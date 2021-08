സിസിടിവി വിന്യാസത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ലോകത്ത് ഒന്നാമതെത്തി. ഷാങ്ഹായ്, ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ലണ്ടന്‍ തുടങ്ങിയ ചൈന, അമേരിക്ക, യുകെ രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഡല്‍ഹി ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഒരു ചതുരശ്ര മൈല്‍ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സിസിടിവികളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് ഡല്‍ഹി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ചൈന, യുകെ, അമേരിക്ക തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സിസിടിവി വിന്യാസം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഡല്‍ഹി ഇപ്പോള്‍ അവയെ ബഹുദൂരം മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. ഒരു ചതുരശ്ര മൈല്‍ പ്രദേശത്ത് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ 1,826 ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളത്.



അതേസമയം, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലണ്ടനില്‍ ഒരു ചതുരശ്ര മൈല്‍ പ്രദേശത്ത് 1,138 ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ നഗരമാണ് - ചെന്നൈ. തമിഴ്‌നാടിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് 609 ക്യാമറകള്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാമറ വഴി ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പഴികേട്ട ചൈനയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ക്യാമറകള്‍ വിന്യസിച്ച നഗരം ഷെന്‍സെന്‍ ആണ്-520. മറ്റൊരു ചൈനീസ് നഗരമായ ഷാന്‍ഹായിയില്‍ ആകട്ടെ ക്യാമറകളുടെ എണ്ണം 408 ആണ്. മോസ്‌കോയില്‍ 210, ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 193 ക്യാമറയുമാണ് ഒരു ചതുരശ്ര മൈല്‍ വിസ്തീര്‍ണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോസ്‌മോപൊളിറ്റന്‍ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുംബൈയ്ക്ക് സിസിടിവികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ 18-ാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇവിടെ 157.4 ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫോര്‍ബ്‌സ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈനേട്ടം കൈവരിക്കാനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച എൻജിനീയര്‍മാരേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രശംസിച്ചു. ഷാന്‍ഹായ്, ലണ്ടന്‍ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹി ഈ നേട്ടംകൈവരിച്ചത് എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓര്‍മപ്പെടുത്തി.

∙ ഇതു നേട്ടമോ?

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നഗരമായി എന്നത് പ്രശസ്തിയായിരിക്കുമോ, കുപ്രസിദ്ധി ആയിരിക്കുമോ ഡല്‍ഹിക്കു നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇത്തരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അതേസമയം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മറ്റും തടയുന്നതിനും തെളിയിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് സിസിടിവി വിന്യാസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു. എന്തായാലും, ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഇത്തരം ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ടെക്‌നോളജി മേഖല വന്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

∙ യാഹൂ ന്യൂസ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

രാജ്യാന്തര വെബ്‌സൈറ്റായ യാഹൂവിന്റെ വാര്‍ത്താ വിഭാഗം ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുളള വിദേശ നിക്ഷേപ തുകയില്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്നിവ മൂലമാണ് യാഹൂ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തുന്നത്. ഇമെയിലുകള്‍ പ്രചാരത്തില്‍ വന്നു തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ ഉള്ളതാണ് യാഹൂ മെയില്‍. എന്നാൽ, യാഹൂ മെയിലിന്റെയും യാഹൂ അക്കൗണ്ടിന്റെയും സേര്‍ച്ചിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനം തുടരുമെന്ന് ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമ വെറൈസണ്‍ അറിയിച്ചു.

യാഹൂ ന്യൂസ്, ക്രിക്കറ്റ്, എന്റര്‍ടെയ്‌മെന്റ്, ഫിനാന്‍സ്, മാര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറെ വിഷമത്തോടെയാണ് ഇതെല്ലാം നിർത്തുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം 26 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതാണ് യാഹൂവിന് പ്രശ്‌നമായത്. കൂടുതല്‍ വിദേശ കമ്പനികള്‍ വാര്‍ത്താ മേഖലയില്‍ നിന്ന് പന്മാറാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്‍ക്കുന്നു.

∙ എഫ്എംവാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ അതു നീക്കം ചെയ്യണം

വാട്‌സാപ്പിന്റെ മാറ്റംവരുത്തിയ വേര്‍ഷനായ എഫ്എംവാട്‌സാപ് (FMWhatsApp) ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ എത്രയും വേഗം അതു നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. വളരെയധികം പേര്‍ ഈ ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക വാട്‌സാപ്പില്‍ ഇല്ലാത്ത പല ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് പലരും എഫ്എംവാട്‌സാപ് പോലെയുള്ള മാറ്റം വരുത്തിയ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഫയല്‍ ഷെയറിങ് വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ വഴിയാണ്. എഫ്എംവാട്‌സാപ് വഴി സ്മാര്‍ട് ഫോണുകകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ മാല്‍വെയര്‍ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ആപ് എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദേശം സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ കാസ്പര്‍സ്‌കി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഫ്എംവാട്‌സാപ്പിന്റെ 16.80.0 മോഡില്‍ ട്രൈഡാട്രോജന്‍ ഉണ്ടെന്ന് കാര്‍സ്പര്‍സ്‌കി പറയുന്നു.

∙ മി നോട്ട്ബുക്ക് അടക്കം ഒരുപറ്റം പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഷഓമി

മി നോട്ട്ബുക്ക് അള്‍ട്രാ, മി നോട്ട്ബുക്ക് പ്രോ എന്നിവ അടക്കം ഒരുപറ്റം പുതിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഷഓമി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. മി സ്മാര്‍ട് ബാന്‍ഡ് 6, മി ടിവി 5എക്‌സ് 4കെ, മി റൂട്ടര്‍ 4എ ഗിഗാബിറ്റ് എഡിഷന്‍, മി 360 ഡിഗ്രി ഹോംസെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 2കെ തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്റല്‍ ഐ5, ഐ7 പ്രോസസറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പുതിയ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. അള്‍ട്രാ മോഡലിന് 3.2 കെ സ്‌ക്രീന്‍, തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട് 4 തുടങ്ങി നിരവധി മികച്ച ഫീച്ചറുകള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 59,999 രൂപയാണ് വില. പ്രോ മോഡലിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 56,999 രൂപയായിരിക്കും വില. ഇവയ്ക്ക് 2കെ സ്‌ക്രീനാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മി സ്മാര്‍ട് ബാന്‍ഡ് 6ന് മുന്‍ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള ഓലെഡ് സ്‌ക്രീന്‍ ലഭിക്കുന്നു. വില 3,499 രൂപ. 43, 50, 55-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനുകളുമായാണ് മി ടിവി 5എക്‌സ് ശ്രേണിയിലെ സ്മാര്‍ട് ടിവികള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 31,999 രൂപയായിരിക്കും.

മി റൂട്ടര്‍ 4എ ഗിഗാബിറ്റ് എഡിഷന് 2,199 രൂപയാണ് വില. സുരക്ഷാ ക്യാമറയ്ക്ക് 4,499 രൂപയായിരിക്കും വില. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തില്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും ഉണ്ട്.

∙ സൈബര്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി കോടിക്കണക്കിനു ഡോളര്‍ ഇറക്കാന്‍ ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും

പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ സൈബര്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ മുടക്കാന്‍ തിരുമാനിച്ചതായി എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 2,000 കോടി ഡോളര്‍ ഇറക്കും. ഇതേ കാലയളവില്‍ ഗൂഗിള്‍ 500 കോടി ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിക്കും. ഐബിഎം ആകട്ടെ ഈ മേഖലയില്‍ 150,000 പേര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. ആപ്പിള്‍ അടക്കമുളള കമ്പനികളും സൈബര്‍ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നീക്കത്തില്‍ പങ്കാളികളാകും.

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ എതിരാളി കൂവിന് 1 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍

മൈക്രോബ്ലോഗിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്ററിനു ബദലായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യന്‍ സേവനമായ കൂ (Koo) ഒരു നാഴികക്കല്ല് പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിന് 1 കോടി ഉപയോക്താക്കളെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

English Summary: Delhi has most CCTV cameras, surpasses New York, London