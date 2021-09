ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ വ്യാജ വാക്‌സീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വന്‍ പ്രശ്‌നമായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചെക് പോയിന്റ് റിസേര്‍ച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കില്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുത്തുവെന്ന രേഖ കാണിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം വന്നതോടെയാണ് വ്യാജ വാക്‌സീന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ നിർമിക്കാമെന്ന ധാരണ വ്യാപിച്ചതെന്നു പറയുന്നു. വാക്‌സീന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് മാത്രമല്ല ടെസ്റ്റ് റിസള്‍ട്ടുകളും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോള്‍ വ്യാജ വാക്‌സീന്‍ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍മാണം വന്‍ കച്ചവടമായി വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു.



∙ 5,500 രൂപയ്ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡി

റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയടക്കം 29 രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വ്യാജ ടെസ്റ്റ് റിസള്‍ട്ടുകളും ടെലഗ്രാം ആപ് വഴി വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഇതിന് 75 ഡോളര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഏകദേശം 5,500 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടത് എന്നുമാണ്. നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയടക്കമുളള പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കില്‍ വാക്‌സീന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളോ, കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് റിസള്‍ട്ടുകളോ കയ്യില്‍ വയ്‌ക്കേണ്ടതായുണ്ട്. രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് യാത്രാ വിലക്കുകള്‍ കുറവാണ് എന്നതാണ് വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പ്രിയം കൂടാന്‍ കാരണം. ഇന്ത്യയില്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കില്‍ ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ (കോവിഡ് നെഗറ്റീവ്) ടെസ്റ്റ് റിസള്‍ട്ടോ, രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ച സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ കാണിക്കണം.

ചെക് പോയിന്റ് റിസേര്‍ച്ചിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2021 മാര്‍ച്ച് വരെ വ്യാജ വാക്‌സീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഡാര്‍ക് നെറ്റിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു സാധ്യമായിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള്‍, കൂടുതല്‍ പേർ ഇത്തരം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു വില്‍ക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അവ സമ്പാദിക്കാന്‍ ഡാര്‍ക്‌നെറ്റിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് വാട്‌സാപ് പോലെയുളള മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാം വഴിയും വാങ്ങാം! കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാര്‍ക്‌നെറ്റിലും ടെലഗ്രാമിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെക്‌പൊയിന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചുവരികയായിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വില്‍പനക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലായി ടെലഗ്രാമിലേക്ക് കുടിയേറിയിരിക്കുകയാണ്.

കാരണം അത് ഡാര്‍ക്‌നെറ്റിനെ പോലെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അത്ര സങ്കീര്‍ണമല്ല. അങ്ങനെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കാമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്തവരും യാത്ര ചെയ്യാനായി വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ വ്യാജ വാക്‌സീന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വില 2021 മാര്‍ച്ചു മുതല്‍ വില പകുതിയായി ഇടിഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരം വില്‍പനക്കാരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. 2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഏകദേശം 1,000 പേരായിരുന്നു വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റിരുന്നതെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അത് 10,000 ആയി.

∙ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ബഗ്, അപകടത്തില്‍ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക

ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്രയുംകാലം കേട്ടുവന്നതല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദത്തിലാണോ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത്? എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കുക. ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന നാവിഗേഷന്‍ മാപ്പിങ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതായി ഗൂഗിള്‍ സമ്മതിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 100 കോടിയോളം പേര്‍ മാപ്‌സ് സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് 2019ല്‍ ഗൂഗിള്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍, മറ്റേതു ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുമെന്നപോലെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലും ബഗുകള്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തകരാറ് വരാം. ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ദിശ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുൻപ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഈ വിവരം ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് പ്യൂനികാവെബ്.കോം (PiunikaWeb) ആണ്. അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞത് ചില ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ദിശ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശബ്ദം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ആപ്പില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണ രീതിയുള്ള ആരോ ദിശ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കയറിവന്നു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തരുന്നുണ്ട്. ചിലര്‍ക്ക് നേരത്ത് കേട്ടുവന്ന സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിനു പകരം ഒരു പുരുഷ ശബ്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പുരുഷ ശബ്ദത്തിനാകട്ടെ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ചുവയുമുണ്ട്. ചിലര്‍ പറയുന്നത് ഒരു പേര്‍ഷ്യന്‍ ചുവയുള്ള ഉച്ചാരണരീതിയാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. ലോകമെമ്പാടും ഈ പ്രശ്‌നം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗൂഗിള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ക്ഷമാപണവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള പാച്ച് താമസിയാതെ എത്തുമെന്നും ഗൂഗിള്‍ ട്വീറ്റു ചെയ്തു. https://bit.ly/3CoyRgX

∙ ലോകത്തെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്‌നോളജി ഹബ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് ആമസോണ്‍

അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി ഹബ് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ആമസോണ്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കു മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആമസോണ്‍ കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്കുമുള്ള പല നൂതന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നാണെന്ന് ആമസോണ്‍ ഗ്ലോബലിന്റെ സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമിത് അഗര്‍വാള്‍ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 1 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ജോലി നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ആമസോണിന്റെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡവലപ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ 2003ല്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നത് അധികമാര്‍ക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. അമസോണ്‍ ഇന്ത്യയുടെ കരിയേഴ്‌സ് ഡേയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഗര്‍വാള്‍.

∙ ഞങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ചെയ്തത്– ആപ്പിളിനോട് സാംസങ്

ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ടെക്‌നോളജി ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാന സംസാരവിഷയം. ഇതില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്‌പ്ലെയുടെ മികവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്കും ഊന്നല്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഐഫോണ്‍ ആരാധകര്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍, ആപ്പിളിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികളിലൊരാളായ സാംസങ് അവരെ ട്രോളി രംഗത്തെത്തി. തങ്ങള്‍ ഫോണുകളെ 120ഹെട്‌സില്‍ റിഫ്രഷു ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി എന്നാണ് അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സാംസങ്ങിന്റെയടക്കം മുന്‍ തലമുറ ഫോണുകളിലുള്ളതാണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചെത്തിയ പുതിയ ഐഫോണുകളിലെ ചില ഫീച്ചറുകളെന്നു പറഞ്ഞ് പല ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ആപ്പിളിനെ ആവോളം ട്രോളുന്നുണ്ട്.

∙ ടെലികോം ഓഹരികള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറി; എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഷെയറിന് 4 ശതമാനം വല വര്‍ധന

രാജ്യത്തെ ടെലികോം മേഖലയ്ക്ക് കേന്ദ്രം ആശ്വാസ പാക്കേജ് അനുവദിച്ചതോടെ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുടെ ഓഹരികള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടി. എയര്‍ടെലിന്റെ ഓഹരികള്‍ക്ക് 4.53 ശതമാനം വില വര്‍ധിച്ചുവെങ്കില്‍ വോഡഫോണ്‍-ഐഡിയയുടെ ഷെയറുകള്‍ക്ക് 2.76 ശതമാനം വിലയാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

English Summary: Fake Covid-19 vaccination certificates selling on Telegram for around ₹5,500: Report