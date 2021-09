ഘടകഭാഗ ദൗര്‍ലഭ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കമ്പനികള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വില ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ അതു ബാധിച്ചേക്കില്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാല്‍, നിക്കെയ് ഏഷ്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ആപ്പിളിന് ചിപ്പുകള്‍ നിർമിച്ചു നല്‍കുന്ന പ്രധാന കമ്പനിയായ ടിഎസ്എംസി വില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാണ്. അവര്‍ ആപ്പിളിനു മാത്രമല്ല എന്‍വിഡിയ, ക്വാല്‍കം തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കും ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചുനല്‍കുന്നു. നിര്‍മാണ ഫീ ഉയര്‍ത്താനുള്ള ടിഎസ്എംസിയുടെ തീരുമാനം ടെക്‌നോളജി വ്യവസായത്തെ മൊത്തത്തില്‍ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില വര്‍ധന 2023ല്‍ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെ കരുതിവന്നത്. എന്നാല്‍, അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ വില വര്‍ധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം, വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷഓമി, റിയല്‍മി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.



∙ വില്ലന്‍ ഡബിൾ ബുക്കിങോ?

കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില വര്‍ധനവാണ് ടിഎസ്എംസി നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് കൂടിയതാണ് വില വര്‍ധനയ്ക്കുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്. അതേസമയം, ചിപ്പ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നു തോന്നിയതോടെ പല കമ്പനികളും തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടതിന്റെ ഇരട്ടി ചിപ്പ് ബുക്കു ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതും ടിഎസ്എംസിയെ വെട്ടിലാക്കി. ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി എണ്ണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ (ഡബിൾ ബുക്കിങ്) അവ നിര്‍മിക്കാന്‍ വേണ്ട ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ വരുത്തിക്കുക എന്നത് ടിഎസ്എംസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയെന്നും പറയുന്നു. ശരിക്കും വിപണിയില്‍ എന്തുമാത്രം ചിപ്പുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിനാല്‍ തന്നെ, തങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിപ്പുകള്‍ ബുക്കു ചെയ്യുന്ന പ്രവണത കമ്പനികള്‍ കുറയ്ക്കാനുമായിരിക്കും വില വര്‍ധന.

∙ ആപ്പിള്‍ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വര്‍ധന എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ചെറിയ വില വര്‍ധനയാണെങ്കില്‍ ആപ്പിൾ അത് സഹിക്കും. എന്നാല്‍, വില വര്‍ധന ചെറുതായിരിക്കില്ലെന്നും അത് ഉപയോക്താവിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ പോലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെന്നു വച്ചാല്‍ വില വര്‍ധന ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. കാരണം ആപ്പിളൊഴികെയുള്ള മറ്റ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ലാഭം 5-10 ശതമാനമാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ആപ്പിള്‍ ഒഴികെയുള്ള പല പ്രമുഖ പ്രീമിയം ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും അടുത്ത വര്‍ഷം ഇടത്തരം ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയേക്കാം. അതേസമയം, 2021ല്‍ വില വര്‍ധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഇൗ വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഐഫോണ്‍ അവതരണം സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന്

'കലിഫോര്‍ണിയ സ്ട്രീമിങ്' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെ സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് കുപ്പര്‍ട്ടീനോയിലെ ആപ്പിള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നടത്താനിരിക്കുന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 10.30നായിരിക്കും അവതരണ പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതു പോലെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ മാത്രമുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും ഇത്.

∙ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

പുതിയ ഐഫോണുകള്‍ തന്നെയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഉൽപന്നങ്ങൾ. ഇതോടൊപ്പം ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 7, എയര്‍പോഡ്‌സ് 3, തുടക്ക ഐപാഡ് വേരിയന്റിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍ തുടങ്ങിയവയും അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ഐഫോണുകള്‍ തന്നെയായിരിക്കും. ഐഫോണ്‍ 13 എന്നു വിളിച്ചേക്കാവുന്ന സീരീസില്‍ നാലു മോഡലുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് - ഐഫോണ്‍ 13 മിനി, ഐഫോണ്‍ 13, ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ, ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയാണ് അവ. പ്രോ മോഡലുകളില്‍ കൂടിയ റിഫ്രെഷ് റേറ്റുള്ള സ്‌ക്രീനുകള്‍ കണ്ടേക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. ഐഫോണ്‍ 12 ലുള്ളതിനേക്കാള്‍ ശക്തിയേറിയ പ്രോസസര്‍, മികവാര്‍ന്ന ക്യാമറാ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ വിവാദ ഫീച്ചര്‍ തുടക്കത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

ഐഒഎസ് 15, ഐപാഡ് ഒഎസ് 15ലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഐക്ലൗഡില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ ആപ്പിള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ് വിവാദമായിരുന്നു. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും അതിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ഉയർന്നത്. ഈ ഫീച്ചര്‍ ഐഒഎസ് 15 അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാദ ഫീച്ചര്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമായിരിക്കും എത്തുക.

∙ ഗൂഗിള്‍ ക്ലോക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല!

ഗൂഗിളിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ശ്രേണിയായ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ വിചിത്രമായ ഒരു പരാതിയാണ് ഉന്നയിച്ചത് - ഫോണിലെ ക്ലോക് ഫീച്ചര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല! ഇതിനാല്‍ അലാമുകളും മറ്റും വയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച ഗൂഗിള്‍ അതിനൊരു പരിഹാരമാര്‍ഗവുമായി എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അലാം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍തന്നെ സെറ്റു ചെയ്യാം. ക്ലോക്കിനു പകരം ഗൂഗിള്‍ കലണ്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിവിധ ഫോറങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

∙ ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റിന്റെ അവതരണം സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് തന്നെ?

റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെയും ഗൂഗിളിന്റെയും എൻജിനീയര്‍മാര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ഒന്നായേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് വില്‍ക്കാനായി റീട്ടെയില്‍ വില്‍പനക്കാരുമായി റിലയന്‍സ് ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയെന്നും പറയുന്നു. പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പറയുന്നത് ഫോണിന് 3,500 രൂപയായിരിക്കും വിലയെന്നാണ്.

എന്നല്‍, ചലര്‍ പറയുന്നത് രണ്ടു മോഡലുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും (ഒരെണ്ണം പിന്നീടായിരിക്കാം പുറത്തിറക്കുക) അതില്‍ തുടക്ക മോഡലിന് 5000 രൂപയും കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകളുള്ള മോഡലിന് 7000 രൂപയും ആയിരിക്കും എംആര്‍പി എന്നുമാണ്. തുടക്ക മോഡലിന് 5.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് 16ജിബി, 32ജിബി എന്നീ ആന്തരിക സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള രണ്ടു മോഡലുകളും കണ്ടേക്കാം. ഫോണിന് 13എംപി പിന്‍ ക്യാമറയും, 8എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജിപിഎസ്, പഴയ ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2, 2,500എംഎഎച് ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ റെഡ്മി ബഡ്‌സ് 3 അവതരിപ്പിച്ചു

ഷഓമിയുടെ സബ്‌ബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ പുതിയ ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ ആയ റെഡ്മി ബഡ്‌സ് 3 ചൈനയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വയര്‍ലെസ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ 20 മണിക്കൂര്‍ വരെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 2,300 രൂപയായിരിക്കും ഏകദേശ വില.

∙ നിരവധി ഫോണുകളില്‍ വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്ക്കും

നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 4.1 ജെല്ലി ബീനിനും ഐഒഎസ് 10നും പിന്നിലേക്കുള്ള വേര്‍ഷനുകളുള്ള ഫോണുകളില്‍ വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്ക്കും. കായ്ഒഎസ് 2.5.1 മുതലുള്ള ജിയോഫോണ്‍ മോഡലുകളില്‍ തുടര്‍ന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അതേസമയം, ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പഴയ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും.

