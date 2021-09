മൂന്നാം ഭാര്യയേയും വേർപിരിഞ്ഞ് മസ്ക്, കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് ഗ്രൈംസ് തന്നെ

സ്‌പേസ് എക്‌സ്, ടെസ്‌ല കമ്പനികളുടെ സിഇഒ ഇലോൺ മസ്‌കും ഗായിക ഗ്രൈംസും വേര്‍പിരിഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവാഹജീവിതത്തിനു ശേഷം വേർപിരിഞ്ഞതായി പേജ് സിക്സ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. താനും കനേഡിയൻ ഗായികയും വേർപിരിഞ്ഞെന്ന് മസ്കും സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ഇവരുമായി നല്ല ബന്ധം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു വയസ്സുള്ള മകനെ ഗ്രൈംസ് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നതെന്നും മസ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി.



‘ഞങ്ങൾ പാതി-വേർപിരിഞ്ഞവരാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടെ കാണുകയും നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലുമാണ്,’ പേജ് സിക്സിനോട് മസ്ക് പറഞ്ഞു. സ്പേസ് എക്സിലും ടെസ്‌ലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും ടെക്സസിലോ വിദേശയാത്രയിലോ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ അവളുടെ ജോലി പ്രധാനമായും ലോസ് ആഞ്ചൽസിലായിരിക്കും. അവൾ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പമാണ്, ബേബി എക്സ് കൂടെയുണ്ടെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു.

2018 മേയിൽ മസ്കും ഗ്രൈംസും ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതും പേജ് സിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു. 2020 മേയിലാണ് അവർക്ക് ഒരു മകനും ജനിച്ചത്. ഈ മാസം ആദ്യത്തിൽ മെറ്റ്‌ഗാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഗ്രൈംസിനെയും (33) മസ്കിനെയും (50) അവസാനമായി ഒന്നിച്ച് കണ്ടത്.

എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ സഹസ്ഥാപകൻ സെർജി ബ്രിന്നിന്റെ ഭാര്യ നിക്കോൾ ഷാനഹാൻ നടത്തിയ പാർട്ടിയിൽ മസ്കിനെ തനിച്ചാണ് കണ്ടത്. 2010 ലാണ് മസ്ക് ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. 2012 ലാണ് ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയത്. ശേഷം 2013 ൽ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും 2016 ൽ പിരിയുകയും ചെയ്തു.

ടെക് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ തലയിലേറ്റി നടക്കുന്ന മസ്‌ക് 2020 ലാണ് വീണ്ടും അച്ഛനായത്- തന്റെ 49-ാം വയസില്‍. കുട്ടിക്കു പേരിടുന്ന കാര്യത്തിലും മസ്‌ക് അപാരമ്പര്യതയുടെ വഴിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്- എക്‌സ് ആഷ് ട്വെല്‍വ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന പേര് എഴുതുന്നത് X Æ A-Xii എന്നാണ്. കുഞ്ഞിനെ കൂടുതല്‍ പരിചരിച്ചതും ഗ്രൈംസായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അല്‍പം കൂടി വളരുമ്പോള്‍ തനിക്ക് കൂടുതല്‍ റോളുണ്ടാകുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ മസ്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു.

