ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളിലൊരാളായ ഷഓമിയുടെ ഫോണുകളില്‍ പിന്‍വാതിലുകള്‍ (backdoors) കണ്ടെത്തിയെന്ന് ലിത്വേനിയന്‍ സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഫോണുകളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഷഓമിയടക്കമുള്ള ചൈനീസ് ഫോണുകളെല്ലാം നിരോധിക്കണം എന്നാണ് സൈബര്‍ വിദഗ്ധര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുകേട്ട ഉടനെ ചൈനയുടെ സൈബര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ച് അമേരിക്കയും രംഗത്തെത്തി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലിത്വേനിയയുടെ നാഷണല്‍ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി സെന്റര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ വാവെയുടെയും ഷഓമിയുടെയും ഫോണുകളില്‍ നാല് പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയില്‍ ഒരെണ്ണം ഇരു കമ്പനികളും ഫോണുകളില്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്തു വിടുന്ന ആപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. മറ്റൊന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഡേറ്റ ലിക്കു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും. ഈ രണ്ടു ബ്രാന്‍ഡുകളും എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സെന്ററിന്റെ ഉപദേശമെന്ന് സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.



ഷഓമിയുടെ ഫോണുകളില്‍ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. ഇവയില്‍ 449 വാക്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കീവേഡ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ചൈനീസ് ലിപിയില്‍ സേര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ വേണ്ട കണ്ടെന്റുകള്‍ ലഭിക്കാതിരിക്കാനായി ക്രമീകരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. സേര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടുകളില്‍ ഇതു പ്രതിഫലിച്ചേക്കുമെന്നും ഏതു സമയത്തും കമ്പനിക്ക് ഇത് ആക്ടിവേറ്റു ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നു. താമസിയാതെ ലാറ്റിന്‍ വാക്കുകള്‍ക്കും ഇത്തരം ഫില്‍റ്ററിങ് കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ആപ്പുകളിലേക്ക് ബ്ലോക്കു ചെയ്യേണ്ട പുതിയ വാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും അയയ്ക്കുന്നു. അവയുടേ മേല്‍ ഉപയോക്താവിന് നിയന്ത്രണമില്ല. ഫ്രീ ടിബറ്റ്, വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്‌മെന്റ്, ലോങ് ലിവ് തയ്‌വാന്‍ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് സേര്‍ച്ച് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത രീതിയില്‍ ലിത്വേനിയയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഫോണുകളില്‍ ആക്ടിവേറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെന്നു പറയുന്നത്. അതേസമയം, ഇതുവരെ ഈ ഫീച്ചറുകള്‍ ആക്ടിവേറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഏതുസമയത്തും ചെയ്യാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതേസമയം, വണ്‍പ്ലസിന്റെ ഫോണുകളില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ ഷഓമിയുടെ പ്രതികരണം

അതേസമയം, ഷഓമി ഫോണുകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ലിത്വേനിയന്‍ സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ഷഓമി രംഗത്തെത്തി. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഒരു ഡേറ്റയും സെന്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു. ഷഓമി ഇതുവരെ ഒരു കണ്ടെന്റും ബ്ലോക്കു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനിയും ചെയ്യില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ജനറല്‍ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ റെഗുലേഷന്‍ അനുസരിച്ച് നിര്‍മിച്ചവയാണ് ഷഓമിയുടെ ഫോണുകളെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലവിലുള്ള ചൈനയില്‍ വില്‍ക്കാനിരുന്ന ഫോണുകള്‍ ലിത്വേനിയയില്‍ വിറ്റതാകാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍, ചൈനയുടെയോ, ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെയോ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏതു രീതിയലും തടയിടാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഷഓമിയുടെയും ഗതി വാവെയുടേതിനു സമാനമായാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന കാര്യവും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഷഓമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.

∙ പെഗസസ് വിവാദം പരിശോധിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ സ്വന്തം പാനല്‍

പെഗസസ് ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തല്‍ ആരോപണം സ്വന്തം നിലയില്‍ പരിശോധിക്കാനായി വിദഗ്ധരുടെ പാനലിനു രൂപംകൊടുക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചു. ഇസ്രയേലി കമ്പനിയായ എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ നിയമപരമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ രാജ്യത്തെ പലരുടെയും ഫോണുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.

∙ ഇന്ത്യയുടെ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷനെതിരെ ഗൂഗിള്‍ കേസ് കൊടുത്തു

ഗൂഗിളിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആന്‍ഡ്രോയിഡിനെക്കുറിച്ച് കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയതിനെതിരെ കമ്പനി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസ് ഇന്നു പരിഗണിക്കും. ഗൂഗിളിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വി ആയിരിക്കും ഹാജരാകുക. ഗൂഗിൾ ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സിസിഐ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ലീക്കു ചെയ്തത്. ഇത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഹാനിയുണ്ടാക്കി എന്നു കാണിച്ചാണ് കമ്പനി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഇനി യൂട്യൂബ് വിഡിയോകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്ക് വിഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തുവച്ച ശേഷം പിന്നീട് കാണാനുള്ള അനുവാദം നല്‍കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഫ്രാന്‍സിലുമുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായിരിക്കും ഇതു ലഭിക്കുക. അതേസമയം, ഔദ്യോഗികമായി ഇത് എത്താന്‍ വൈകിയേക്കുമെങ്കിലും ഒക്ടോബര്‍ 19 വരെ ഇത് പരീക്ഷണാര്‍ഥം പ്രീമിയം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ക്രോം, എജ്, ഓപറ എന്നീ ബ്രൗസറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കുക. ഈ മൂന്നു ബ്രൗസറുകളും ഗൂഗിളിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്രോമിയം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാണ്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മുഖ്യ ടെക്‌നോളജി ഓഫിസര്‍ രാജിവച്ചു

ദീര്‍ഘകാലമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മുഖ്യ ടെക്‌നോളജി ഓഫിസറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവന്ന മൈക് സ്‌ക്രോപ്ഫര്‍ രാജിവച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവന്‍ ആന്‍ഡ്രു ബോസ്‌വര്‍ത്തായിരിക്കും ഇനി മുഖ്യ ടെക്‌നോളജി ഓഫിസറായി ചുമതലയേല്‍ക്കുക. 13 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷമാണ് മൈക് രാജിവയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം, മൈക് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ തന്നെ വേറൊരു വിഭാഗത്തില്‍ തുടരും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു.

∙ ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷം, 21 ആഴ്ചകള്‍ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതായി കമ്പനികള്‍

ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതായി ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ്-19 മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കാനായി 21 ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം നിര്‍മാണത്തെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്‌നം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ ആപ്പിളും

ആഗോള തലത്തിലെ ചിപ്പ് ക്ഷാമം ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ വന്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന ഭീതി നിലനില്‍ക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗത്തില്‍ ആപ്പിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സാംസങ് എന്നീ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെ കൂടാതെ കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ജിഎം, ഫോര്‍ഡ്, ബിഎംഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

∙ ടെസ്‌ലയ്ക്ക് സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സാംസങ്

ഇലക്ട്രോണിക് കാര്‍ നിര്‍മാതാവ് ടെസ്‌ല സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കാര്യം കമ്പനിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സംസങ്. കാറുകള്‍ക്കായി 7-നാനോമീറ്റര്‍ ചിപ്പുകളായിരിക്കും നിര്‍മിക്കുക. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം മുതല്‍ ഇക്കാര്യം ഇരു കമ്പനികളും ചര്‍ച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു.

