2021 മാർച്ചിലാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന വകുപ്പ് രാജ്യത്തെ ഡ്രോണുകളുടെ (Unmanned Aircraft Systems -UAS) പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രസ്തുത നിയമ പരിഷ്കരണം ‘ലൈസൻസ് രാജിനെ’ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന പേരിൽ അക്കാദമിക മേഖലയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യപകമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിർദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ പുതുക്കിയ ഡ്രോൺ നിയമം രൂപീകരിക്കുകയും ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്ത് ഡ്രോണുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‍തമായി പുതിയ നിയമം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുതുക്കിയ ഡ്രോൺ നിയമത്തെ വിപണിയും അക്കാദമിക വിദഗ്ധരും പൊതുവിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



∙ പുതുക്കിയ ഡ്രോൺ നിയമം - 2021

രാജ്യത്തെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള വിവിധ മേഖലകൾക്കാണ് പുതുക്കിയ ‘ഡ്രോൺ നിയമം 2021’ ബാധകമാകുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചു യൂണിക്ക് ഓതറൈസേഷൻ നമ്പർ, യൂണിക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ, മാന്യൂഫാക്ച്വറിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൺഫോർമൻസ്, മെയിന്റനൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പോർട്ട് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റർ പെർമിറ്റ്, സ്റ്റുഡന്റ് റിമോട്ട് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് മുതലായ നിരവധി അപ്രൂവലുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾക്ക് വഹിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഭാരം 300 കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും 500 കിലോഗ്രാം വരെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് 25 അപേക്ഷകൾ ആയിരുന്നു ഒരു ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ പുതിയ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 5 ആക്കി ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമം വലിയ ഡ്രോണുകളുടെ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസ് 3000 രൂപയിൽ നിന്നും 100 രൂപയായി കുറയ്ക്കുകയും ലൈസൻസ് കാലാവധി പത്തു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഡ്രോൺ നിർമാണ മേഖലയിൽ വിദേശ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഡ്രോൺ നിർമാണ കമ്പനികളിൽ വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ഡ്രോണുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇനി മുതൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ ക്ലിയറൻസും ആവശ്യമില്ല. ഡ്രോൺ നിർമാതാക്കൾക്കും ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ ഉടമസ്ഥർക്കും ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപെടുത്തി പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഡ്രോണുകളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനുള്ള പിഴത്തുക പരമാവധി ഒരു ലക്ഷമാക്കി കുറയ്ക്കുകയും, ‘സൂക്ഷ്മ (നാനോ)’ ഡ്രോണുകളെയും, ഗവേഷണത്തിനായോ പ്രോട്ടോടൈപ്പായോ നിർമിക്കുന്ന ‘മോഡൽ’ ഡ്രോണുകളെയും സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഡ്രോൺ നിയമം 2021 വ്യവസ്ഥ ചെയുന്നു. ഡ്രോണുകളുടെ വികസിപ്പിക്കലും ഗവേഷണങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനുമായി ഡ്രോൺ പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനും ഡ്രോൺ നിയമം 2021 ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റൽ എയർസ്പേസ് മാപ്പ്

ഡ്രോണുകളുടെ സഞ്ചാര പാതയുമായി ബന്ധപെട്ടു ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, റെഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ സോൺ / റെഡ് സോൺ പരിധിയിൽ പെടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ 400 അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള സഞ്ചാര പാതയാണ് ‘ഗ്രീൻ സോൺ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ (Operational Airport) എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ 200 അടിവരെ ഉയരത്തിലുള്ള വ്യോമപാതയെയും ഗ്രീൻ സോൺ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ 400 അടിക്കു മുകളിൽ ഉയരമുള്ള സഞ്ചാരപാതയാണ് ‘യെല്ലോ സോൺ’ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ 200 അടിക്കു മുകളിൽ ഉയരത്തിലുള്ള വ്യോമപാതയും യെല്ലോ സോൺ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള മേഖലയും യെല്ലോ സോൺ എന്ന പരിധിയിലുൾപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ മാത്രം ഡ്രോൺ പറത്താവുന്ന മേഖലകളാണ് ‘റെഡ് സോൺ’ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും വിശദമാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ എയർസ്പേസ് മാപ്പ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . https://digitalsky.dgca.gov.in/home എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.

∙ ഡ്രോൺ വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷ

പുതുക്കിയ ഡ്രോൺ നിയമം നിലവിൽ വന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. ഡ്രോൺ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ടെക് ഈഗിൾ ഏകദേശം 4 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യ ആക്സിലറേറ്റർ, വിന്നേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നി കമ്പനികളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ചത്. സ്കൈലാർക്ക് ഡ്രോൺസ് എന്ന ഡ്രോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 22 കോടി രൂപയാണ് ഡ്രോൺ നിർമാണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഡ്രോൺ വിപണിയിൽ ഏകദേശം 50000 കോടി രൂപയുടെ വാണിജ്യ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും, വരുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പ്രൊഫഷണൽ ജോലി സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഈ വിപണിക്ക് ഉണ്ടെന്നും ഡ്രോൺ ഫെഡറെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ സ്മിത്ത് ഷാ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡ്രോണുകളുടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ നിയമപരിഷ്കരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഐടി കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാസ്കോമും ഈ നിയമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ഇതോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ഡ്രോൺ നിർമാതാക്കളായ ജനറൽ അറ്റോമിക്സിന്റെ സിഇ വിവേക് ലാലുമായി ചർച്ച നടത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഡ്രോൺ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പുതിയ ഡ്രോൺ നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു വിവേക് ലാലുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു.

ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ നിരവധി ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളടക്കം എത്തിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ സഹായകരമാണ്. തെലങ്കാന സർക്കാരും നീതി ആയോഗും ചേർന്ന് കോവിഡ് വാക്സീനേഷനായി നടപ്പാക്കിയ ‘മെഡിസിൻ ഫ്രം ദി സ്‌കൈ’ എന്ന പദ്ധതി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഡ്രോണുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ അടക്കം എത്തിക്കാൻ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യപകമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജിയോ സ്‌പെഷൽ മാപ്പിങ് വഴി ആറ് ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാക്കിയിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പാലനം, കൃഷി, ദുരന്ത നിവാരണം, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, പ്രതിരോധം, സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ പ്രോഗ്രാം, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഡ്രോണുകൾ നിർണായകമായ ഘടകമായി ഇതിനോടകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡ്രോണുകൾ ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമായി മാറുന്നതും അതീവ ഗൗരവകരമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തീവ്രവാദി അക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ജിഹാദി ഭീകര സംഘടനകൾ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡ്രോണുകൾ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രോണുകളുടെ ദുരുപയോഗം കർശനമായി തടയേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

‘ഡ്രോൺ നിയമം 2021’ - പൂർണ രൂപം https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/229221.pdf എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

(ലേഖകൻ കേരള സർവകലാശാലയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പഠനവകുപ്പായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ കേരള (IMK) യിൽ ഗവേഷകനാണ്).

English Summary: The Drone Rules India, 2021: An Unmanned Flight Into Unchartered Territory