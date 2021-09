ശതകോടീശ്വരൻമാരായ ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകന്‍ ജെഫ് ബെസോസും സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കും ടെക് മേഖലയിലെ കടുത്ത എതിരാളികളാണ്. ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആമസോണ്‍ മേധാവി സ്ഥാനം ബെസോസ് രാജിവച്ചത്. എന്നാല്‍, അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴവന്‍സമയ ജോലി എന്താണെന്നതിനെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പരിഹസിക്കുകയാണ് മസ്‌ക്. ബെസോസിന്റെ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിനും മസ്‌കിന്റെ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സും നാസയുടെ അടക്കമുള്ള ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ പരസ്പരം മൽസരിക്കുകയാണ്. ഇതു കൂടാതെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് മേഖലയിലും ഇരു കോടീശ്വരന്മാരും ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്.



∙ അല്‍പം ചരിത്രം

മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ അടുത്ത ദൗത്യത്തിനുള്ള കരാര്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സ് നേടിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള നാസയുടെ ധനസഹായം മൊത്തം സ്‌പേസ്എക്‌സിനു നല്‍കുന്നതിനെതിരെ ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍ നാസയ്ക്കു പരാതി നല്‍കി. പരാതി കോടതിയിലും എത്തിയതോടെ നാസയ്ക്ക് സ്പേസ്എക്‌സുമായുള്ള കരാര്‍ മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു.

∙ സ്‌പേസ്എക്‌സും കുയിപര്‍ സിസ്റ്റംസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം

സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതി സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക്, സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കുക എന്നതാണ്. ഇതേ ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബെസോസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയായ കുയിപര്‍ സിസ്റ്റംസ് മസ്കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ്-ഇന്റര്‍നെറ്റ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. ഇതോടെ മസ്‌ക് ബെസോസിന്റെ പേര് തെറ്റായ സ്‌പെല്ലിങ് ഉപയോഗിച്ച് ട്വീറ്റു നടത്തുകയായിരുന്നു. 'ബെസോസ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് സ്‌പേസ്എക്‌സിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന മുഴുവന്‍ സമയ ജോലിക്കായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോള്‍ തെളിയുന്നു', എന്നാണ് മസ്‌ക് കുറിച്ചത്. എന്നാല്‍, ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം അതുകൊണ്ടും തീര്‍ന്നില്ല.

ബെസോസിന്റെ പരാതി തളളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്‌പേസ്എക്‌സ് എഫ്‌സിസിക്കു നല്‍കിയ പരാതിയുടെ കോപ്പി സിഎന്‍ബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ മൈക്കിള്‍ ഷീറ്റ്‌സ് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഒരു സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്ത് തന്റെ 59.6 ദശലക്ഷം ഫോളോവര്‍മാരുള്ള ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത് മസ്‌ക് കുറിച്ചത്: 'സ്‌പേസ്എക്‌സിനെതിരെ കേസുകള്‍ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് 'ശരിക്കും' അയാളുടെ ജോലി', എന്നാണ്.

മസ്‌ക് പോസ്റ്റു ചെയ്ത സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടില്‍ പറയുന്നത്, 400 ദിവസങ്ങള്‍ എടുത്തിട്ടും ആമസോണ്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ അവര്‍ക്കായില്ല, എങ്കിലും സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ അടുത്ത തലമുറ എന്‍ജിഎസ്ഒ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ പരാതി നല്‍കാന്‍ വെറും നാലു ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് എടുത്തതെന്നാണ്. തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യഖ്യാനിക്കാന്‍ ആമസോണ്‍ 15 മാസം എടുത്തു. എന്നാല്‍, സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ ശരാശരി 16 ദിവസത്തില്‍ ഒരു പരാതി വീതം നല്‍കിവരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് സ്റ്റാന്‍ഫെഡ് അഡ്വക്കറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ബഹിരാകാശ മേഖലയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇരു ധനികരുടെയും കമ്പനികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ '33 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാര്‍ അതിപ്രധാന ഡേറ്റ സുരക്ഷിതമല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു'

ഏകദേശം 33 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാര്‍ അവരുടെ അതിപ്രധാന സ്വകാര്യ ഡേറ്റയായ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, പാന്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പറുകള്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍ പാസ്‌വേഡുകള്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍, ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിശദാംശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ലോക്കല്‍സര്‍ക്കിള്‍സ് (LocalCircles) നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ 393 ജില്ലകളില്‍ നിന്നായി 24,000 പേരുടെ പ്രതികരണം വിശകലനം ചെയ്താണ് കണ്ടെത്തലുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 39 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ പേപ്പറില്‍ കുറിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്.

അതേസമയം, 21 ശതമാനം പേര്‍ അവകാശപ്പെട്ടത് തങ്ങള്‍ അതൊക്കെ കാണാപാഠം പഠിച്ചു നടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. കൂടാതെ 29 ശതമാനം പേര്‍ എടിഎം, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് പിന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരാണ്. നാലു ശതമാനം പേര്‍ ഇക്കാര്യം വീട്ടു ജോലിക്കാർ, ഓഫിസ് ജോലിക്കാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം, 65 ശതമാനം പേരും എടിഎം വിശദാംശങ്ങള്‍ മറ്റാരുമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല. സര്‍വേയിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും റിസേര്‍വ് ബാങ്കിനും നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോക്കല്‍സര്‍ക്കിള്‍സ്. ഇതില്‍ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഡേറ്റാ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായാണ് അധികാരികള്‍ക്ക് അവ കൈമാറുന്നത്.

∙ ഇന്‍ഫോസിസിനെതിരെയുള്ള പാഞ്ചജന്യ ലേഖനത്തില്‍ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് ആര്‍എസ്എസ്

ഇന്‍ഫോസിസിനെതിരെ പാഞ്ചജന്യയില്‍ വന്ന ലേഖനം വന്‍ വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തുകയും രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് മേഖലയെ ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആര്‍എസ്എസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രചാര്‍പ്രമുഖ് സുനില്‍ അംബേദ്കര്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തില്‍ ലേഖനം അതെഴുതിയ ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, പാഞ്ചജന്യ ആര്‍എസ്എസിന്റെ മുഖപത്രമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവാദ ലേഖനമോ, അതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ സംഖുമായി (Sangh) ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും അംബേദ്കര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലായിരിക്കാം അംബേദ്കര്‍ ഈ വിശദീകരണം നല്‍കിയതെന്നും ബിസിനസ് സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡിന്റെ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

∙ ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ 7 വര്‍ഷത്തേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ജര്‍മനി

ഇപ്പോള്‍ പല സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും തങ്ങള്‍ ഇറക്കുന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റും സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റും നല്‍കിവരുന്നത്. ഇത് ഏഴു വര്‍ഷം വരെ നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി എത്തുകയാണ് ജര്‍മനി. ലോകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് പാഴ്‌വസ്തുക്കള്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടി ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജര്‍മനി ഈ നിര്‍ദേശവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെ ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ വിമര്‍ശനവുമായി എത്തിയെന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ യൂറോപ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിള്‍, സാംസങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്ക് എന്നാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നു.

