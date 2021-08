ഇന്ത്യന്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ വന്‍ മാറ്റത്തിനു വഴിവച്ചേക്കാവുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്. ഏകദേശം 33,737 കോടി രൂപ റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ മറ്റൊരു ടെലികോം കമ്പനിയിൽ കൂടി ഭീമമായ തുക നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ടെലികോം കമ്പനിയായ എയര്‍ടെലിലായിരിക്കും ഗൂഗിൾ നിക്ഷേപിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഭാരതി എയര്‍ടെലും ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നുവരികയാണ്. ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.



വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയ വിട്ടുവരുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ തങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വന്‍തോതില്‍ വിപുലപ്പെടുത്താന്‍ എയര്‍ടെല്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഗൂഗിളിന്റെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചാല്‍ എയര്‍ടെലിന് സർക്കാരിന്റെ കടം വീട്ടാനും 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഒരുക്കാനും സഹായകമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള നിയമ വിദഗ്ധരുടെ ടീമുകളും, ലയന-ഏറ്റെടുക്കല്‍ (Mergers and Acquisitions) ടീമുകളും ഇത്ര വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തിയാലുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തിമ ഘട്ട പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇരു കമ്പനികളും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എയര്‍ടെലും ഭീമമായ കടത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനു നല്‍കാനുള്ളതും മറ്റുള്ളവയും ചേര്‍ത്ത് എയർടെലിന് ഏകദേശം 1.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഗൂഗിളുമായി സഖ്യത്തിലായാല്‍ എയർടെലിന് ഡേറ്റാ വിശകലനം വഴി പണം നേടാനാകും. അത്തരത്തില്‍ ഇതൊരു തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കമാണെന്നു പറയുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ മോണിട്ടൈസേഷന്‍ പദ്ധതികള്‍ പ്രശസ്തമാണ്. ഇതു വഴി എയര്‍ടെലിന് കൂടുതല്‍ പണം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അതേസമയം, ഇത്ര വലിയ തുക മുടക്കുകയും പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ പേരിനു തന്നെ കളങ്കമായേക്കാം. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഈ നീക്കം നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ ആദ്യം ചെയ്യുക എയര്‍ടെലിന്റെ കടം വീട്ടുകയായിരിക്കുമെന്നും ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റാ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്കും പ്രാഥമിക ഡേറ്റാ അവബോധം പോലുമില്ലാത്തതുമായ ഒരു രാജ്യത്തെ ഡേറ്റ മുഴുവന്‍ വിശകലനത്തിനായി ഇതുവഴി ഗൂഗിളിന്റെ സെര്‍വറുകളില്‍ എത്തുകയില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

∙ 75 കോടി ഡോളറിനുള്ള ആപ്പിള്‍ ഓഹരി കുക്ക് വിറ്റു

ഏകദേശം പത്ത് വര്‍ഷത്തോളമായി ആപ്പിൾ മേധാവിയായി തുടരുന്ന ടിം കുക്കിന് കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച 75 കോടി ഡോളറിന്റെ ഓഹരി വിറ്റതായി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിൾ സ്ഥാപകനായ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിനു പകരം 2011 ലാണ് ടിം കുക്ക് മേധാവിയായി എത്തുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് ആപ്പിള്‍. കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 2.5 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറിനോട് അടുക്കുകയാണ്. കുക്കിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 100 കോടി ഡോളറാണ്. 2015ല്‍ കുക്ക് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞത് താന്‍ നേടുന്ന പണമെല്ലാം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദാനം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആപ്പിളിന്റെ 1 കോടി ഡോളര്‍ വിലമതിക്കുന്ന ഓഹരി അദ്ദേഹം ദാനധര്‍മങ്ങള്‍ക്കായി നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കുക്ക് ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയതു പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് 75 കോടി ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലൊക്കെ വളരെ വിരളമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും പറയുന്നു. ഇതിനു മുൻപൊരിക്കല്‍ ഇതുപോലെ ഒന്നു നടക്കുന്നത് ഗൂഗിള്‍ സ്ഥാപകരായ സെര്‍ഗായ് ബ്രിന്നും ലാറി പേജും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ 120 കോടിയിലേറെ ഡോളര്‍ മുല്യമുള്ള ഓഹരി വിറ്റഴിച്ചതാണ്.

∙ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാതാവ് ടെസ്‌ല വൈദ്യുതിയും വിറ്റേക്കും

ശതകോടീശ്വരന്‍ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ല അമേരിക്കയില്‍ വൈദ്യുതിയും വില്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ടെക്‌സസിലാണ് റീട്ടെയിലായി വൈദ്യുതി വില്‍ക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്പനി അപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മസ്‌കിന്റെ ടെസ്‌ല എനര്‍ജി വെഞ്ച്വേഴ്‌സ് എന്ന വിഭാഗമാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ബ്രിട്ടനിലും സമാനമായ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാനും കമ്പനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഓഡിയോ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഐഫോണ്‍ 12 മോഡലുകള്‍ സർവീസ് ചെയ്തു നല്‍കുമെന്ന് ആപ്പിള്‍

ചെറിയ ശതമാനം ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഓഡിയോ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ച ആപ്പിള്‍ അവ സര്‍വീസ് ചെയ്തു നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. 2020 ഒക്ടോബറിനും 2021 ഏപ്രിലിനുമിടയില്‍ നിര്‍മിച്ച ചില ഫോണുകളിലാണ് പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 12 മിനി, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകള്‍ക്ക് ഈ പ്രശ്‌നം ഇല്ല. പ്രശ്‌നമുള്ള മോഡലുകള്‍ പണം ഈടാക്കാതെ തന്നെ നന്നാക്കി നല്‍കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ വിന്‍ഡോസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ പഴയ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല തരത്തിലുമുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇന്റലിന്റെ എട്ടാം തലമുറയിലെ പ്രോസസര്‍ എങ്കിലും ഉള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും പുതുക്കിയ വേര്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുക എന്നാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം വിന്‍ഡോസ് 11 ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍ ഇവയാണ്:

1 ഗിഗാഹെട്‌സ് 64 ബിറ്റ് ഇരട്ട കോര്‍ പ്രോസസര്‍, 4 ജിബി റാം, 64 ജിബി സംഭരണശേഷി, 9-ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലെ (1366x768 പിക്‌സല്‍ റെസലൂഷന്‍), യുഇഎഫ്‌ഐ സപ്പോര്‍ട്ട്, സെക്യുവര്‍ ബൂട്ട്, ടിപിഎം 2.0 സപ്പോര്‍ട്ട്, ഡയറക്ട്എക്‌സ് 12 കോംപാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്‌സ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഡിഎം 2.x സപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ ഉള്ള കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് വിന്‍ഡോസ് 11 സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. അതേസമയം, 64-ബിറ്റ് പ്രോസസറുകളില്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, 32-ബിറ്റ് ആപ്പുകളും വിന്‍ഡോസ് 11ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന കാര്യവും കമ്പനി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പുതിയ പിസികളില്‍ നിലവിലെ വിന്‍ഡോസ് 10ല്‍ നിന്ന് അപ്‌ഡേറ്റ് ബട്ടണ്‍ വഴി അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യാം. അതേസമയം, പഴയ മെഷീനുകളല്‍ വിന്‍ഡോസ് 11 ഐഎസ്ഒ ഫയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വേണം അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യാന്‍.

English Summary: Google likely to invest thousands of crores in Airtel after investing Rs 34,000 crore in Reliance Jio