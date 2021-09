ജിയോ വന്നതോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിരവധി കമ്പനികൾ! ഡേറ്റാ വിപ്ലവത്തെ സ്തുതിച്ചവരിൽ ഗൂഗിൾ മുതൽ ഷഓമി വരെ

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും തര്‍ക്കമില്ല. 2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 5 നാണ് ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഗൂഗിള്‍, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോ, ഫോണ്‍പേ, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റല്‍സ്, അശോക് ലൈലാന്‍ഡ്, ടിന്‍ഡര്‍ ഇന്ത്യ, വൂട്ട്, സീ5, സാംസങ് ഇന്ത്യ, ഷഓമി, നോക്കിയ, വിവോ, ഒപ്പോ, സോണി ലൈവ് തുടങ്ങി നിരവധി കമ്പനികള്‍ ജിയോയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



ജിയോയുടെ പിറവിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയുയെ ശരാശരി കണക്ക് പ്രതിമാസം 878.63 എംബി എന്നത് 12.33 ജിബിയായി കുതിച്ചുർന്നു. 2016ല്‍ 1 ജിബി ഡേറ്റയുടെ വില ഏകദേശം 250 രൂപയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോള്‍ 10.77 രൂപയായി താഴ്ന്നെന്ന് ട്രായിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ജിയോ മാജിക് ഏറ്റവും മുതലാക്കാനായ കമ്പനി ഫെയ്‌സ്ബുക് ആണ്. ഫെയ്‌സബുക്കിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ 20 കോടിയില്‍ നിന്ന് 42 കോടിയായി വര്‍ധിച്ചു. അതേസമയം, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 19 കോടിയില്‍ നിന്ന് 39 കോടിയായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ചന്ദ്രയാന്‍-2 ഓർബിറ്റർ 9,000 തവണ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിയെന്ന് ഇസ്രോ

ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാന്‍-2 ഓർബിറ്റർ 9,000ലേറെ തവണ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിയെന്ന് ഇസ്രോ. ഓർബിറ്ററിലെ ഉപകരണങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ഭൂമിയിലേക്ക് ഡേറ്റ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രോ അറിയിച്ചു. ചന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡേറ്റ വിശകലനത്തിനായി ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കും. ലഭിച്ച ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചുവെന്നും അത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും ഇസ്രോ ചെയര്‍മാൻ കെ. ശിവന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇനിയും വര്‍ഷങ്ങളോളം ഡേറ്റ കൈമാറാൻ ചന്ദ്രയാന്‍-2ന്റെ ഓർബിറ്ററിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ വനിത .എം പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രയാന്‍-2 ഓർബിറ്ററിലെ ടെറെയ്ന്‍ മാപ്പിങ് ക്യാമറ-2, ഇമേജിങ് ഐആര്‍ സ്‌പെക്ട്രോമീറ്റര്‍, ഓര്‍ബിറ്റര്‍ ഹൈ റെസലൂഷന്‍ ക്യാമറ എന്നിവ മികച്ച ഫോട്ടോകളാണ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും വനിത പറഞ്ഞു. ഇസ്രോയുടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലൂനാര്‍ സയന്‍സ് വര്‍ക്‌ഷോപ്പ് 2021 ലാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് ഇസ്രോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ഫെയ്‌സ്ബുക് പേജ് വഴിയും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

∙ സിങ്കപ്പൂര്‍ നഗരത്തില്‍ റോബോട്ടുകള്‍ റോന്തു ചുറ്റുന്നു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന സിങ്കപ്പൂരില്‍ പരിപൂര്‍ണമായി സ്വയം പ്രവര്‍ത്തന ശേഷിയുള്ള റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണോപാധികള്‍ വഹിക്കുന്ന റോബോട്ടുകള്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുക, അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലിക്കുക, പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയിലല്ലാതെ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും സൈക്കിളുകളും കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് റോബോട്ടുകള്‍ ചെയ്യുക എന്ന് സിങ്കപ്പൂര്‍ ഹോം ടീം സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി ഏജന്‍സി പറയുന്നു. സേവിയര്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ റോബോട്ടുകള്‍ ഉചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ടാല്‍ തല്‍ക്ഷണം അലാം മുഴക്കും. അധികാരികള്‍ക്കും സന്ദേശം നല്‍കും. ഇപ്പോള്‍ കാല്‍നടക്കാര്‍ ഏറെയുള്ള സിങ്കപ്പൂര്‍ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇവയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി കുറയ്ക്കുകയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നഗരത്തില്‍ 200,000 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ പൊലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.

∙ ദുബായിലും ക്യാഷ് കൗണ്ടറില്ലാത്ത കട തുറന്നു

ക്യാഷ് കൗണ്ടറില്ലാ സ്റ്റോര്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കും എത്തി. പരിപൂര്‍ണമായി ഓട്ടോമേറ്റു ചെയ്ത ഈ കട ദുബായിലെ മാളിലാണ്. കാരെഫോര്‍ (Carrefour) എന്ന വമ്പന്‍ റീട്ടെയില്‍ വില്‍പനക്കാരനാണ് ക്യാഷ്യറില്ലാ കട തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ എടുത്ത ശേഷം ബില്ലടയ്ക്കാനായി ക്യൂ നില്‍ക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കടയില്‍ കയറുന്നയാള്‍ക്ക് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കടയുടെ ആപ്പും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ, വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ എടുത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങാം. പൈസ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് തനിയെ കുറഞ്ഞോളും.

∙ പ്രവര്‍ത്തനം

അത്യാധുനിക കടയില്‍ ഏകദേശം 100 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളത്. കടയില്‍ കയറുന്നവരുടെ ഓരോ നീക്കവും ഇവ ഒപ്പിയെടുക്കും. സാധനങ്ങള്‍ ഇരിക്കുന്ന ഷെല്‍ഫുകളിലാകട്ടെ നിരവധി സെന്‍സറുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കടയില്‍ കയറി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഫോണിലേക്ക് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ബില്ല് വരും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഭാവിയിലെ കടകളെന്ന് കടയുടെ മേധാവി ഹാനി വെയ്‌സ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോടു പറഞ്ഞു. കസ്റ്റമര്‍ പിന്നീട് എത്തുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച സേവനം നല്‍കാനായി അയാളുടെ രീതികളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കും. തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചോളാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം. ഈ ഡേറ്റ മറ്റാരുമായും പങ്കുവയ്ക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത്തരം കടകള്‍ ആമസോണ്‍ 2018ല്‍ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭാവിയുടെ കടകളായി അറിയപ്പെടന്നു ഇത്തരം പല ഷോപ്പുകളും ഇപ്പോള്‍ ആമസോണ്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

∙ ചിന്തയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന കണ്‍സെപ്റ്റ് കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മേഴ്‌സിഡീസ്-ബെന്‍സ്

ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ബട്ടണുകളില്‍ അമര്‍ത്താതെ, ടച്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞകള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സങ്കല്‍പ കാറാണ് മേഴ്‌സിഡീസ്-ബെന്‍സ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകള്‍ വായിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നും അതുവഴി നിങ്ങള്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞും കാറിനു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. കാറിന്റെ കണ്‍സെപ്റ്റ് ആദ്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത് സിഇഎസ് 2020യില്‍ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷനാണ് ജര്‍മനിയിലെ മ്യൂനിച്ചില്‍ നടക്കുന്ന ഐഎഎ മൊബിലിറ്റി 2021 ഷോയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറിനുള്ളില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ധരിക്കേണ്ട ബ്രെയിന്‍-കംപ്യൂട്ടര്‍-ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സും വാഹനത്തിനൊപ്പം നല്‍കും. വിഷന്‍ എവിടിആര്‍ എന്നാണ് സങ്കല്‍പ കാറിന് പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ കമ്പനികളുടെ വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പണംതട്ടുന്ന നാലംഗ സംഘം പിടിയില്‍

ഒന്നിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പണംതട്ടുന്ന സംഘം പിടിയിലായി. കമ്പനികളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംഘം ബിസിനസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചിരുന്നത്. ഡല്‍ഹി, ബിഹാര്‍, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളില്‍ വിനയ് വിക്രം സിങ്, വികാസ് മിസ്ട്രി, വിനോദ് കുമാര്‍, സന്തോഷ് കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അമൂല്‍, പതഞ്ചലി, ഹാല്‍ഡിറം (Haldiram) തുടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകളാണ് ഇവര്‍ നടത്തിയിരുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ആഡ് വഴിയാണ് പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിവന്നത്.

∙ കാശുവച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ വാതുവയ്പ്പും ഗെയിമുകളും നിരോധിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക

പണംവച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ വാതുവയ്പ്പ്, ഗെയിം തുടങ്ങിയവ താമസിയാതെ കര്‍ണാടകയില്‍ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റകൃത്യമായേക്കും. മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ കര്‍ണാടക പൊലീസ് (അമന്‍ഡ്‌മെന്റ്) ബില്ലിലാണ് ലാഭത്തിനായി നടത്തുന്ന എല്ലാ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്, വാതുവയ്പ്പുകളും നിരോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുള്ളത്. നിരവധി മാതാപിതാക്കളും സംഘടനകളും സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം എടുത്തെന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, തമിഴ്‌നാട് പാസാക്കിയ ഇത്തരമൊരു ബില്ലിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് (ultra vires) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

∙ ആപ്പിളിനെ പിന്തള്ളി ലോകത്ത് ഏറ്റവുധികം വെയറബിൾസ് വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയായി ഷഓമി

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ബാന്‍ഡുകള്‍ അടക്കമുള്ള വെയറബിൾസ് വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഷഓമിയെന്ന് ക്യാനാലിസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ 2021 രണ്ടാം പാദത്തില്‍ 19.6 ശതമാനം വെയറബിൾസ് ആണ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആപ്പിള്‍ 19.3 ശതമാനം വെയറബിൾസ് വിറ്റു. മി ബാന്‍ഡ് 6 സമയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഷഓമിക്ക് ഗുണകരമായതെന്ന് ക്യാനാലിസിന്റെ സിന്തിയാ ചെന്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

