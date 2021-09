ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച ജീവനക്കാരിയെ ആപ്പിൾ പുറത്താക്കി, കമ്പനിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നോ?

കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി സീനിയര്‍ എൻജിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ആഷ്‌ലി ഗ്‌ജോവികിനെ (Ashley Gjovik) ആപ്പിൾ പുറത്താക്കിയതായി ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്യമായി മാസങ്ങളോളം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് ആഷ്‌ലിയെ പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ സഹപ്രവര്‍ത്തകർ, മാനേജര്‍മാർ, ആപ്പിളിന്റെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും തനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ട്വീറ്റുകള്‍ നടത്തിയതെന്നാണ് ആഷ്‌ലിയുടെ വാദം. അതേസമയം, ജോലി സ്ഥലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന വിദ്വേഷകരമായ പ്രവണതകള്‍ കാരണം ആഷ്‌ലി മാസങ്ങള്‍ക്കു മുൻപേ അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.



∙ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍

ആപ്പിളിനെതിരെ ആഷ്‌ലി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ്. കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ ജോലിക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും, പേടിപ്പിക്കുമെന്നും, ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നും, തങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുമെന്നുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ പരസ്യമായി പറയുന്നത് സ്വകാര്യത മനുഷ്യാവകാശമാണ് എന്നാണ്. അതേസമയം, ആപ്പിളിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അത്തരത്തിലൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടന്നും ആഷ്‌ലി ട്വീറ്റു ചെയ്തിരുന്നു. https://bit.ly/3nmtvhP

ജോലി സ്ഥലത്തെ ഉപദ്രവങ്ങൾ, നിരീക്ഷണം, സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റു ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഉടനടി നടപടി ഉണ്ടായതെന്നാണ് ആഷ്‌ലി പറയുന്നത്. പിരിച്ചുവിടല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതി തന്നെയാണ് താന്‍ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. തന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവന്ന ഒരു കമ്പനി അവിടത്തെ ജോലിക്കാരോടു പെരുമാറുന്ന രീതി തന്നെ നിരാശയാക്കിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ജോലിസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

∙ ‘ആപ്പിള്‍ടൂ’വുമായി ബന്ധമില്ല

ആപ്പിളിന്റെ മാറുന്ന മുഖം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന 'മീടൂ' പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാംപെയ്ന്‍ ആണ് ആപ്പിള്‍ടൂ. ആപ്പിള്‍ ജോലിക്കാരും കമ്പനിയുടെ മുന്‍ ജോലിക്കാരും ആപ്പിളില്‍ നിന്നു നേരിട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറയുന്ന വേദിയാണിത്. https://bit.ly/2X7FIMq. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ താന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആഷ്‌ലി പറയുന്നു. അതേസമയം, തന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആപ്പിള്‍ടൂ വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനായി കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ അയയ്ക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇമെയിലുകളും ആഷ്‌ലി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരത്തിലേക്കു കടന്നുവന്ന വിഷലിപ്തമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുകൂട്ടം ജോലിക്കാര്‍ കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്കിനു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ മുഖം മാറുന്നോ ?

അടുത്തിടെയാണ് ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളായ ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ്, മാക് തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഇത് തുടക്കത്തില്‍ ഐക്ലൗഡിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തില്‍ കമ്പനിക്കു പുറത്തുള്ള ആര്‍ക്കും വ്യക്തതയില്ല. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സർക്കാരുകള്‍ക്ക് കൈമാറുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഐക്ലൗഡ് ഫോട്ടോസ് നിരീക്ഷണത്തിനെതിരെയും കമ്പനിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജോലിക്കാര്‍ രംഗത്തുവന്നു. സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളിലും കംപ്യൂട്ടറുകളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നത് കമ്പനികള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു കാലത്ത് തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഏതറ്റംവരെയും പോകുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന കമ്പനിയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ പല സംശയങ്ങള്‍ക്കും വഴിവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമീപകാല റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നോക്കിയാല്‍ മനസ്സിലാകും.

∙ എപ്പിക്ക്-ആപ്പിള്‍ നിയമപോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നു

ഗെയിം നിര്‍മാതാവ് എപ്പിക്കും ആപ്പിളും തമ്മില്‍ അമേരിക്കയില്‍ നടന്നുവന്ന നിയമപോരാട്ടം അവസാനിക്കുകയാണ്. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലെല്ലാം ആപ്പിളിനു വിജയമെന്നാണ് ആദ്യ വിലയിരുത്തല്‍. കരാര്‍ ലംഘിച്ചതിന് എപ്പിക് ഗെയിംസ് ആപ്പിളിന് 35 ലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കണം. അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ അവരുടെ ആപ് സ്റ്റോര്‍ നിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കണം എന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ പണമടയ്ക്കല്‍ സംവിധാനം വഴി മാത്രമല്ലാതെ ആപ്പുകള്‍ക്ക് പണം സ്വീകരിക്കാമെന്ന വിധി ആപ്പിളിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

∙ ഷഓമിക്കും വിവോയ്ക്കും റിയല്‍മിയ്ക്കും വണ്‍പ്ലസ് ഭീഷണിയാകുമോ?

ഇന്ത്യയില്‍ 20,000 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍ പ്രധാനികളാണ് ഷഓമി, റിയല്‍മി, വിവോ തുടങ്ങി ബ്രാൻഡുകൾ. വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയും താമസിയാതെ 20,000 യില്‍ താഴെ വിലയുള്ള ഒരു ഫോണ്‍ ഇറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വണ്‍പ്ലസ് ഇപ്പോള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഫോണുകളില്‍ ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് നോര്‍ഡ് സീരീസിനാണ്. അതിനേക്കാള്‍ വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകള്‍ ഇറക്കാനായിരിക്കും വണ്‍പ്ലസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡേറ്റാ എൻജിനീയറും ഫ്രീലാന്‍സ് ജേണലിസ്റ്റുമായ യോഗേഷ് ബ്രാര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മാറ്റി

കോവിഡ്-19ന്റെ കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഓഫിസുകള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മാറ്റവച്ചെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കോര്‍പറേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാറെഡ് സ്പാറ്ററോ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 4ന് മുൻപ് ഓഫിസുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഏകദേശം 181,000 ജോലിക്കാരാണ് കമ്പനിക്കുള്ളതെന്ന് എപി പറയുന്നു. ഇവരില്‍ 103,000 പേരും അമേരിക്കയില്‍ തന്നെയാണ്.

∙ കിൻഡിൽ ഇ-റീഡറുകള്‍ക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ്

വായന കൂടുതല്‍ സുഗമമാക്കാനായി ആമസോണിന്റെ കിൻഡിൽ ഇ-റീഡറുകള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കി. സാധാരണ കിന്‍ഡിൽ എട്ടാം തലമുറ, പേപ്പര്‍വൈറ്റ് ഏഴാം തലമുറ, പുതിയ ഒയെയ്‌സിസ് മോഡലുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്‌റ്റോള്‍ ചെയ്യാം.

