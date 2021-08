കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സാംസങ് അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 20,500 കോടി ഡോളറിലേറെ (ഏകദേശം 15.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ) മുതല്‍മുടക്കു നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കംപ്യൂട്ടിങ് ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണം, ബയോടെക് എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും കമ്പനി കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാണം അടക്കമുള്ള മേഖലകളില്‍ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് സംസങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതു വഴി ലോകമെമ്പാടുമായി 40,000 ലേറെ പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ബയോടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ സാംസങ്ങിന്റെ ബയോലോജിക്‌സ് കമ്പനിയായിരിക്കും മുന്നിലേക്കു വരിക. റോബോട്ടിക്‌സ് മേഖലയിലും പണമിറക്കും. സാംസങ് നേരത്തെ നല്‍കിയ സൂചന പ്രകാരം 2030നു മുൻപ് ചിപ്പ് നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ 15,100 കോടി ഡോളര്‍ മുടക്കുമെന്നാണ്. സാംസങ് ഇന്ത്യയിലും കാര്യമായ നിക്ഷേപമിറക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



∙ മേധാവി പുറത്തെത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രഖ്യാപനം

അഴിമതി കേസില്‍ ജയിലിലായിരുന്ന സാംസങ് മേധാവി ജെയ് വൈ. ലീ പുറത്തിറങ്ങി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങള്‍' പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് അധികാരികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. സാംസങ്ങിന് ധീരമായ ചുവടുവയ്പ്പുകള്‍ നടത്താന്‍ ലീയുടെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം, ലീയുടെ ജയില്‍വാസം അവസാനിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ രംഗത്തെത്തി. നിയമം ഇവരെപ്പോലെയുള്ള കാശുകാര്‍ക്കുമുന്നില്‍ മുട്ടിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതു കാണാമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

∙ അമേരിക്കയില്‍ ചിപ്പ് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി

ലീയുടെ അഭാവത്തില്‍ സാംസങ്ങിന്റെ എതിരാളികള്‍ പല മേഖലയിലും മുന്നേറി, കമ്പനിയുടെ കുതിപ്പിന് ലീ വേണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ലീ നടത്തിയേക്കാവുന്ന സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കയില്‍ സാംസങ് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിപ്പ് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഫാക്ടറിക്കായി 1700 കോടി ഡോളറായിരിക്കും ഇറക്കുക. ഈ ഫാക്ടറിയില്‍ ചിപ്പുകള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന ആപ്പിളിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കായി അവ നിര്‍മിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരിക്കും സാംസങ് ചെയ്യുക. നിലവില്‍ തയ്‌വാൻ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല കമ്പനികളും ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ബൃഹത്തായ സംരംഭങ്ങളിലൊന്ന് രാജ്യത്തു തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കന്‍ അധികാരികള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി നല്‍കാനായിരിക്കും സാംസങ് ശ്രമിക്കുക.

∙ ഗൂഗിള്‍ പേയില്‍ നിന്ന് കൂട്ടരാജി?

ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിന്റെ പണമിടപാട് ആപ്പായ ഗൂഗിള്‍ പേയില്‍ നിന്ന് കൂട്ടരാജി തുടങ്ങിയെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പേയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പെരുകുകയാണ്. ആപ്പിന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാതെ വന്നതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി ഡസന്‍ കണക്കിന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരും മറ്റു ജോലിക്കാരും ഗൂഗിള്‍ പേയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചു പോയി. ഗൂഗിള്‍ പേയുടെ ഡയറക്ടര്‍, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തസ്തികകളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഏഴു പേരെങ്കിലും പുറത്തുപോയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗൂഗിള്‍ പേ മേധാവി സെസാര്‍ സെന്‍ഗുപ്ത രാജിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് മറ്റു ജോലിക്കാരും കമ്പനി വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയതെന്നു പറയുന്നു. ഒരു മുന്‍ ജോലിക്കാരന്റെ അനുമാന പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 40 പേരെങ്കിലും രാജിവച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ കൂടുതൽ വിശ്രമമെടുത്തതിന് ആമസോണ്‍ ജോലിക്കാരിയെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ആരോപണം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പന ശാലയായ ആണസോണിനെതിരെ തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത് പതിവാണ്. അച്ചടക്കം നടപ്പിലാക്കാന്‍ കമ്പനി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നാണ് ആമസോണിന്റെ വിമര്‍ശകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ആമസോണിന്റെ സ്ഥാനവും. കമ്പനി സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ മാത്രം ആസ്തി 18,700 കോടി ഡോളറാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും, ആമസോണിലെ ചില ജോലിക്കാരോട് കമ്പനി കരുണയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ദിവസവും പല തവണ, ദീര്‍ഘ സമയത്തേക്ക് ജോലി നിർത്തി ഇടവേള എടുത്തുവെന്ന കാരണത്തിന് ജോലിക്കാരിയെ പിരിച്ചുവിട്ടതാണ് പുതിയ വിവാദം. തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ (Irritable bowel syndrome) ഉണ്ടായതു കൊണ്ടാണ് ഇടക്കിടെ വിശ്രമമെടുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് ജോലിക്കാരി വിശദീകരിച്ചതെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ദിവസം ആറു തവണയൊക്കെ താന്‍ ജോലിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു എന്നും അവര്‍ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇത് അവരുടെ മേലധികാരികള്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കാനായില്ല. തന്റെ പ്രശ്‌നം മേലധികാരികളോട് പറഞ്ഞുവെന്നും എന്നാൽ ഇതു തെളിയിക്കാനായി ഡോക്ടറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വരാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാന്‍ കാലതാമസം എടുത്തുവെന്ന കാരണത്താലാണ് ആമസോണ്‍ വെയര്‍ഹൗസ് ജോലിക്കാരിയായ മരിയ ജെനറ്റ് ഒലിവെറോയെ കമ്പനി പുറത്താക്കിയത്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതോടെ അധികാരികള്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു ശേഷം വീണ്ടും അഞ്ചു ദിവസം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കി. ഈ സമയത്തിനുള്ളിലും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ മരിയയെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. മരിയ പറയുന്നത് അടുത്ത ആറു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഡോക്ടറെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ്. പിരിച്ചുവിടലിനെതിരെ മരിയ ആമസോണിനെതിരെ 75,000 ഡോളറിന്റെ കേസും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Photo: Shutterstock

∙ ഷഓമിയുടെ മി ബ്രാന്‍ഡ് നിലയ്ക്കുന്നു?

ഷഓമിയുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴി പ്രശസ്തമായതാണ് മി (Mi) എന്ന പേര്. എന്നാല്‍ ഇനിമേല്‍ മി പ്രയോഗം വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഷഓമി എന്ന പേര്മാത്രം മതിയെന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ തുടക്കം പുതിയതായി ഇറക്കിയ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണായ മിക്‌സ് 4ല്‍ തന്നെ കാണാമെന്നും ഫോണിന്റെ പേര് ഷഓമി മിക്‌സ് 4 എന്നു മാത്രമാണെന്നും പറയുന്നു. പത്തു വര്‍ഷത്തോളമായി ഷഓമിയുടെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ കണ്ടു പരിചയിച്ച ഒന്നാണ് മി ബ്രാന്‍ഡിങ്. അതേസമയം, ഇത് ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമായിരിക്കുമോ അതോ മറ്റുപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കമ്പനി അടുത്തിടെ ഇറക്കിയ ടാബ്‌ലറ്റ് സീരീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേരുകള്‍ മി പാഡ് 5, മി പാഡ് 5 പ്രോ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ആദ്യ മി ബ്രാന്‍ഡഡ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇറക്കിയത് 2011 ഓഗസ്റ്റില്‍ ആണ് -മി 1.

കടപ്പാ്ട്: ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍, ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍, റോയിട്ടേഴ്‌സ്

