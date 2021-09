സൈബര്‍ ഭീഷണികള്‍ അടക്കമുള്ള ഹീനമായ പ്രവൃത്തികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെര്‍ച്വല്‍ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (വിപിഎന്‍) സേവനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഒളിച്ചുകഴിയാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ ഹാക്കര്‍മാരില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കമ്പനികളെല്ലാം വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.



∙ നിരോധിച്ചാല്‍ കമ്പനികള്‍ വെട്ടിലാകും

വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം ടൂളുകളുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ചില കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ പറയുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ സെര്‍വറുകളിലേക്ക് ഹാക്കര്‍മാര്‍ നുഴഞ്ഞു കയറുമെന്നാണ് കമ്പനികള്‍ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികള്‍ക്കെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ ഈ ടൂള്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തത് ആണെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, സാധാരണ വിപിഎന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ താനാരാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്താതെ കഴിയാനും സാധിക്കും. വിപിഎന്‍ കൂടാതെ ഡാര്‍ക് വെബും നിരോധിക്കണമെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ വിപിഎന്‍ സമ്പൂര്‍ണമായി നിരോധിക്കണം

ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയില്‍ വിപിഎന്‍ സമ്പൂര്‍ണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന നര്‍ദേശമാണ് പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മീഡിയാനാമ പറയുന്നത്. കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് തങ്ങളാരാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്താതെ കഴിയാമെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. വിപിഎന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യാപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങളും ഡാര്‍ക് വെബും ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ എളുപ്പത്തില്‍ മറികടക്കാമെന്നാണ് വാദം. അടുത്ത കാലത്ത് വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങള്‍ സുലഭമായിരിക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഐടി മന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും സഹകരിച്ച് കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിപിഎന്‍ ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കാമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. രാജ്യാന്തര ഏജന്‍സികളുടെ സഹകരണത്തോടെ വിപിഎന്നുകള്‍ എന്നേക്കുമായി നിരോധിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ രാജ്യത്ത് ട്രാക്കിങ്, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി അത്യാധുനിക ടെക്‌നോളജി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

∙ ചൈനയില്‍

പടിഞ്ഞാറൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ വിപിഎന്‍ നിരോധിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങള്‍ വിപിഎന്‍ നിരോധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വിപിഎന്‍ വിരോധമുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൈനയാണ്. ചൈനയില്‍ പോലും വിപിഎന്‍ സമ്പൂര്‍ണമായി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്, ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയടക്കം തങ്ങളുടെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ വിപിഎന്‍ ആപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം, രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ വിന്‍ഡോസ് 11 ഒക്ടോബര്‍ 5ന് അവതരിപ്പിക്കും, മുഖ്യ ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന് വൈകും

വിന്‍ഡോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ വിന്‍ഡോസ് 11 ഒക്ടോബര്‍ 5ന് പുറത്തിറക്കും. പുതുക്കിയ ഒഎസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകളില്‍ ഒന്ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളെ കംപ്യൂട്ടറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകും എന്നതാണ്. എന്നാല്‍, ഈ ഫീച്ചര്‍ തുടക്കത്തില്‍ ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് വിന്‍ഡോസിന്റെ മാര്‍ക്കറ്റിങ് മാനേജരായ ആരണ്‍ വുഡ്മാന്‍ പറഞ്ഞത്. ആമസോണിന്റെയും ഇന്റലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ വരും മാസങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വിന്‍ഡോസ് ഒഎസിന്റെ ഉടമയായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിളുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന മാറ്റമല്ലാത്തതിനാല്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളെല്ലാം വിന്‍ഡോസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പക്കാനായേക്കില്ല.

∙ സൂമിന്റെ ഓഹരി വില 11 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു

കോവിഡ് ലോക്ഡൗണുകളുടെ കാലത്ത് ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ സൂം വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് സേവനത്തിന് തിരിച്ചടി. ഓഹരി വിപണിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികള്‍ 11 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു. സൂമിന് പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വിനയായിരിക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും മഹാമാരിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു തുടങ്ങിയതും സൂം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇടവരുത്തി. അതേസമയം, സൂമിന് ഇനി വളരണമെങ്കില്‍ പുതിയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു.

∙ 1,498 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ദിവസവും 2 ജിബി ഡേറ്റാ പ്ലാനുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍

പുതിയ പ്രീ പെയ്ഡ് പ്ലാനുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍. ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതല്‍ ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമാണ്. ദിവസവും 2ജിബി ഡേറ്റ വീതം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 1,498 രൂപയ്ക്ക് നല്‍കും. ഈ പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വര്‍ഷത്തില്‍ മൊത്തം 730 ജിബി ഡേറ്റയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ദിവസവും 2 ജിബി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വേഗം 40 കെബിപിഎസ് ആയി കുറയും. അതേസമയം, ഈ പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി ഇതിനൊപ്പം വോയിസ് കോളുകളോ എസ്എംഎസോ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്.

∙ ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീതത്തിനായി ആപ് ഇറക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍

ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീത പ്രേമികള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്തയുമായി ആപ്പിള്‍. കമ്പനി അടുത്തിടെ ക്ലാസിക്കല്‍ സംഗീത സ്ട്രീമിങ് സേവവനമായ പ്രൈംഫോണിക് (Primephonic) ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് 2022ല്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ മ്യൂസിക്കിനു മാത്രമായി ഒരു ആപ് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിളെന്ന് ദി വേര്‍ജ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. നിലവിലുള്ള സംഗീത സ്ട്രീമിങ് ആപ്പായ ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും പുതിയ സേവനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും.

∙ ആപ്പിളിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും പേമെന്റ് സംവിധാനങ്ങളെ നിരോധിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയ

പണം കൈമാറ്റ മേഖലയിലും കുത്തകാവകാശം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും ശ്രമത്തിന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ തിരിച്ചടി. ഇരു കമ്പനികളുടെയും ആപ് സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ആപ്പുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നവരോട് തങ്ങളുടെ പേമെന്റ് രീതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി 180 വോട്ടുകളോടെ ബില്‍ പാസാക്കിയത്. ഇത് മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രചോദനമായേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

