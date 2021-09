രാജ്യത്തെ മു‍ർനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ പുതിയ ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ പ്ലാനുകളോടൊപ്പം 499 രൂപയുടെ ഡിസ്നി+ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനാണ് പുതിയ ആകർഷണം. 499 രൂപ മുതൽ 2599 രൂപ വരെയാണ് പുതിയ പ്രീ-പെയ്‌ഡ്‌ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ.



ഡിസ്നി+ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഡിസ്നി+ഒറിജിനൽസ്, ഡിസ്നി, മാർവൽ, സ്റ്റാർ വാർസ്, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്, എച്ച്ബിഒ, എഫ്എക്സ്, ഷോടൈം എന്നിവയുടെ പുതിയ രാജ്യാന്തര പരിപാടികളും പുതിയ പ്ലാനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഈ പ്ലാനുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സജീവമായ ഡിസ്നി+ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്ലാനുകളിലെ എല്ലാ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കളും അവരുടെ നിലവിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാലഹരണപ്പെടുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടരാം.

English Summary: Jio users to get unrestricted access to Disney + Hotstar content with new plans; check details