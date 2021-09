ആലപ്പുഴ ∙ കേരളം മൊബൈലിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലെത്തിയിട്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ട്. 1996 സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളി നടന്നത്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് 23 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ എത്തിയത്. അതിനു രണ്ടു വർഷം മുൻപു തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയിരുന്നു.



∙ കേരളത്തിന്റെ മൊബൈൽ

എറണാകുളത്തെ ഹോട്ടൽ അവന്യു റീജന്റ്. ഭാവിയിൽ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കു കേരളത്തില്‍ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണു താൻ എന്ന് അറിയാതെ ഹോട്ടലിലെ വേദിയിലിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്‍ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള. തൊട്ടടുത്ത് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന കമലാ സുരയ്യ. തകഴിയുടെ കയ്യില്‍ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട്. അക്കാലം വരെ ലാൻഡ് ഫോണിലൂടെ മാത്രം അകലെയുള്ളവരോടു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് അതൊരു അദ്ഭുത വസ്തുവായിരുന്നു– മൊബൈൽ ഫോൺ. തകഴിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഫോണിൽ ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു. അകലെ, ദക്ഷിണമേഖലാ നാവി‍കസേനാ മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ.ആർ.ടാൻഡന്‍ ഫോൺ എടുത്തു – ‘ഹലോ!’

തകഴി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ മാധവിക്കുട്ടിക്കു കൈമാറി. മാധവിക്കുട്ടിയും ടാൻഡനുമായി സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ, മലയാളം ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

∙ ആദ്യ കമ്പനി എസ്കോടെൽ

കേരളത്തിലാദ്യമായി മൊബൈൽ സേവനം തുടങ്ങിയത് എസ്കോടെൽ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ എസ്കോർട്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് പസഫിക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായിരുന്നു എസ്കോടെൽ. ആദ്യ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ആയിരത്തോളം മൊബൈൽ ഫോണുകളാണു ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒക്ടോബറിലാണ് എസ്കോട്ടെൽ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. അക്കൊല്ലം തന്നെ ബിപിഎൽ മൊബൈലും കേരളത്തിലെത്തി. എസ്കോടെലിനെ പിൽക്കാലത്ത് ഐഡിയ ഏറ്റെടുത്തു.

Photo: Shutterstock

ആദ്യകാലത്ത് ഇൻകമിങ് കോളുകൾക്കു നിരക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് ഏകദേശം 50,000 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ഔട്ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് മിനുറ്റിന് 16 രൂപയും ഇൻകമിങ് കോളുകൾക്ക് 8 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. 2003ൽ ഇൻകമിങ് കോളുകൾ സൗജന്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ അധിഷ്ഠിത പ്ലാനുകൾക്കു സൗജന്യ കോൾ സംവിധാനമായി. നിലവിൽ, നാലര കോടിയോളം മൊബൈൽ ഫോൺ വരിക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. പതിനെട്ടായിരത്തോളം മൊബൈൽ ടവറുകളും കേരളത്തിലുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം

1995 ജൂലൈ 31ന്, അന്നത്തെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ജ്യോതി ബസു കൊൽക്കത്തയിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിങ്ങിലിരുന്ന്, ഡൽഗിയിലെ സഞ്ചാർ ഭവനിലെ കേന്ദ്ര കമ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി സുഖ്‌റാമിനെ വിളിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊബൈൽ സേവനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. മോദി ടെൽസ്ട്ര എന്ന കമ്പനിയുടേതായിരുന്നു സർവീസ്. ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിലേക്കു മൊബൈൽ സേവനം എത്തിയത്.

∙ ലോകത്തിലാദ്യം

മോട്ടറോള കമ്പനിയിലെ ഡോ.മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1973 ഏപ്രില്‍ 3 ന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതും.

∙ ഡേറ്റയുടെ കാലം

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്മാർട് ഫോണുകൾക്കു വഴിമാറി. ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മാധ്യമമായി. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഒരു ജിബി ഡേറ്റയ്ക്ക് 160 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 10.77 രൂപയായി. 2016 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് റില‍യൻസ് ജിയോ മൊബൈൽ ടെലികോം സേവനം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത്. അതുവരെ വിപണി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ, എയർടെൽ, ഐഡിയ, വോഡഫോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ പിന്തള്ളി ജിയോ മുന്നേറിയപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വോഡഫോണും ഐഡിയയും ലയിച്ച് ‘വി’ ആയി.

ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമത് വോഡഫോൺ ഐഡിയ (വി) ആണ് – 1.67 കോടി വരിക്കാർ. 1.08 കോടി വരിക്കാരുള്ള ബിഎസ്എൻഎലും 1.07 വരിക്കാരുള്ള ജിയോയും 68.39 ലക്ഷം വരിക്കാരുള്ള എയർടെലുമാണ് ഇപ്പോൾ സേവനം നൽകുന്ന മറ്റു കമ്പനികൾ. മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി സൗകര്യം വന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ സേവനം നൽകുന്ന കമ്പനികളിലേക്കു ചേക്കേറുന്നതും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

