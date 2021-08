കാബൂളില്‍ നടത്തിയ ചാവേറാക്രമണത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ഐഎസ് ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ് സൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചത് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ആമസോണിന്റെ വെബ് സര്‍വീസ്. ഐഎസിന്റെ നിദാ ഇ ഹഖ് എന്ന പ്രചാരണ വിഭാഗം ആമസോണ്‍ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭീകരവാദ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആമസോണ്‍ ഈ വെബ് സൈറ്റിന്റേയും ആപ്ലിക്കേഷന്റേയും സാങ്കേതിക പിന്തുണ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാബൂൾ ചാവേറാക്രണത്തിന്റെ ആസൂത്രണവും നീക്കങ്ങളും നടത്താൻ ആമസോണിന്റെ വെബ്സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



ഉർദു ഭാഷയിലുള്ള നിദാ ഇ ഹഖ് ആമസോണിന്റെ ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് വിഭാഗമായ ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റിലേയും ആപ്ലിക്കേഷനിലേയും വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആമസോണിന്റെ നയത്തില്‍ ഭീകര ആശയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസ് നല്‍കില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നിദാ ഇ ഹഖ് ആമസോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

ഐഎസ്-കെയുടെ അടക്കം നിരവധി സന്ദേശങ്ങള്‍ ഈ വെബ് സൈറ്റിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഓണ്‍ലൈനില്‍ തീവ്ര ആശയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സൈറ്റ് (SITE) ഇന്റലിജന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ റിത കാറ്റ്‌സ് പറയുന്നു. 13 അമേരിക്കന്‍ സൈനികരുടെ അടക്കം നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കാബൂള്‍ ചാവേറാക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ഐഎസ്-കെ കുപ്രസിദ്ധി നേടുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉർദു ഭാഷയിലാണ് വിവാദമായ നിദാ ഇ ഹഖ് വെബ് സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളുള്ളത്. കാബൂള്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ ചാവേറിന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചിത്രവും നിദാ ഇ ഹഖ് ആപ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ നയങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിദാ ഇ ഹഖ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷന് നല്‍കി വന്ന സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആമസോണ്‍ വക്താവ് കേസി മക്ഗീ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2020ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങളുടെ 41 ശതമാനവും ആമസോണിനാണ്. എങ്കിലും ആകെ നൂറില്‍ കുറവ് ജീവനക്കാര്‍ മാത്രമാണ് ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടീമിലുള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് മുൻപാകെ വരുന്ന പരാതികളാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടാറ്. ഈയൊരു സാധ്യത മുതലെടുത്താണ് തീവ്രവാദ അനുകൂല വെബ് സൈറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ആമസോണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശനവും ശക്തമാണ്.

English Summary: Amazon Web Services disables ISIS propaganda website it had hosted since April