണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടാറ്റാ സോള്‍ട്ട് തുടങ്ങി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ അവരുടെ സ്വന്തം ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഒന്നായ ബിഗ്ബാസ്‌കറ്റ് വഴി വില്‍ക്കാനാവില്ല.

∙ പ്രതിവിധിയെന്ത്?

പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മറികടക്കാനായി കമ്പനികള്‍ രണ്ട് ആപ്പുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. സൂപ്പര്‍ ആപ്പും, സാധാരണ ആപ്പും. സാധാരണ ആപ് വഴി സ്വന്തം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കാം. സൂപ്പര്‍ ആപ് വഴി മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളും വില്‍ക്കാം. അതേസമയം, അദാനി ഗ്രൂപ്പിനും ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനും മറ്റു കുരുക്കുകളും ഉണ്ട്. സ്വന്തം ബ്രാന്‍ഡ് നെയിമുമായി സൂപ്പര്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചേക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഇത്രയും കാലത്തെ വില്‍പനയുടെ ചരിത്രം വച്ച് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടം തങ്ങളുടെ പ്രധാന കമ്പനിയുടെ പേരില്‍ കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോള്‍ റിലയന്‍സോ? വാട്‌സാപ്പിനെ തങ്ങളുടെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പാക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമമെന്നാണ് അറിവ്. അതിലൂടെ അവര്‍ക്ക് മറ്റു കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. അതേസമയം, ജിയോമാര്‍ട്ടിലൂടെ അവര്‍ക്കും സ്വന്തം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനായേക്കില്ല.

∙ ആപ്പിള്‍ വില കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞന്‍ ഐഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു

ആപ്പിള്‍ കമ്പനി വിലയും വലുപ്പവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 'ഐഫോണ്‍ നാനോ' എന്നോ മറ്റോ പേരിടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. മുന്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കാലത്ത് അയച്ച ഒരു ഇമെയിലും ഇതിനു തെളിവായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ചെറിയ ഐഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് 2010 ൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദി വേര്‍ജ് നടത്തിയ ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/3B4pnXd

∙ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള മാന്യുവല്‍ വിറ്റത് 5.85 കോടി രൂപയ്ക്ക്!

സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍ മാന്യുവല്‍ അമേരിക്കിയില്‍ ലേലത്തില്‍ വിറ്റുപോയത് 787,484 ഡോളറിനാണ് (ഏകദേശം 5.85 കോടി രൂപ) എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ II കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മാന്യുവലാണിത്. ജോബ്‌സിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ഇത് പുറത്തിറക്കിയത് 1979ല്‍ ആണ്.

∙ ആപ്പിള്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ പുതിയ പ്രോഡക്ടുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

സെപ്റ്റംബറില്‍ ഒന്നിലേറെ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രോഡക്ട് അവതരണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുകയാണ് ആപ്പിളെന്ന് ഡിജിടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ്, ആപ്പിള്‍ വാച്ച്, എയര്‍പോഡ്‌സ്, നവീകരിച്ച ഐപാഡ് മിനി, മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ആപ്പിള്‍ അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന പ്രോഡക്ടുകള്‍. പരിപൂര്‍ണമായി മാറ്റം വരുത്തിയായിരിക്കും അടുത്ത തലമുറ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകള്‍ എത്തുക എന്നും കരുതുന്നു. ഇവയ്ക്ക് 14, 16 ഇഞ്ച് വലുപ്പമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാഗ്നെറ്റിക് ചാര്‍ജിങും സാധ്യമായേക്കും. കൂടുതല്‍ പോര്‍ട്ടുകളും മറ്റും ഒരുക്കിയായിരിക്കും പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പുകളായ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകള്‍ എത്തുക. ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച എം1എക്‌സ് ആയിരിക്കും പ്രോസസര്‍ എന്നു കരുതുന്നു. കൂടുതല്‍, മികച്ച പ്രോസസര്‍ ഘടിപ്പിച്ച തുടക്ക ഐപാഡ് മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ ഈ വര്‍ഷം 173 ദശലക്ഷം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ വിറ്റേക്കും

ഇന്ത്യയിലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയിൽ ഈ വര്‍ഷം വന്‍ വളര്‍ച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 173 ദശലക്ഷം ഫോണുകള്‍ വിറ്റേക്കുമെന്നാണ് കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് റിസേര്‍ച്ചിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതിനേക്കാള്‍ 14 ശതമാനം അധിക വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന റിയന്‍സ് ജിയോയുടെ ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് ആയിരിക്കും വില്‍പന വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തുന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളില്‍ ഒന്ന്.

∙ വിസി ഫണ്ടിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയിൽ വന്‍ കുതിപ്പ്

വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് (വിസി ഫണ്ടിങ്) ഫണ്ടിങ്ങിൽ ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റവുമധികം ലഭിച്ച രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് കമ്പനികളിലേക്ക് ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ ഒഴുകിയെത്തിയത് 169 കോടി ഡോളറാണ് എന്ന് ഗ്ലോബല്‍ഡേറ്റ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈന ആണങ്കിലും അസൂയാവഹമായ വളര്‍ച്ചയാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഇന്ത്യയില്‍ തുടക്ക ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പ് കമ്പനികളില്‍ കൂടുതല്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. ഏതു മേഖലയിലും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാധ്യതായാണ് കമ്പനി ആരായുന്നതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മേധാവി അജിത് മോഹന്‍ പറയുന്നത്.

കടപ്പാട്: ഇന്ത്യാ ടൈംസ്, ഗ്ലോബല്‍ഡേറ്റ, കൗണ്ടര്‍ പോയിന്റ്, റോയിട്ടേഴ്‌സ്, ദി വേര്‍ജ്

English Summary: Draft rules threaten to roil super-app plans for Tatas and Adanis