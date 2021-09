നമുക്കു പരിചയമുള്ള പരമ്പരാഗത പണം സർക്കാരുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ വിനിമയം ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തിയാലും അതും സർക്കാരുകള്‍ക്ക് അറിയാം. എന്നാല്‍ ലോകത്തെങ്ങുമുളള ഒരു സർക്കാരിനും, ബാങ്കിനും, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ക്കും, ഇടനിലക്കാര്‍ക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പണം കൈമാറ്റ രീതി എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരാനാണ് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയുടെ സൃഷ്ടാവ് സറ്റോഷി നക്കമോട്ടോ (ഇതാരാണെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ല) ശ്രമിച്ചത്. സമാന്തര പണം എന്ന ആശയം ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ കാട്ടുതീ പോലെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ റിസേര്‍വ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, സ്വന്തമായി ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഇറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം തന്നെ മതി ക്രിപ്‌റ്റോ പണം നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഭാവിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതാൻ. അതേസമയം, വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ നിലവിലുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളെ ആട്ടിയോടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ്. ഇതു വിജയിക്കുമോ?



∙ സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിക്ക് ഒപ്പമെത്താനാകുമോ?

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ചൈനയില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികള്‍ ഖനനം ചെയ്യുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചത്. ഈ നിരോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേണം ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി ക്രിപ്‌റ്റോ നിക്ഷേപ കമ്പനിയായ എതര്‍ ക്യാപ്പിറ്റല്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ മേധാവി ബ്രയന്‍ മോസോഫുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം വിലയിരുത്താൻ. പ്രശസ്തമായ 'വാട് ഗോസ് അപ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികള്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിക്കൊപ്പമെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയല്ലെ എന്ന ആദ്യ ചോദ്യത്തിന് ബ്രയന്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരം, 'അതുതെറ്റാണ്, ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഒപ്പമെത്താന്‍ അനുവദിക്കാതെ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്' എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആഗോള തലത്തില്‍ ഈ ക്രിപ്‌റ്റോ വ്യവസായത്തിന് അധികാരികളുടെ ഭീഷണിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ മറുപടി, അധികാരികള്‍ക്ക് അധികമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നായിരുന്നു.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോ പണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ നിരോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ അധികാരികളുടെ ഇടപെടല്‍ ബാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയെ തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ല. ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാനും സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ആവില്ല. ഒരു ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ കൈമാറ്റത്തിലും ഐപി അഡ്രസ് ബലമായി ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍, ഇതിന്റെ ദുരുപയോഗം നടന്നുവെന്നു തോന്നിയാല്‍ അത്തരം ഇടപാടുകളില്‍ ഐപി അഡ്രസ് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് 2014 ലേ സില്‍ക്ക് റോഡ് കേസില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അക്‌സസ് പോയിന്റുകളെയും മാര്‍ക്കറ്റ് പ്ലെയ്‌സുകളെയും അധികാരികള്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയേക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ക്രിപ്‌റ്റോ മുന്നേറ്റത്തിനു തടയിടാനാവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍, താന്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിന് എതിരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോ പണത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ എന്തു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും?

ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി സമൂഹത്തിന്റെ എന്തു പ്രശ്‌നമാണ് പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കി: ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടു വശമുണ്ട്. ദൈനംദിന പണമിടപാടുകളില്‍ ക്രപ്‌റ്റോയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ അതിന് ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരം പറയാനാവില്ല, കാരണം ഈ ഡിജിറ്റല്‍ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാം പരമ്പരാഗത പണം നിക്ഷേപ മാതൃകകള്‍ക്ക് ഒരു ബദല്‍ സംവിധാനമായാണ് ക്രിപ്‌റ്റോ നീങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും ധനകാര്യ നയത്തിനും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് ചലിപ്പിക്കാനാകുന്നതല്ല. ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയുടെ നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് ഈ പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

∙ പല ഗുണവശങ്ങളും

മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗ രീതികളും വളരുകയാണ്. വികേന്ദ്രീകൃതമായ സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗ രീതികള്‍ തെളിഞ്ഞുവരും. ഇതെല്ലാം ഉത്തേജനം പകരുന്ന സൂചനകളാണ്. ഒരുപാടു പരീക്ഷണങ്ങളും മാറ്റിമറിക്കലുംകളും നടക്കും. എന്നാല്‍, ഈ ടെക്‌നോളജിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണവശങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സുരക്ഷിതമായ പണം നിക്ഷേപമാര്‍ഗം എന്താണെന്ന് ആളുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു. അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ വാങ്ങിവയ്ക്കുന്നതാണോ സുരക്ഷിതം? അതോ ക്രിപ്‌റ്റോ പണമാണോ മികച്ചത് എന്നൊക്കെ ആളുകള്‍ ആരായുന്നു. കോവിഡ് അടക്കമുളള പല പ്രതിസന്ധികളും പുതിയ പണം നിക്ഷേപമാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായാന്‍ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

∙ എല്ലാ പണവും വെറും മീം?

പണം ഒരു മീം (meme -പ്രതീതാത്മക കഥ) മാത്രമല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്റെ കാര്യമെടുക്കുക. എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് അതിനെ ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്നത്? ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യത്തിന്റെ പണമാണ്. ഏറ്റവും വിജയിച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്തയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യം ഉള്ള രാജ്യമാണ്. ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡോളര്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ ഇതൊരു സമവാക്യമാണ്. ഒരു പണത്തിന്റെ പേര് ഒരു വശത്തും പിന്നെ സമം ഇട്ട ശേഷം മറുവശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളുമാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. ഏതു മീമിനും പണമാകാനും സാധിക്കും! മീമായി വേഷമിട്ട് പണമായി മാറുന്ന കാര്യം ആളുകള്‍ ഇതിനു മുൻപ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 13, 13 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചവര്‍ക്ക് ബഗ്

ഐഒഎസ് 15ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 13, 13 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചവര്‍ക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടു. എന്നാല്‍ അതിവേഗം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ബഗ് നീക്കം ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം സുഗമമായി എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോയുടെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് മറ്റു കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകള്‍ക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന് പ്രോ മോഷന്‍ ടെക്‌നോളജിയാണ്. ഇതിലൂടെ 120 ഹെട്‌സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് ഈ മോഡലുകളുടെ സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയും റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പൂര്‍ണമായി ലഭിച്ചേക്കുക എന്നാണ് 9റ്റു5 മാക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകളില്‍ സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ 120 ഹെട്‌സ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും ആനിമേഷന്‍ കാണുമ്പോള്‍ പരമാവധി 60ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഫെയ്‌സ്ബുക് ആപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ വിന്‍ഡോസ് 11ന്റെ റിലീസ് പ്രിവ്യു വേര്‍ഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യം

വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ വിന്‍ഡോസ് 11 ഒക്ടോബര്‍ 5നാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചറുകളുമുള്ള റിലീസ് പ്രിവ്യൂ വേര്‍ഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിസിക്ക് വിന്‍ഡോസ് 11 ലഭിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെങ്കില്‍ സെറ്റിങ്‌സിലുള്ള 'വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ പ്രോഗ്രാം' കണ്ടെത്തി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

അതുപോലെ, ഒക്ടോബര്‍ 5ന് ഔദ്യോഗിക വേര്‍ഷന്‍ കിട്ടുമെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പിസികള്‍ക്കും അവ നിര്‍മിച്ച കമ്പനികള്‍ അപ്‌ഡേറ്റു നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമേ ഔദ്യോഗിക വേര്‍ഷന്‍ ലഭിക്കൂ എന്നും പറയുന്നു. ഇതിന് മാസങ്ങള്‍ എടുത്തേക്കാം. അതായത്, ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ ഗൂഗിള്‍ ഇറക്കിയാലും സാംസങ് പോലെയൊരു കമ്പനി അത് പരുവപ്പെടുത്തി വിവിധ മോഡലുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക.

English Summary: Cryptocurrency: Is money just a meme in itself?