കൊറോണ വൈറസ് ഉത്ഭവം അമേരിക്കയുടെ തലയില്‍ വയ്ക്കാന്‍ ശ്രമം, പിന്നിൽ ചൈന

കൊറോണ വൈറസ് ഉടലെടുത്തത് യുഎസ് സേനയുടെ മേരിലാന്‍ഡിലുള്ള ഫോര്‍ട്ട് ഡെട്രിക്കില്‍ (Fort Detrick) നിന്നാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകളുമായി ചൈന രംഗത്തിറങ്ങി. ഇക്കാര്യം സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഫയര്‍ഐയും ഗൂഗിളും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തില്‍ ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോൾ റഷ്യന്‍, ജര്‍മന്‍, സ്പാനിഷ്, കൊറിയന്‍, ജാപ്പനീസ് തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനായി ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, യൂട്യൂബ്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ കളിച്ച കളി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ റഷ്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെ അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്ന വ്യാജവാര്‍ത്താ ആക്രമണങ്ങളോടു സാമ്യമുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ നീക്കമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമായി ആയിരക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴിയാണ് പ്രചാരണം. എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും കരുതുന്നു. പല ട്വീറ്റുകളും ശൂന്യതയിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ നടത്തി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിന് പണം നല്‍കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു, അല്ലാതെ എത്ര പേരിലേക്ക് എത്തി എന്നതു പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗൂഗിളിന്റെ വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. റഷ്യന്‍ ഭാഷയിലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളായ വികൊണ്‍ടക്ടെ (vKontakte), ലൈവ്‌ജേണല്‍ തുടങ്ങിയവയിലും ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ വ്യാപകമാണ്

∙ എന്താണ് ചൈനയുടെ വാദം?

ചൈനയില്‍ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് കൊറോണ വൈറസ് അമേരിക്കയില്‍ വ്യാപിച്ചിരുന്നു, അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യമാണ് എന്നുമാണ് പ്രധാനമായും പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഫോര്‍ട്ട് ഡെട്രിക്ക് ആണ് കോവിഡ്-19ന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചൈനയില്‍ നിന്നു കടന്ന ഗുവോ വെന്‍ഗുയി (Guo Wengui ), അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കുന്നയാള്‍, മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിനായി തന്ത്രം മെനഞ്ഞിരുന്ന സ്റ്റീവ് ബാനന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ചൈന ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യക്കാര്‍ക്കെതിരെ വംശീയ വേര്‍തിരിവ് കാണിക്കുന്നുവെന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗമാണ് ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് നല്‍കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാന്‍ ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ക്കു സാധിച്ചിട്ടുമില്ല. പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വാഷിങ്ടണിലുള്ള ചൈനീസ് എംബസി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രചാരണം ആഗോള തലത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം വ്യക്തമാണെന്നു പറയുന്നു.

∙ ചൈനയില്‍ ഐഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്നതും നിര്‍മിക്കുന്നതും തടയണമെന്ന്

ചൈനയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതും വില്‍ക്കുന്നതും തടയണമെന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെന്നു കേട്ടാല്‍ അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെങ്കിലും അതാണിപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കമ്പനിയായ ഷാന്‍ങായ് ഷിസെന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ടെക്‌നോളജി (ഷാവോ-ഐ (Xiao-i)) ആണ് ആപ്പിളിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസ് ചൈനയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്താന്‍ ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് കേസ്. ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സിരിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജിയിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഷാവോ-ഐയ്ക്ക് പേറ്റന്റ് ഉള്ളതാണ് എന്നതാണ് കേസ്.

സിരിയുമായി ചൈനയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നിരോധിക്കുക, ചൈനയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം നിർത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഷാഓ-ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതു രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കമ്പനി ആപ്പിളിനെതിരെ നീങ്ങുന്നത്. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 13 പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയമായതിനാൽ ആപ്പിള്‍ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി കേസ് തീര്‍ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഷാഓ-ഐയ്ക്കുള്ളത്.

∙ ടെസ്‌ലയുടെ സമ്പൂര്‍ണ സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പരീക്ഷണം തുടങ്ങി

ഏകദേശം ഒരു വര്‍ഷം മുൻപാണ് ടെസ്‌ലയുടെ വിവാദ ഫുള്‍ സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് (എഫ്എസ്ഡി) ബീറ്റാ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ ടെസ്റ്റു ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇത് സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ കൂടുതല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കുമെന്ന് കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. എഫ്എസ്ഡി വേര്‍ഷന്‍ 10 ആയിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. ഇതിലെ ഏതാനും ബഗുകള്‍ കൂടി പരിഹരിക്കാനുണ്ടെന്ന് മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. പരിഹരിച്ച ശേഷം എഫ്എസ്ഡിയെ പബ്ലിക്ബീറ്റാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റും. എഫ്എസ്ഡി പാക്കേജിന് 10,000 ഡോളറാണ് വില. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 10 ലക്ഷം കാറുകള്‍ എഫ്എസ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് 2019ല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും നടന്നില്ല.

∙ വിന്‍ഡോസ് 11ല്‍ വിഡിയോ എഡിറ്റര്‍ വരുന്നു

2017ല്‍ വിന്‍ഡോസ് മൂവി മെയ്ക്കര്‍ നിർത്തിയതോടെ വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനൊപ്പം ഒരു വിഡിയോ എഡിറ്റര്‍ ഇല്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമായിരുന്നു. ഇതു പരിഹരിക്കാനായി ക്ലിപ്ചാംപ് (Clipchamp) എന്ന വിഡിയോ എഡിറ്റിങ് ടൂള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ക്ലിപ്ചാംപ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസര്‍ കേന്ദ്രീകൃത എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ്. ഇത് വെബ് കേന്ദ്രീകൃതമായും വിന്‍ഡോസ് 11ലും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്നു പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. തരക്കേടില്ലാത്ത വിഡിയോ എഡിറ്ററായാണ് ക്ലിപ്ചാംപ് ടൂള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫ്രീയായി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാമെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചായായി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രതിമാസം 9 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 662 രൂപ) നല്‍കേണ്ടത്. ഈ ടൂളാണ് വിന്‍ഡോസ് 11, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക. വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതികളിലൊന്നാണ് ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകുക എന്നു പറയുന്നു.

∙ ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് 5ജി ആയിരിക്കില്ല

സെപ്റ്റംബര്‍ 10ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ജിയോഫോണ്‍ നെക്‌സ്റ്റ് ഒരു 5ജി ഫോണ്‍ ആയിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതൊരു 4ജി ഫോണ്‍ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് പുതിയ സൂചനകള്‍.

∙ അമേരിക്കയിലും യുകെയിലും ചരിത്രം കുറിച്ച് ടിക്‌ടോക്ക്

ശരാശരി ഉപയോഗ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ യൂട്യൂബിനെ മറികടന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടിക്‌ടോക്ക്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ടിക്‌ടോക്ക് യൂട്യൂബിനെ മറികടന്നത്. ആപ് ആനിയുടെ കണക്കു പ്രകാരം അമേരിക്കയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ പ്രതിമാസം ശരാശരി 24 മണിക്കൂര്‍ ടിക്‌ടോക്ക് വിഡിയോ കണ്ടുവെങ്കില്‍ യൂട്യൂബ് കണ്ടത് 22 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റും മാത്രമാണ്. യുകെയില്‍ യൂട്യൂബ് വളരെ പിന്നിലാണ്. ആളുകള്‍ 26 മണിക്കൂര്‍ ടിക്‌ടോക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ യൂട്യൂബ് കാണുന്നത് 16 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

