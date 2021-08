ഇവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ കോവിഡ് ഡെൽറ്റാ വകഭേദം? താലിബാൻ നേതാക്കളെ ട്രോളി മസ്ക്, ട്വീറ്റ് ഹിറ്റ്!

ലോകം ഒന്നടങ്കം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മിക്കവരും മാസ്ക് ധരിക്കുകയോ അകലംപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം താലിബാന്‍ നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് സ്പേസ്എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്കും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു മീം പോസ്റ്റു ചെയ്ത മസ്‌ക് കൂടെ കമന്റും ഇട്ടു – ‘ഇവര്‍ ഡെല്‍റ്റാ വകഭേദത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ട്വീറ്റിന് നാലു ലക്ഷത്തിലേറെ ലൈക്കുകളും 40,000ലേറെ റീട്വീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. പതിവുപോലെ മസ്‌കിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതികരണങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും ഉണ്ടായി. ചിലര്‍ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ മസ്‌കിന്റെ ഒരു തമാശയായി കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ്. കാരണം മസ്‌ക് തന്നെ കോവിഡ്-19നെക്കുറിച്ച് പല തവണ അഭിപ്രായം മാറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്.



∙ കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് മസ്‌കിന്റെ നിലപാടുകള്‍ മാറി മറിഞ്ഞു

കോവിഡ്-19നെക്കുറിച്ച് വളരെ വിചിത്രവും വൈവിധ്യമാര്‍ന്നതുമായ നിലപാടുകളാണ് മസ്‌ക് ഓരോ സമയത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടക്കത്തില്‍ കൊറോണാവൈറസ് ഭീതി പൊട്ടത്തരമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍, 2020 നവംബറില്‍ അദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതും വിചിത്രമായ ചില മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കി. ഒരേദിവസം തന്നെ നാലു തവണയാണ് മസ്‌ക് റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയത്. അതില്‍ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളില്‍ അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവും, രണ്ടില്‍ നെഗറ്റീവും ആയിരുന്നു. ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരേ മെഷീനില്‍, ഒരേ ടെസ്റ്റ്, ഒരേ നേഴ്‌സ് തന്നെ നടത്തിയതാണെന്നും അക്കാലത്ത് മസ്‌ക് ട്വീറ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വിചിത്രമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ, രോഗബാധയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ മസ്‌ക് പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാസ്‌ക് ഇല്ലാതെ സഞ്ചിരിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.

∙ വാക്‌സീനുകളെക്കുറിച്ച് മസ്‌കിന്റെ നിലപാടെന്ത്?

അതേസമയം, 2021 ഏപ്രിലില്‍ മസ്‌ക് വാക്‌സീനുകളെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. താന്‍ വാക്‌സീനുകളെ പൊതുവെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കോവിഡ് വാക്‌സീനുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അന്നു കുറിച്ചത്. ശാസ്ത്രം അര്‍ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടംനല്‍കുന്നില്ല. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് വളരെ വിരളമായി അലര്‍ജി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു, എന്നാല്‍ ഇത് എപിപെന്‍ (EpiPen) ഉപയോഗിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ദിവസങ്ങളായി താലിബാനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മസ്‌ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം അവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ ട്വീറ്റിന്.

∙ എന്‍വിഡിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടി?

ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടങ്ങളിലൊന്ന് നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവായ എന്‍വിഡിയ. ബ്രിട്ടിഷ് ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവ് ആം (ARM) കമ്പനിയെ 4000 കോടി ഡോളറിന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു എന്‍വിഡിയ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍, ബ്രിട്ടന്റെ കോംപറ്റീഷന്‍ ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് അതോറിറ്റിയാണ് ആം കമ്പനിയുടെ ഏറ്റെടുക്കലിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കച്ചവടം നടന്നാല്‍ എന്‍വിഡിയയുടെ എതിരാളികള്‍ക്ക് അതു കനത്ത ക്ഷീണമായേക്കുമെന്ന ഭയമാണ് അധികാരികള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ സുദീര്‍ഘമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം മാത്രമെ കച്ചവടം അംഗീകരിക്കാവൂ എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയാണ് ആം. കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാനായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്‌സ് നിര്‍മാതാവായ എന്‍വിഡിയ രംഗത്തെത്തിയതിനെതിരെ ബ്രിട്ടനിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എന്‍വിഡിയയുടെ എതിരാളികളും ആമിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക ദേശീയതയുടെ കടന്നുവരവാണിത് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരില്‍ ചിലര്‍ എന്‍വിഡിയയുടെ നീക്കത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, ആം കമ്പനിയെ ജപ്പാന്റെ സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക് 2016ല്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ആമിന്റെ വസ്തുവകകള്‍ ഇനിയും വില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാദം. ഈ വാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ കോംപറ്റീഷന്‍ ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് അതോറിറ്റി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്‍വിഡിയയുടെ എതിരാളികള്‍ക്ക് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റെടുക്കല്‍ വഴി ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് നിരീക്ഷണം.

∙ ആപ്പിളിനു പോലും പേടി

ആഗോള സെമി കണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണത്തിലെ നിര്‍ണായക ശക്തിയാണ് ആം. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മുതല്‍ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ്, 5ജി ടെലികോം നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകൾ വരെ നിരവധി മേഖലകളില്‍ അതിന് സ്വാധീനമുണ്ട്. ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സ്മാര്‍ട് ഫോണിലും മറ്റു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളിലും ആമിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ, ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷാ മേഖലകളിലും കമ്പനിയുടെ ടെക്‌നോളജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. എന്‍വിഡിയയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ബദ്ധവൈരികളായ കമ്പനികള്‍ പോലും ഒരുമിച്ചു. ആപ്പിള്‍, ക്വാല്‍കം, സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊന്നും എന്‍വിഡിയയുടെ നീക്കത്തില്‍ സന്തുഷ്ടരല്ല. ആമിന്റെ നൂതനമായ ടെക്‌നോളജി സ്വന്തം മുന്നേറ്റത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ആയിരിക്കും എന്‍വിഡിയയുടെ ശ്രമമെന്നും, അത് മൊത്തം ടെക്‌നോളജി വ്യവസായത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കില്ലെന്നും അവര്‍ ഭയക്കുന്നു.

∙ ഐപാഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത, വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

ഏകദേശം 10 വര്‍ഷം മുൻപാണ് വാട്‌സാപ്പും ഐപാഡും പിറക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ ഐപാഡില്‍ വാട്‌സാപ് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, വാട്‌സാപ്പിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്ന വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത് താമസിയാതെ ഐപാഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ്. ഒന്നിലേറെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐപാഡിലേക്കും വാട്‌സാപ് എത്തുന്നത്. അതേസമയം, ഇതൊരു വെബ് ആപ്പായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ഐഫോണിലും മറ്റും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നതു പോലെ മുഴുവന്‍ സാധ്യകളുമുള്ള, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ് തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനു വില കൂട്ടുന്നു

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റ ഓഫിസ് 365 പ്രൊഡക്ടുകള്‍ക്ക് 2022 മാര്‍ച്ച് 1 മുതല്‍ 25 ശതമാനം വരെ വില കൂടുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇതു വഴി കമ്പനി പ്രതിവര്‍ഷം 500 കോടി ഡോളര്‍ വരെ അധികമായി സമ്പാദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ ചൈനയില്‍ പുതിയ ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമം നിലവില്‍ വരുന്നു

സ്വന്തം ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ എക്കാലത്തും ഉത്സാഹം കാണിച്ച രാജ്യമായ ചൈന തങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്കായി പുതിയ ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ അവ നിലവില്‍ വരും. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ അവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം തുടങ്ങിയതടക്കമാണ് നിയമങ്ങള്‍. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യക്തിയോട് അനുമതി ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വ്യക്തത വരുത്തുന്നു.

English Summary: 'Not one mask': Elon Musk's tweet on Taliban goes viral