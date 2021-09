ചൈനയിലെ രണ്ട് വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായ ജെഡി.കോമും, ഡിഡി ഗ്ലോബലും തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കി. പുതിയ നീക്കത്തെ അതിനിര്‍ണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പ് എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. താരതമ്യേന തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ടെക്‌നോളജി മേഖല ചൈനയില്‍ നിലനിന്നിരുന്നത്. ടെക് മേഖലയിലെ പാർട്ടിക്കാരുടെ കയ്യേറ്റത്തോടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം അവകാശപ്പെടാവുന്ന രാജ്യത്ത് ഇനി എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.



∙ ടെക് മേഖല ഇനി യൂണിയന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക്?

ആലിബാബ സ്ഥാപകന്‍ ജാക് മായുടെ ഏതാനും വാക്കുകളാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ കാരണമായത്. ചൈനയിലെ മിക്ക വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികൾക്കുമെതിരെയും ആന്റിട്രസ്റ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ പിഴകളും ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ഊബര്‍ പോലത്തെ സംവിധാനമായ ഡിഡി ഗ്ലോബലില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ യൂണിയന്‍ തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം വന്നിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ജോലിക്കാരായിരിക്കും തുടക്കത്തില്‍ നിയയന്ത്രിക്കുക. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ള 'ഓള്‍ ചൈനാ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍സ് (എസിടിഎഫ്‌യു) ആയിരിക്കുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു.

∙ '996' നെതിരെ കോടതിയും

യൂണിയനുകള്‍ പിടിമുറുക്കാന്‍ പോകുന്ന കാര്യം നേരത്തെ ബ്ലൂംബര്‍ഗും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ടെക്നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ ജോലിക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണമുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നു രക്ഷപെടാനായിരിക്കാം ജോലിക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കുന്നത്. ഡിഡി തങ്ങളുടെ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര വേതനം നല്‍കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അമിത ജോലിഭാരം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയാണ് മിക്ക ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുമെന്ന ആരോപണവും ഉണ്ട്. ചൈനയിലെ ഒരു പ്രധാന കോടതി ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ നിലവിലുള്ള '996' തൊഴില്‍ രീതിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. രാവിലെ 9 മുതല്‍ രാത്രി 9 വരെ ആഴ്ചയില്‍ 6 ദിവസവും പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഓവര്‍ടൈം സംസ്‌കാരം നിയമപരമല്ല എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്.

∙ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നല്‍

ധനം ആര്‍ജിച്ചവര്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന ആശയത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കർ എന്നും പറയുന്നു. കമ്പനികള്‍ ധനം 'പൊതുവായ ക്ഷേമത്തിന്' (common prosperity) ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ് (Xi Jinping) അടുത്തിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതുവഴി ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൗരന്മാര്‍ തമ്മിലുള്ള അസമത്വം കുറയ്ക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേണം യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നതിനെ കാണാന്‍. ജെഡി.കോമില്‍ ഈ ആഴ്ചയാണ് യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ ചടങ്ങില്‍ പല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളോളം യഥേഷ്ടം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ മേല്‍ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള നിയന്ത്രണവും സർക്കാർ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇത്. നൂതനമായ ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സർക്കാർ ഇടപെടല്‍ ദോഷമായി ഭവിക്കാമെന്നതിനാലാണ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ടെക് മേഖലയില്‍ കാര്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്താത്തത്. അതേസമയം, ഹോങ്കോങ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകന്‍ അയിഡന്‍ ചൗ (Aidan Chau) പറയുന്നത് യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നു ചെയ്‌തേക്കില്ല എന്നാണ്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ കുറഞ്ഞ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സ്പീഡ് 2 എംബിപിഎസ് ആക്കണമെന്ന് ട്രായി

രാജ്യത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്പീഡ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ട്രായി. ഇപ്പോള്‍ സർക്കാരിനു മുന്നില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിലൊന്ന് 'ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ്' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കണക്ഷനുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞത് 2 എംബിപിഎസ് സ്പീഡ് നല്‍കണമെന്നാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് 512 കെബിപിഎസ് ആണ്.

∙ 'സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയം', മസ്‌കിന്റെ ഡാഡി തമാശ

ഡാഡ് ജോക്‌സ് എന്ന ഗണത്തില്‍ പെടുത്താവുന്ന തമാശകളിലൊന്നാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയം (situation under control) എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം കംപ്യൂട്ടര്‍ കീബോര്‍ഡിന്റെ കണ്ട്രോള്‍ കീയ്ക്ക് അടിയില്‍ സിറ്റ്യുവേഷന്‍ എന്ന് എഴുതിയ പേപ്പര്‍ തിരുകിയിരിക്കുകയാണ് മസ്‌ക്. മക്കള്‍ക്ക് അല്‍പം രസം പകരാനായി അച്ഛന്മാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ചെറിയ തമാശകളെയാണ് ഡാഡ് ജോക്‌സ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. എന്തായാലും, മസ്‌കിന്റെ ഡാഡ് ജോക് ലോകത്തെ ബാങ്കുകളുടെ മാനേജര്‍മാര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശമാണെന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് ഐആര്‍ ജനറല്‍ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ പറയുന്നത്. ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/2WMIB5l

∙ 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് നാസയ്ക്ക് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ നല്‍കുന്നത് എച്പിഇ, 200 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാര്‍

അടുത്ത 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് നാസയ്ക്കു വേണ്ട മികച്ച പ്രവര്‍ത്തന മികവുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ നല്‍കുന്നത് ഹെവ്‌ലെറ്റ് പക്കാര്‍ഡ് എന്റര്‍പ്രൈസ് കമ്പനി (എച്പിഇ) ആയിരിക്കും. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനായിരിക്കും ഈ മെഷീനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. കരാര്‍ പ്രകാരം ഈ കലയളവില്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതും അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതും എച്പിഇ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് 2022ല്‍ തുടങ്ങും.

∙ എക്‌സൈഡ് ലിഥിയം-അയണ്‍ ബാറ്ററി നിര്‍മാണം തുടങ്ങിയേക്കും

'അഡ്വാന്‍സ് സെല്‍ കെമിസ്ട്രി ബാറ്ററി' നിര്‍മാണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി നിര്‍മാതാവ് എക്‌സൈഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് അറിയിച്ചു. അഡ്വാന്‍സ് സെല്‍ കെമിസ്ട്രി ബാറ്ററീസ് ടെക്‌നോളജി പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിഥിയം-അയണ്‍ എന്ന പേരിലാണ്. ഇത്തരം ബാറ്ററികളുടെ നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം 18,100 കോടി രൂപയുടെ പിഎല്‍ഐ സ്‌കീം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ആഗോള തലത്തില്‍ 55,000 പേര്‍ക്ക് ഉടനെ ജോലി നല്‍കാന്‍ ആമസോണ്‍

അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ 55,000 പേര്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ആമസോണ്‍ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ആന്‍ഡി ജാസി റോയിട്ടേഴ്‌സിനോടു പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 13 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമായി ആമസോണിനു വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കുന്നത്.

∙ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണുകള്‍ക്കു ശേഷം ഫോള്‍ഡബിൾ ലാപ്‌ടോപ്പും ഇറക്കാന്‍ സാംസങ്

ഫോള്‍ഡ് ഫോണുകളുടെ രൂപകല്‍പന ലാപ്‌ടോപ്പുകളിലേക്കും അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ് എന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഗ്യാലക്‌സി ബുക്ക് ഫോള്‍ഡ് 17 എന്ന പേരില്‍ 17-ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള ലാപ്‌ടോപ് ആയിരിക്കും കമ്പനി ആദ്യം ഇറക്കുക. അതേസമയം, ഇത്തരം ലാപ്‌ടോപ് നേരത്തെ ലെനോവോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്ക്പാഡ്എക്‌സ് 1 എന്ന പേരില്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം ലാപ്‌ടോപ്പിന് ഇന്ത്യയിലെ വില 3,29,000 രൂപയാണ്.

∙ ഹൃദയമിടിപ്പു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ടി-ഷര്‍ട്ട്

അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള റൈസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലാബ്‌സ് ഹൃദയമിടിപ്പു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ടി-ഷര്‍ട്ട് നിര്‍മിച്ചു. അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്‍ഡക്ടീവ് നാനോട്യൂബ് ത്രെഡ് ആണ് ഹൃദയമിടിപ്പു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

ഏകദേശം 3,500 രൂപ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. പതിനായിരം രൂപയില്‍ താഴെ വില്‍ക്കുന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്ക് ഈ ഫോണ്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കാം.

English Summary: Didi and JD.com workers get unions in watershed moment for China's tech sector