വിമൺ കണക്ട് ഇന്ത്യ ചലഞ്ച്: പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് 8.5 കോടി നൽകും – റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ

ലിംഗപരമായ ഡിജിറ്റൽ വിഭജന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ 8.5 കോടി രൂപ ഗ്രാന്റായി നൽകും. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും യുഎസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡവലപ്മെന്റും (USAID) ആരംഭിച്ച വിമൻ കണക്ട് ചലഞ്ച് ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്കായി രാജ്യത്തുടനീളം പത്ത് സംഘടനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതിനുവേണ്ടി 11 കോടിയിലധികം രൂപ (1.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ) നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 സംസ്ഥാങ്ങളിലുടനീളമുള്ള 3 ലക്ഷത്തിനധികം സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ലിംഗ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം അവസാനിപ്പിക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.



അനുദിപ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ബെയർഫൂട്ട് കോളേജ് ഇന്റർനാഷണൽ, സെന്റർ ഫോർ യൂത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ടെവേലോപ്മെന്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വിമൻസ് വേൾഡ് ബാങ്കിങ്, നാന്ദി ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ആക്ഷൻ, സൊസൈറ്റി ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, സോളിഡാരിഡാഡ് റീജിയണൽ എക്സ്പെർട്ടിസ് സെന്റർ, ടിഎൻഎസ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ZMQ ഡവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയ 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് വിമൻ കണക്ട് ചലഞ്ച് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത്. 180-ലധികം അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 10 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 75 ലക്ഷം മുതൽ 1 കോടി രൂപ വരെ (100,000 - 135,000 ഡോളർ) ഗ്രാന്റുകൾ 12 മുതൽ 15 മാസം വരെ നൽകും.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൗത്യം. ജിയോ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം വിഭാവനം ചെയ്തു, അത് തുല്യ അവസര വിപ്ലവമായിരിക്കും. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി USAID-മായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസമത്വം പരിഹരിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ മാർഗമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ. പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിമൻ കണക്ട് ചലഞ്ച് രാജ്യത്തെ പത്ത് വിജയികളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ മേധാവി നിതാ അംബാനി അറിയിച്ചു.

English Summary: Reliance Foundation selects 10 grantees for Women Connect Challenge to help close gender digital divide