ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സ് ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ നിര്‍വഹിച്ചത്. ഇന്‍സിപിരേഷന്‍4 എന്നു പേരിട്ട ആ ബഹിരാകാശ യാത്ര വന്‍ വിജയമായി കൊണ്ടാടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതിനിടയില്‍ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മസ്കിന് നാണക്കേടായിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ്‍ കമ്പനിയുടമ ജെഫ് ബെസോസ്, വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക് ഉടമ റച്ചഡ് ബ്രാന്‍സൻ തുടങ്ങിയവര്‍ നടത്തിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച നേട്ടമാണ് മസ്‌കിന്റെ കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനു പുറമെ, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയുടെ സാന്നിധ്യം പോലുമില്ലാതെ കൈവരിച്ച നേട്ടമാണിതെന്ന് മസ്‌ക് ഊറ്റംകൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, പരിശീലനം നേടിയ വിദഗ്ധന്റെ അഭാവം ഇന്‍സ്പിരേഷന്‍4ന്റെ ദൗത്യത്തില്‍ പ്രകടമായിരുന്നുവെന്നും യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ അലാം മുഴങ്ങിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.



∙ പ്രകൃതിയുടെ വിളി

സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ ഡ്രാഗണ്‍ ക്യാപ്‌സ്യൂളിലായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ നാലു പേരുടേയും കന്നി യാത്ര. ഇവർ മൂന്നു ദിവസമാണ് ഭ്രമണപഥത്തില്‍ കഴിഞ്ഞത്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രകൃതിയുടെ വിളി വന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏകദേശം 366 മൈല്‍ ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും ഇക്കാലത്തും അത് സാധിച്ചേ പറ്റൂ. ക്യാപ്‌സ്യൂളില്‍ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോയിലറ്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവ യാത്രക്കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ അലാം മുഴങ്ങിയെന്നും യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയെന്നും സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരാള്‍ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

∙ ടോയിലറ്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഫാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല

അലാം മുഴങ്ങിയത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. എന്നാല്‍, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായില്ലെന്ന് യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാളായ ജാറെഡ് ഐസക്മാന്‍ സിഎന്‍എന്നിനോടു പറഞ്ഞു. മാസങ്ങളോളം നല്‍കിയ പരിശീലനം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന പല പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, അപ്രതീക്ഷിതമായി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ടോയിലറ്റിൽ പോകുന്നത് വലിയ തലവേദനയായി. എവിടെയാണ് പ്രശ്‌നം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയിലെ കണ്ട്രോള്‍ റൂമിലുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ടോയിലറ്റില്‍ തന്നെയാണ് പ്രശ്‌നമെന്നു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു സാങ്കേതിക തകരാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോർട്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വലിച്ചെടുക്കാന്‍ ടോയിലറ്റില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫാനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്നതാണ് പ്രശ്‌നമായത്.

∙ ബഹിരാകാശത്ത് ടോയിലറ്റ് ഒരു പ്രശ്‌നം

ക്രൂ ഡ്രാഗണില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ടോയിലറ്റ് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുളള ഒന്നായിരുന്നില്ല. ഭിത്തിയില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇത് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വലിച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിക്കാന്‍ പാകത്തിനാണ് വച്ചിരുന്നത്. ഈ ഭാഗം കര്‍ട്ടണിട്ടാണ് മറച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളില്‍ കൊടുത്തുവിട്ട ബാഗുകളെക്കാള്‍ മികച്ചതായിരുന്നു എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ടോയിലറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത്തരം ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന് ദൗത്യത്തിനു ശേഷം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യാപ്തി അറിയില്ലായിരുന്നു. വായുവിൽ യഥേഷ്ടം കറങ്ങി നടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോളോ 10 ദൗത്യത്തിനു പോയ സഞ്ചാരികൾക്കും ഈ പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അത്രയ്ക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ ക്യാബിനില്‍ ആ പ്രശ്‌നം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ഐസക്മാന്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബഹിരാകാശത്തെ ടോയിലറ്റ് എന്നു പറയുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്നും അതിന്റെ ഭീകരമായ വിശാദംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ കണ്ട്രോള്‍ റൂമുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബഹിരാകാശത്ത്

ടോയിലറ്റ് വെല്ലുവിളി നേരിടാനായി സഞ്ചാരികൾക്ക് കണ്ട്രോള്‍ റൂമുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു, എന്നാല്‍ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ നിരന്തരം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ബഹിരാകശത്തു ചെലവിട്ട സമയത്തിന്റെ 10 ശതമാനം കണ്ട്രോള്‍ റൂമുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭ്രമണപഥത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോഴും തങ്ങള്‍ ശാന്തത കൈവിടാതെ പെരുമാറി, ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു, ക്രൂഡ്രാഗണ് നാസയുടെ നിയര്‍ സ്‌പേസ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി പരിമിതമായ അക്‌സസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഐസസ്മാന്‍ പറഞ്ഞു.

∙ അന്തിമ വിജയം ക്രൂവിന്

നിരന്തര പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി, വേണ്ട രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്ന വെയ്സ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം പിന്നീട് ക്രൂവിന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായി എന്നും പറയുന്നു. സംയമനം പാലിച്ച് ഇതു സാധ്യമാക്കിയ ക്രൂവിനെ അനുമോദിച്ചേ മതിയാകൂ.

∙ മനുഷ്യ ശരീരം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല

എന്നാല്‍, മനുഷ്യ ശരീരം ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒന്നല്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണിതെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. തനിക്കും കൂടെയുള്ള ഹെയ്‌ലി ആര്‍സെനോയ്ക്കും (Hayley Arceneaux) യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ഫെനെര്‍ഗാന്‍ (Phenergan) കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ എടുക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഐസക്മാന്‍ പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ യാത്ര ആവേശകരമാണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അതിനൊപ്പം അരോചകമായ കുറെ സത്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, ടോയിലറ്റ് സംവിധാനം പുതുക്കി പണിയാനുള്ള ശ്രമം സ്‌പേ‌സ്എക്‌സ് നടത്തുമെന്നും വാര്‍ത്തയുണ്ട്.

English Summary: The toilet fan on SpaceX's Inspiration4 mission malfunctioned, setting off an alarm, and the all-civilian crew had to be coached on how to fix it