താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷാദൗത്യം തുടരുകയാണ്. വിദേശികളെയും അഫ്ഗാനികളെയും രക്ഷപെടുത്താൻ വിവധ വഴികളാണ് തേടുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ രാജ്യം വിട്ടുപോകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണോ എന്നറിയന്‍ താലിബാന്‍ പലര്‍ക്കുമെതിരെ ഫിഷിങ് (phishing) ആക്രമണങ്ങളും തുടങ്ങി. അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് സമാന്തരമായി പല നീക്കങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായി ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാനായി വിവാദ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ എറിക് പ്രിന്‍സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 6,500 ഡോളറാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് താലിബാനെ കണ്ണുവെടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.



വിമാനങ്ങള്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ചെയ്ത് സ്ത്രീകളെ രക്ഷപെടുത്താനുള്ള ശ്രമം മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹിലറി ക്ലിന്റനും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സമാന്തര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ്. ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള താലിബാന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചുള്ള ദൗത്യങ്ങളാണ് അവര്‍ നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന കാര്യം.

∙ തുടക്കം

ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സ് ഈ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് നടന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയില്‍ നിന്ന് റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ വര്‍ത് പാര്‍ക്കര്‍ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു ലഭിച്ച ഒരു ഫോണ്‍ വിളിയാണ് എല്ലാത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. ‘സാര്‍, എന്റെ മാതാപിതാക്കളും രണ്ടു സഹോദരങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ട്. എന്റെ പിതാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ആയിരുന്നു. അവര്‍ക്ക്, ഇപ്പോള്‍ തന്നെ താലിബാനില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്’, ഇതായിരുന്നു പാര്‍ക്കറെ ആദ്യം വിളിച്ചയാള്‍ പറഞ്ഞത്. ഇവര്‍ക്കായി എന്തു ചെയ്യാനാവുമെന്ന് ആരായാനായി ഏതാനും ഫോണ്‍ വിളികള്‍ നടത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് മെയിലിലേക്ക് സമാനമായ നിരവധി സഹായമഭ്യര്‍ഥനകള്‍ എത്തിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി റിട്ടയേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ തുടങ്ങിയ സംരംഭമായ 'ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഡങ്കിര്‍ക്കി'ന്റെ (Task Force Dunkirk) ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകള്‍ വിളിച്ചിരുന്നത്.

∙ ചെറിയ പ്രശ്‌നമല്ല

ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്‌നമല്ലെന്ന് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനാകട്ടെ അഫ്ഗാന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലും മറ്റുമായി ആകെ ഉള്ളത് ഏതാനും പരിചയക്കാരാണ്. ആളുകള്‍ക്ക് രാജ്യം വിടാന്‍ അമേരിക്കന്‍ വിമാനത്തില്‍ കയറിക്കൂടാന്‍ വേണ്ട രേഖകള്‍ ശരിയാക്കാന്‍ പോലും കാലതാമസം എടുക്കുന്നു എന്നതും തലവേദനയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയായ ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സ് സ്ഥാപകന്‍ ജോ സാബോയെ വിളിച്ചത്. തുടര്‍ന്നാണ് അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് പുറത്തെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇരുവരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി തുടങ്ങിയത്. രാജ്യത്തു പെട്ടുപോയവര്‍ക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴി എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ സംരംഭത്തിന് പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ടീം അമേരിക്ക എന്നാണ്.

∙ ബാറ്റില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സ്

ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൂടാതെ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത പരിചയമുള്ളവരെയും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ക്കുകയാണ് ടീം അമേരിക്ക. ഏകദേശം 150 പേര്‍ ചേര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. വെര്‍ച്വലായി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ചിലര്‍ക്ക് ബാറ്റില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സ് പദവിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ പല ആപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ആപ്പുകളുടെ പേരുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് അത് താലിബാനെ സഹായിക്കും എന്നതിനാലാണ്. ബാറ്റില്‍ ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും മാറിമാറി ജോലിയെടുക്കുന്നു. ഇതുവരെ 116 പേരെയാണ് അവര്‍ക്ക് രക്ഷിക്കാനായത്. ഏകദേശം 800 പേരെക്കൂടി കണ്ടെത്തി അവരുമായി രക്ഷപെടാനുള്ള ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നും ഉണ്ട്. ഇവരും പല കടമ്പകളും കടന്നു കഴിഞ്ഞു. രക്ഷപെടുത്തേണ്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അയാള്‍ക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുകയാണ് ടീം അമേരിക്ക. വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിടത്ത് ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു മാസ്റ്റര്‍ ട്രാക്കര്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടായിരിക്കും. ആള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണോ എത്തുക, മുതിര്‍ന്നവരും കുട്ടികളും ഒപ്പം ഉണ്ടോ തുടങ്ങി എല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലൈവ് ഫീഡുകളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ നല്‍കുന്ന എല്ലാത്തരം ഡേറ്റയും ശേഖരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു. എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളുടെയും മറ്റും ഗെയ്റ്റ് ഏതു വശത്താണ്, എവിടെയാണ് താലിബാന്റെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങള്‍ അവര്‍ തത്സമയം നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. താലിബാന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.

∙ താലിബാന്‍ കൈയ്യുംകെട്ടി ഇരിക്കുകയല്ല

എന്നാല്‍, ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലും തന്ത്രശാലികളായ താലിബാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുണ്ട്. രക്ഷപെടാന്‍ സാധ്യതയുളളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി അവര്‍ക്കെതിരെ ഫിഷിങ് ആക്രമണങ്ങള്‍ വരെ അവര്‍ നടത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, മറ്റു അധികാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഇമെയിലുകള്‍ അയക്കുന്നതാണ് ഒരു ആക്രമണ രീതി. ഇതിന്റെ വാസ്തവം അറിയാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ താലിബാന്റെ കെണിയില്‍ വീഴും. വൈറ്റ് ഹൗസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എല്ലാ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. എന്നാല്‍, അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ജോ പറയുന്നത്. അമേരിക്ക നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാത്ത 11 പേരെ ഇതുവരെ തങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ജോ പറയുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ഇവര്‍ ചോദിച്ചു എന്നും, വേണ്ട എന്ന് തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വിവരം വച്ച് ഉത്തരം നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ഇടങ്കോലിടാന്‍ താലിബാന്‍

ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടങ്കോലിടാന്‍ താലിബാന്‍ തങ്ങളാലാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള ശ്രമം അടക്കം നടക്കുന്നു. ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സിന്റെ അടക്കം നീക്കങ്ങള്‍ ട്രാക്കു ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് താലിബാന്‍. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ താലിബാന്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സിനും ഫിഷിങ് ഇമെയിലുകള്‍ ലഭിച്ചു. അതേസമയം, താലിബാന്‍ മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നമെന്ന് ജോ പറയുന്നു. ചില അമേരിക്കന്‍ അധികാരികളെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിക്കുന്നു. സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഒരു സെനറ്ററുടെ ഓഫിസില്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ പ്രശ്‌നം ചില വിഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന പ്രതികരണം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വേറൊരു സെനറ്ററുടെ ഓഫിസ് ചോദിച്ചത് രക്ഷപെടുത്തേണ്ട വ്യക്തികള്‍ തങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിലേതാണോ എന്നാണ്. ഇതുവരെ തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ട്രെന്‍ഡ്‌ലൈന്‍സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നടന്നിരിക്കുന്നത്.

