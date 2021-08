മുഴുവന്‍ സമയ ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു യൂട്യൂബ് വിഡിയോ നിര്‍മാണത്തിന് ഇറങ്ങി വിജയിച്ചവരുണ്ട്. യൂട്യൂബ് പാര്‍ട്ണര്‍ പ്രോഗ്രാം (വൈപിപി) വഴി ലോകകമെമ്പാടുമായി 20 ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍ വിഡിയോ നിര്‍മാണത്തിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കുന്നു. 14 വര്‍ഷം മുൻപ്, 2007ല്‍ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് യൂട്യൂബ്. കമ്പനി പണം നല്‍കുന്നവരുടെ എണ്ണം 20 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് യൂട്യൂബ് ഇപ്പോള്‍ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈപിപിയുടെ ഭാഗാമാകാന്‍ സാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പണമുണ്ടാക്കാന്‍ പത്തോളം മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവയില്‍ പരസ്യം കാണിക്കല്‍ മുതല്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കല്‍ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്.



∙ മൂന്നു വർഷത്തില്‍ നല്‍കിയത് 3,000 കോടി ഡോളർ!

കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ക്കും മാധ്യമ കമ്പനികള്‍ക്കുമൊക്കെയായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മാത്രം, വൈപിപിയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് യൂട്യൂബ് നല്‍കിയത് 3,000 കോടി ഡോളറിലേറെയാണ് (ഏകദേശം 222,337 കോടിയ രൂപ). വൈപിപിയില്‍ എത്തുന്ന ചാനലുകളുടെ എണ്ണം 2020ല്‍ മുൻ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയായെന്നും യൂട്യൂബ് അറിയിക്കുന്നു. യൂട്യൂബില്‍ നിന്ന് ആറക്ക വരുമാനമോ, അതില്‍ കൂടൂതലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അമേരിക്കയില്‍ 35 ശതമാനം കൂടിയെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതൊന്നും കൂടാതെ, ഈ ക്രിയേറ്റര്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പുതിയ ജോലികള്‍ പോലും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും യൂട്യൂബ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം ഏകദേശം 345,000 പുതിയ മുഴുവന്‍ സമയ ജോലിക്കാര്‍ യൂട്യൂബ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ യൂട്യൂബിന്റെ വൈപിപി പ്രോഗ്രാമില്‍ എങ്ങനെ ചേരാം, പണമുണ്ടാക്കാം?

ഇന്നത്തെ പല പ്രശസ്ത യൂട്യൂബര്‍മാരും അവരുടെ മുഴുവന്‍ സമയ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നു കമ്പനി മുന്നറിപ്പു നല്‍കുന്നു. യൂട്യുബ് വഴി പണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തെ യത്‌നംവേണം. അതുപോലെ, ചാനലില്‍ സര്‍ഗാത്മകതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുതിയ മികച്ച വിഡിയോകള്‍ സ്ഥിരമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, തത്കാലത്തേക്ക് പണമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മറക്കാനും സാധിക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും ഇനി യൂട്യൂബില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകുക. യൂട്യൂബില്‍ വിഡിയോ ഇട്ടുതുടങ്ങുന്ന ഉടനെ പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ കാര്യമായി തന്നെ തെറ്റിധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജോലിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അധികവരുമാനം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നവരും ചാനല്‍ തുടങ്ങിയ ഉടനെ പണമുണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതരുതെന്നും പറയുന്നു.

∙ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ വിജയ രഹസ്യമെന്ത്?

ചിലരെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചിരിക്കാമെങ്കിലും, പൊതുവെ പറഞ്ഞാല്‍ യൂട്യൂബിലെ വിജയ രഹസ്യം സ്ഥിരമായി, ഗുണമേന്മയുള്ള വിഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്. പലരും കരുതുതന്നതു പോലെ ഒരു വൈറല്‍ വിഡിയോ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍വച്ചശേഷം ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

∙ യൂട്യൂബിലെ എല്ലാ മോണിട്ടൈസേഷന്‍ പോളിസികളും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ നയങ്ങള്‍ പാലിക്കുക എന്നത് യൂട്യൂബില്‍ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കേണ്ടവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്.

∙ നിങ്ങളുടെ ചാനലില്‍ ആക്ടീവ് കമ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്‌ലൈന്‍സ് ലംഘനം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

∙ നിങ്ങളുടെ ചാനല്‍ 12 മാസത്തിനിടയില്‍ 4,000 മണിക്കൂറെങ്കലും പൊതുജനങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കണം.

∙ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് 1000 സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെങ്കിലും വേണം.

∙ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ആഡ്‌സെന്‍സ് (AdSense) അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ ഇവയെല്ലാം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വൈപിപിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബ് സ്ഥിരം പണം ചുരത്തുമെന്നു കരുതേണ്ട. പുതിയ വിഡിയോകള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതു നിർത്തിയാല്‍ വൈപിപിയില്‍ നിന്നു പുറത്താകും. വൈപിപി അംഗത്തില്‍ നിന്ന് സ്ഥിരമായി പുതിയ വിഡിയോകള്‍ യൂട്യൂബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം. തുടര്‍ച്ചയായി ആറുമാസത്തിലേറെ പുതിയ വിഡിയോ കമ്യൂണിറ്റി ടാബിലേക്ക് പോസ്റ്റു ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ വൈപിപിയില്‍ നിന്നു യൂട്യൂബ് പുറത്താക്കും.

∙ എങ്ങനെ പുതിയ ചാനല്‍ തുടങ്ങാം?

ആദ്യമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് യൂട്യൂബിലേക്ക് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യുക. ഏതു വിഭാഗത്തിലാണ് ചാനല്‍ എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. ചാനലിന്റെ പേരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. സ്വന്തം തംനെയിലും (thumbnail) കവര്‍ ചിത്രവും ചാനല്‍ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കരുതിയിരിക്കണം. സ്ഥിരമായി ജോലിയെടുക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനായി കുറച്ചു വിഡിയോകള്‍ നിർമിച്ച ശേഷം ചാനല്‍ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടു മൂന്നു ആഴ്ചക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഉള്ള വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ അപ്‌ലോഡു ചെയ്യാനുള്ള വിഡിയോ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കണം. ഇതു വഴി നിങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി വിഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും. വിഡിയോകള്‍ മ്യൂട്ടു ചെയ്യാവുന്നതും, ഉചിതമായ സബ്‌ടൈട്ടിലുകളോടു കൂടിയവയും, മികച്ച ശബ്ദമുള്ളവയും ആയിരിക്കുക എന്നത് പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍ പെടുന്നു. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറ നല്ലതൊക്കെയാണെങ്കിലും, മികച്ച ക്യാമറാ ആംഗിളുകള്‍ വിഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാകും. ഒരു സംവിധായകന്റെ കണ്ണോടെ വേണം വിഡിയോ ഷൂട്ടു ചെയ്യാന്‍.

ഇത്തരം പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ലക്ഷ്യം 1000 സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെ ലഭിക്കുക, 4000 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആളുകള്‍ വിഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യവും നേടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഒരു ഗൂഗിള്‍ ആഡ്‌സെന്‍സ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് പണം നേടാനായ (monetised) വിഡിയോകള്‍ക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്നും താത്പര്യജനകമായി വിഡിയോകള്‍ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്ക് ചാനല്‍ എത്തിക്കാനാകൂ. കൂടുതല്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ എത്താനും കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോള്‍ മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതല്‍ പണം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുക.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2025നു മുൻപ് 20 ലക്ഷം ക്ലൗഡ് പ്രൊഫഷണലുകളെ വേണ്ടി വന്നേക്കും

രാജ്യത്തെ ഐടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് 2025നു മുൻപ് 20 ലക്ഷത്തോളം പ്രൊഫഷലുകളെ ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് മേഖലയില്‍ വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന നാസ്‌കോമിന്റെ പഠനം പറയുന്നു. നിലവില്‍ ഏകദേശം 608,000 പേരാണ് ഈ മേഖലയില്‍ ജോലിയെടുക്കുന്നത് എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ബിഎസ്എന്‍എല്‍-എംടിഎന്‍എല്‍ കമ്പനികളെ വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന്

കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായ വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയ (വി) കമ്പനിയുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍, എംടിഎന്‍എല്‍ കമ്പനികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. സമയാസമയങ്ങളില്‍ സർക്കാർ പണം ഇറക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രം പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ബിഎസ്എന്‍എല്‍ - എംടിഎന്‍എല്‍ കമ്പനികളെ കടത്തില്‍ മുങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന വിയുമായി ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യമെന്നാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ത്യാ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സ്‌പെക്ട്രം വാങ്ങിയ ഇനത്തില്‍ വി സർക്കാരിന് 96,300 കോടി രൂപ നല്‍കാനുണ്ട്. അതു കൂടാതെ എജിആര്‍ കടം 61,000 കോടി രൂപയും ഉണ്ട്. വി ബാങ്കില്‍ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന പണം ഏകദേശം 23,000 കോടിയാണെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലിശ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പാദത്തില്‍ മാത്രം വി വരുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന നഷ്ടം 7,000 കോടി രൂപയാണ്.

ബിഎസ്എന്‍എല്‍-എംടിഎന്‍എല്‍ കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരാനായി 2019ല്‍ സർക്കാർ ഇറക്കിയത് 69,000 കോടി രൂപയാണ്. ഇപ്പോഴും കമ്പനികള്‍ ലാഭത്തിലായി എന്നു പറയാനും ആവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ കമ്പനികളെ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തു കിട്ടാനാണ് എന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.

∙ ഒപ്പോ ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങുന്നു

സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ഒപ്പോ ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 2022ല്‍ 600 സ്‌റ്റോറുകളിലേക്കു കൂടി വില്‍പനാനന്തര സേവനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഒപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ 500ലേറെ നഗരങ്ങളില്‍ സര്‍വീസ് സെന്ററുകളുള്ള കമ്പനിയായി ഒപ്പോ തീര്‍ന്നേക്കും.

