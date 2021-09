ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ്എക്‌സ് കമ്പനികളുടെ മേധാവിയായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് വീണ്ടും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായി. പുതിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോള്‍ 21,300 കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയാണ് ഉള്ളത്. ഇതോടെ ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി. ലോകത്ത് കൂടുതൽ കാലം 'ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍' എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചയാളാണ് ബെസോസ്. എന്തായാലും പുതിയ നേട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ മസ്‌ക് തനിനിറം പുറത്തെടുത്തു, താന്‍ ഉടനെ '2' എന്ന അക്കത്തിന്റെ 'വലിയൊരു പ്രതിമ'യും ഒരു വെള്ളിമെഡലും ബെസോസിന് അയച്ചുകൊടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫോര്‍ബ്‌സിന് എഴുതിയ ഇമെയിലില്‍ പറഞ്ഞത്.



ഇതാദ്യമായല്ല മസ്‌ക് ബെസോസിനെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ ശതകോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിലാണ് മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ മുന്നിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓഹരി വിപണിയില്‍ മസ്‌കിന്റെ കമ്പനികളുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബെസോസിനാകട്ടെ ഇപ്പോള്‍ 19,700 കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയാണ് ഉള്ളത്. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി മുതല്‍ മസ്‌കിന് 4300 കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തി വര്‍ധിച്ചതെങ്കില്‍ ബെസോസിന് ഇതേ കലായളവില്‍ 700 കോടി ഡോളർ മാത്രമാണ് കൂടിയത്.

∙ വെള്ളിമെഡല്‍ അയച്ചു കൊടുക്കാനുളള തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്‍ ബഹിരാകാശ പോരാട്ടം

ആമസോണ്‍ മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവച്ച ബെസോസ് ബഹിരാകാശ കമ്പനിയുമായി രംഗത്തെത്തിയതാണ് മസ്‌കിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കമ്പനിയായി മാറുകയായിരുന്നു ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിന്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ കരാര്‍ നേടുന്നതിനായി ഇരു കമ്പനികളും തമ്മില്‍ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ ലേലത്തുകയെ മറികടന്ന് നാസ ഒരു കരാര്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സിന് 290 കോടി ഡോളറിനു നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ്. ഈ മേഖലയിലും ബെസോസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മസ്‌കിന് കൂടുതല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കാനുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ അയയ്ക്കാനുള്ള അനുമതിക്കെതിരെയും നാസ സ്‌പേസ്എക്‌സിന് നല്‍കിയ കാരറിനെതിരെയും ബെസോസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ മസ്‌കും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ബെസോസ് ആമസോണ്‍ മേധാവി സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചത് സ്‌പേസ്എക്‌സിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന മുഴുവന്‍ സമയ ജോലിക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് മസ്ക് പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

മസ്‌കിന്റെ മറ്റൊര പദ്ധതി ചൊവ്വയില്‍ മനുഷ്യരുടെ കോളനി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനെ ബെസോസ് 2019ല്‍ കണക്കിനു പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വയിലേക്കു കുടിയേറാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ തനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ. ആദ്യ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിക്കു മുകളില്‍ പോയി ഒരു വര്‍ഷം താമസിക്കൂ. എന്നിട്ട് അതു നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു മനസ്സിലാക്കൂ. കാരണം ചൊവ്വയിലേതിനേക്കാൾ എവറസ്റ്റിനു മുകളിലെ വാസം പറുദീസ പോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.

∙ ചെറിയ ഓഫിസില്‍ തന്നെ ഉറക്കം, വൈഎംസിഎയില്‍ കുളി

ലോകത്തേ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മസ്‌കിന്റെ തുടക്കം അത്ര ആവേശകരമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് സിപ്2 (Zip2) എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനി ആയിരുന്നു. പത്ര വ്യവസായത്തെ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കമ്പനി. ഇതു നടത്തിവന്നത് ഒരു വാടക മുറിയിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് തനിക്ക് ഒരു ഫ്‌ളാറ്റ് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള പണമില്ലായിരുന്നു, താന്‍ ഓഫിസ് മുറിയിലെ കട്ടിലില്‍ ആയിരുന്നു കിടപ്പ്, കുളിക്കാനായി വൈഎംസിഎയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ആമസോണ്‍ അലക്‌സയ്ക്ക് പുതിയ പ്രൈവസി ഫീച്ചര്‍

ആമസോണിന്റെ സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കറുകള്‍ ലോകമെമ്പാടും പ്രിയങ്കരമാണ്. എന്നാല്‍, സദാ കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഇവ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകാമെന്നും പറയുന്നു. ഇവയുടെ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ കമ്പനി ആഹ്വാനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, കൂടുതല്‍ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അലക്‌സയ്ക്കു നല്‍കുന്ന കമാന്‍ഡുകള്‍ ഡിവൈസില്‍ വച്ചു തന്നെ പ്രോസസു ചെയ്യാവുന്ന രീതിയില്‍ ക്രമീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. എന്നാല്‍, ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ ആമസോണിന്റെ എസെഡ്1 ന്യൂറല്‍ എജ് പ്രോസസര്‍ ഉള്ള ഡിവൈസ് വേണം.

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാര്‍ ഇനി തങ്ങളുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക് പേജില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടന്ന് സിഎന്‍എന്‍

സിഎൻഎന്നിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് പേജുകളില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാര്‍ക്ക് വിലക്ക്. പോസ്റ്റുകള്‍ക്കു താഴെയുള്ള കമന്റുകള്‍ക്ക് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമ്പനിയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി എന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കോടതിവിധിയേ തുടര്‍ന്നാണിത്. ലേഖനങ്ങളില്‍ മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവയ്ക്കടിയില്‍ വായനക്കാര്‍ ആരെങ്കിലും വ്യക്തിഹത്യാ പരമായ കമന്റുകള്‍ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനും വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമ്പനി തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി എന്നാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത്. അതേസമയം, ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമ്പനിക്ക് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിയമങ്ങള്‍.

∙ ഷഓമി ഫോണുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ജര്‍മനിയും

ജര്‍മനിയുടെ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിഭാഗമായ ബിഎസ്‌ഐ ഷഓമി ഫോണുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ലിത്വേനിയയിലെ സൈബര്‍ വിദഗ്ധര്‍ ഷഓമി ഫോണുകളില്‍ പിന്‍വാതിലുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജര്‍മനിയും ഫോണുകള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം, ലിത്വേനിയുടെ ആരോപണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനായി ഫോണുകള്‍ പുറമേ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷഓമി. ഷഓമി ഫോണുകള്‍ക്ക് ജര്‍മനിയില്‍ അടക്കം വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

∙ സാംസങ് പാനലുള്ള ഓലെഡ് ഐപാഡ് പദ്ധതി വേണ്ടന്നു വച്ചു

സാംസങ്ങില്‍ നിന്ന് ഓലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെ വാങ്ങി 10.86-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഐപാഡ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി വേണ്ടെന്നു വച്ചു. പൊതുവെയുള്ള ഓലെഡ് പാനലുകള്‍ക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റാക് ഘടനയാണ് ഉള്ളത്. ആപ്പിളിന് ഇരട്ട സ്റ്റാക്കുകള്‍ വേണം. ഇത്തരം ഓലെഡ് പാനലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയാല്‍ ഇതുമായി ഇറങ്ങുന്ന ഐപാഡുകള്‍ അത്രയധികം ചെലവായില്ലെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന വാദം ഉയര്‍ത്തിയാണ് ആപ്പിള്‍ പിന്മാറിയതെന്നു ന്യൂസ്ഷ്‌റില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ബാറ്ററിക്കു തീപിടിച്ചു, വിഡിയോ കാണാം

സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതു പോലെ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ബാറ്ററിക്കും തീപിടിച്ചു. പട്രാവോ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസറാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന് തീപിടിച്ച വിഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്: https://bit.ly/3igqhcw

പുക ഉയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഐഐടി ഹൈദരാബാദില്‍ ഇന്‍ക്യുബേറ്റു ചെയ്ത പ്യൂവര്‍ ഇവി കമ്പനി ഇറക്കിയ ഇപ്ലൂട്ടോ (ePluto) മോഡലാണ് തീപിടിച്ചത് എന്നാണ് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്.

