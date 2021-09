ദുബായില്‍ നിന്ന് ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ വാങ്ങിയാല്‍ 31,721 രൂപ ലാഭം, എങ്ങനെ?

ഓരോ വര്‍ഷവും പുതിയ പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന 'ചടങ്ങുകളില്‍' ഒന്ന് വിവിധ മോഡലുകള്‍ക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അമേരിക്ക അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാല്‍ തുടക്ക വേരിയന്റിനു പോലും വില വ്യത്യാസം കാണാം. അതേസമയം, വിലയിലെ വ്യത്യാസം ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മോഡലുകളിലാണ് കൂടുതല്‍ പ്രകടമാകുന്നത്. തുടക്ക വേരിയന്റായ ഐഫോണ്‍ 128 ജിബി വേര്‍ഷനുകളുടെ വില താരതമ്യം ചെയ്യാം.



∙ ഇന്ത്യയിലെ വില

ഐഫോണ്‍ 13 മിനി: 69,900 രൂപ

ഐഫോണ്‍ 13: 79,900 രൂപ

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ 1,19,900 രൂപ

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ്: 1,29,900 രൂപ

ഐഫോണുകള്‍ക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും വിലക്കുറവ്. അമേരിക്കയിലെ പരമാവധി നികുതിയായ 9.25 ശതമാനവും, 1 ഡോളറിന് 76 രൂപയെന്നും നിശ്ചയിച്ചു നോക്കാം. ഇതുപ്രകാരം അമേരിക്കയിലെ വിലകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രൂപയിലേക്കു മാറ്റിയാല്‍ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും:

ഐഫോണ്‍ 13 മിനി – 58,038 രൂപ. (കുറഞ്ഞത് 11,862 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 – 66,341 രൂപ. (കുറഞ്ഞത് 13,559 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ - 82,947 (കുറഞ്ഞത് 36,953 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ് - 91,249 രൂപ (കുറഞ്ഞത് 38,651 രൂപ ലാഭം)

∙ ഹോങ്കോങ്

1 ഹോങ്കോങ് ഡോളറിന്റെ വില 10 രൂപയെന്നു കൂട്ടിയാല്‍:

ഐഫോണ്‍ 13 മിനി- 59,990 രൂപ (ലാഭം 9,910 രൂപ)

ഐഫോണ്‍ 13- 67,990 രൂപ (ലാഭം 11,910 രൂപ)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ- 84,990 രൂപ (34,910 രൂപ)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ്- 93,990 രൂപ (ലാഭം 35,910 രൂപ)

∙ സിങ്കപ്പൂര്‍

1 സിങ്കപ്പൂര്‍ ഡോളറിന്റെ വില 56 രൂപ എന്നു കൂട്ടിയാല്‍:

ഐഫോണ്‍ 13 മിനി - 64,344 രൂപ (ഏകദേശം 5,556 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13-72,744 രൂപ (ഏകദേശം 5,556 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ-92,344 രൂപ (ഏകദേശം 27,556 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ്-1,00,744 രൂപ (ഏകദേശം 29,156 രൂപ ലാഭം)

∙ യുഎഇ

1 യുഎഇ ദിര്‍ഹമിന് വില 21 രൂപ എന്നു കൂട്ടിയാല്‍:

ഐഫോണ്‍ 13 മിനി - 62,979 രൂപ (ഏകദേശം 6,921രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13- 71,379 രൂപ (ഏകദേശം 8,521 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ- 88,179 രൂപ (ഏകദേശം 31,721 രൂപ ലാഭം)

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ്- 98,679 രൂപ (ഏകദേശം 31,221 രൂപ ലാഭം)

തീര്‍ച്ചയായും കൂടിയ സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള മോഡലുകള്‍ വാങ്ങിയാല്‍ ലാഭവും വര്‍ധിക്കും.

∙ ഏറ്റവും വില ബ്രസീലില്‍

വിലയ്‌ക്കൊപ്പം നികുതിയും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിയില്‍ ഐഫോണുകള്‍ക്ക് വില കൂടുതലാണെന്ന് എപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഐഫോണുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാള്‍ വില നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം വില നല്‍കേണ്ടത് ബ്രസീലിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുര്‍ക്കിയും.

∙ പുതിയ ഐഫോണ്‍ ബോക്‌സിലും ചെറിയൊരു സര്‍പ്രൈസ്!

ഇതുവരെ പുതിയ ഐഫോണുകള്‍ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റൊരു സര്‍പ്രൈസും ഒരുങ്ങുന്നു. ലഭിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ ബോക്‌സ് തുറക്കുമ്പോള്‍ ഫോണിനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവില്ല. പകരം പേപ്പറായിരിക്കും. ഫോണ്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാന്‍ പശവച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാനായി ഒരു സ്ട്രിപ് ഉണ്ട്. ഡുവാന്റൂയി (DuanRui) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്വീറ്റിലാണ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം. ഇതുവഴി 600 മെട്രിക് ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനായി എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ പ്രോ 1 ടിബി മോഡലുകള്‍ എത്താൻ വൈകും

മറ്റെല്ലാ ഐഫോണ്‍ വേരിയന്റുകളുടെയും വില്‍പന സെപ്റ്റംബര്‍ 24ന് തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഐഫോണ്‍ പ്രോ, ഐഫോണ്‍ പ്രോ മാക്‌സ് 1 ടിബി വേര്‍ഷനുകള്‍ കയ്യില്‍ എത്തണമെങ്കില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 9 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഒക്ടോബര്‍ 4നും 9നും ഇടയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഐഫോണുകള്‍ എത്തുക. ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ 1ടിബി വേര്‍ഷന് 1,69,900 രൂപയും, പ്രോ മാക്‌സ് വേര്‍ഷന് 1,79,900 രൂപയുമാണ് വില.

∙ ചൈനയിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനക്കാര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി

ചൈനയിലെ പല ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനക്കാരും ഡേറ്റാ ഗവേഷകരെന്നു ഭാവിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ജോലി തുടരുന്നത്. ഈ വിവരം ലഭിച്ചതോടെ പല ചൈനീസ് പ്രവശ്യകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കി. പുതിയ നീക്കത്തോടെ ചൈനയില്‍ ഖനനം ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയുടെ അളവു കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചയാളുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു!

ഹങ്കറിയിലെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആരാധകർ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചയാള്‍ എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന, ഇനിയും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത സറ്റോഷി നക്കമോട്ടോയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു! ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ പ്രതിമയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് നക്കമോട്ടോയുടെ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ആന്‍ഡ്രാസ് ഗ്യോര്‍ഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നക്കമോട്ടോയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി പ്രേമികളാണ് ഇതിനു സംഭാവന നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ 360 ഡിഗ്രി സ്മാര്‍ട് സുരക്ഷാ ക്യാമറയുമായി കെന്റ്

കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഉപകരണ നിര്‍മാതാവ് കെന്റ് പുതിയ വൈ-ഫൈ സുരക്ഷാ ക്യാമറ പുറത്തിറക്കി. ക്യാംഐ ഹോംക്യാം 360യ്ക്ക് 2എംപി ക്യാമറായാണ് ഉള്ളത്. ഫുള്‍എച്ഡി വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യും. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 'ചലനം തിരിച്ചറിയലാണ്' ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന്. മനുഷ്യരുടെ ചലനം മാത്രം തിരിച്ചറിയാന്‍ പാകത്തിനും ഇത് സെറ്റു ചെയ്യാം. ഇതില്‍ 60 ദിവസം വരെയുള്ള വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യാന്‍ 128 ജിബി സംഭരണ ശേഷി മതിയാകുമെന്നു പറയുന്നു. വില 4,990 രൂപ.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപമിറക്കാന്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്

ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൊന്നായി തീര്‍ന്ന നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ നക്ഷേപമിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഇവിടെ 3,000 കോടി രൂപ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നതിനാലാണ് കൂടുതല്‍ പണമിറക്കാന്‍ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന് തങ്ങള്‍ പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി മേധാവി റീഡ് ഹെയ്സ്റ്റിങ്‌സ് പറഞ്ഞത്.

English Summary: US, Dubai and other places where Apple iPhone 13 series is 'significantly cheaper' than India