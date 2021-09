ജിയോയെ വെല്ലുവിളിക്കും ഓഫറുമായി ‘എയർടെൽ ബ്ലാക്ക്’, അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ, 200 എംബിപിഎസ് വേഗം

രാജ്യത്തെ ടെലികോം വിപണിയിലെ മൽസരം തുടരുകയാണ്. മിക്ക കമ്പനികളും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കാനായി നിരവധി പ്ലാനുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജിയോയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ എയർടെലും പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 200 എംബിപിഎസ് വരെ വേഗമുള്ള അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫറാണ് എയർടെൽ നല്‍കുന്നത്. പുതിയ ഓഫര്‍ പ്രകാരം ഫോണ്‍, ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ്, ഡിടിഎച് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് കമ്പനി ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്ക് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാനില്‍ ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകളാണ് നല്‍കുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറില്‍ 200 എംബിപിഎസ് വേഗത്തിൽ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ, മൂന്നു സിമ്മുകള്‍ (1 സിം, 2 ആഡ് ഓണ്‍ സിമ്മുകള്‍) മൂന്നു സിമ്മുകള്‍ക്കും കൂടി 260 ജിബി ഡേറ്റ, അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ലോക്കല്‍ എസ്ടിഡി കോള്‍, എസ്എംഎസ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ 424 രൂപയ്ക്കുള്ള ഡിടിഎച് ടിവി ചാനലുകള്‍, 1 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗത്വം, 1 വര്‍ഷത്തേക്ക് എയര്‍ടെല്‍ എക്‌സ്ട്രീം ആപ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 2,099 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. (ജിഎസ്ടി പുറമേ.)



രണ്ടാമത്തെ ഓഫറും അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ്. ഇതിന് 1,598 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ആദ്യ ഓഫറിലേതു പോലെ തന്നെ 200 എംബിപിഎസ് വേഗത്തിൽ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭിക്കും. രണ്ടു പോസ്റ്റ്‌ പെയ്ഡ് സിമ്മുകളേ ലഭിക്കൂ. ഇരു സിമ്മുകള്‍ക്കുമായി 105 ജിബി ഡേറ്റയും ലഭിക്കും. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, എയര്‍ടെല്‍ എക്ട്രീം ആപ് എന്നിവയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ ഓഫറില്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഡേറ്റ ഇല്ല. ഇതിന് 1,349 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 3 പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് സിമ്മുകള്‍, അവയ്ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകള്‍, എസ്എംഎസ് എന്നിവ ലഭിക്കും. കൂടാതെ, 210 ജിബി ഡേറ്റയും ഉപയോഗിക്കാം. 350 രൂപയ്ക്കുളള ടിവി ചാനലുകളും നല്‍കുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗത്വം, എയര്‍ടെല്‍ എക്ട്രീം ആപ് തുടങ്ങിയവയും ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്ലാനിന് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് 998 രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 2 മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകളും, അവയ്ക്ക് 105 ജിബി ഡേറ്റയും, 350 രൂപ വരെ വില വരുന്ന ടിവി ചാനലുകളുമാണ് ഓഫര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗത്വം, എയര്‍ടെല്‍ എക്ട്രീം ആപ് എന്നിവയും ലഭിക്കും.

∙ എന്താണ് ഗുണം?

വീടുകളും ഓഫിസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിനോദോപാധികള്‍ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള വേദിയായി മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അവയ്‌ക്കെല്ലാം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാനാണ് എയര്‍ടെലിന്റെ ശ്രമം. കൂടാതെ, വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പല സമയത്തായി പണം അടയ്‌ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒറ്റ ബില്ലില്‍ ഒരു വീട്ടിലേക്കു വേണ്ട എയര്‍ടെല്‍ ഫൈബര്‍ പ്ലസ് ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍, പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍, ഡിടിഎച് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ക്കുളള പണം അടയ്ക്കാം. എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്കിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി പ്രത്യേക കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ സേവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള എയര്‍ടെല്‍ കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ അവരുടെ വിവിധ പ്ലാനുകള്‍ ഒരുമിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ആദ്യ മാസത്തെ സേവനം സൗജന്യവും ആയിരിക്കും. കേരളത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോട്ടയം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര്‍, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, തൃശൂര്‍ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഇതു ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അധികമായി നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന ജിഎസ്ടിയും മറ്റും കണക്കിലെടുത്ത്, മറ്റു കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങളും തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടു വേണം ഏതു പ്ലാനും പരിഗണിക്കാന്‍.

∙ റിലയന്‍സ് ജനിതകഘടന പരിശോധനാ കമ്പനിയും സ്വന്തമാക്കുന്നു

റിലയന്‍സ് ഇന്‍സ്ട്രീസിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റിലയന്‍സ് സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് വെഞ്ച്വേഴ്‌സ്, സ്റ്റ്ട്രാന്‍ഡ് ലൈഫ് സയന്‍സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജിനോം ടെസ്റ്റിങ് വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിനായി 393 കോടി രൂപയാണ് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിലയന്‍സിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംരംഭങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ജനിതകഘടന പരിശോധനയില്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളിലൊന്നാണ് സ്റ്റ്ട്രാന്‍ഡ് ലൈഫ് സയന്‍സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.

∙ ആപ്പിളിനെതിരെ 20,000 കോടി ഡോളറിന്റെ കേസ്

ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിനെതിരെ ലോകമെമ്പാടും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഈ പാശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ന്യൂ ജേഴ്‌സി കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് കമ്പനി മയിനെ (Maine) ആപ്പിളിനെതിരെ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്കു പരാതി നൽകിയത്. ആപ് സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ആപ്പിളിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയ്ക്ക് എതിരെയാണ് കേസ്. ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട കേസ് കഴിഞ്ഞ മേയിലാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ലാസ് ആക്ഷന്‍ ലോ സ്യൂട്ടില്‍ കുറഞ്ഞത് 20000 കോടി ഡോളറാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 90 കോടി ഡോളര്‍ മുഖ്യ പരാതിക്കാരന്‍ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷന്‍സിനുള്ളതാണ്. ഈ കേസ് കലിഫോര്‍ണിയയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആപ്പിള്‍ നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

∙ ആപ്പിളിന്റെ വിവാദ ഫീച്ചര്‍ വരാന്‍ വൈകും

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായി ഐക്ലൗഡിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചത് വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളും വിവിധ ഗവേഷകരും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരും മറ്റുള്ളവരും നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല്‍ സമയമെടുത്തായിരിക്കും തങ്ങളുടെ ചൈല്‍ഡ് സെക്ഷ്വല്‍ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയല്‍ (സിഎസ്എഎം) ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചതായി ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് 15, ഐപാഡ് ഒഎസ് 15 എന്നീ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ വരും മാസങ്ങളില്‍ ഇതു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ ആമസോണ്‍ അലക്‌സ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ടിവികള്‍ ഒക്ടോബറിലെത്തും

ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയ അലക്‌സ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ടിവികള്‍ ഒക്ടോബറില്‍ അമേരിക്കയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആമസോണ്‍ബെയ്‌സിക്‌സ് ടിവി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അലക്‌സയുള്ള ടിവി ആമസോണിനു വേണ്ടി നിര്‍മിക്കുന്നത് ടിസിഎല്‍ ആയിരിക്കും.

English Summary: Airtel Black- India’s first plan that bundles mobile, DTH and internet bills