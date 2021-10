ഐഫോണ്‍ ശരിക്കും ‘കണ്ണു ഫോണ്‍’ ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഇതു വെറും ഐഫോണ്‍ സ്തുതിയോ?

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോയിലെ ഒരു ഫീച്ചര്‍ കണ്ണിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർ ടോമി കോണ്‍ (Tommy Korn) പറയുന്നു. ഈ ഫോണുകളിലെ മാക്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫി മോഡാണ് അവയെ കണ്ണു പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. കണ്ണുകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാന്‍ ഐഫോണ്‍ 13ലെ അള്‍ട്രാ വൈഡ് ആംഗിള്‍ ക്യാമറയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാക്രോ ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന കാര്യം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഓഫ്തമോളജിസ്റ്റാണ് ഡോ. ടോമി.



∙ ഓണ്‍ലൈനായി കണ്ണു ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും എളുപ്പം

ലിങ്ക്ട്ഇന്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ ഡോ. ടോമി എഴുതിയ രണ്ടു പോസ്റ്റുകള്‍ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് 9റ്റു5മാക് ആണ്. ഓണ്‍ലൈനായി രോഗികളെ കാണുമ്പോള്‍ അവരോട് കണ്ണുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാക്രോ ലെന്‍സ് വഴി പകര്‍ത്തി അയയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഇതുവഴി തനിക്ക് ഉന്നത നിലവാരമുള്ള മാക്രോ ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അവ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കണ്ണുകളില്‍ ദിവസം തോറും വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും മാക്രോ ലെന്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തിടെ കണ്ണിന്റെ കാചപടലം (cornea) ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്റ്ചെയ്ത രോഗിയുടെ കണ്ണിനു വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി കാണാമെന്നു തെളിയിക്കാനായി ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ നേരിട്ട് വരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

∙ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിക്കോര്‍ 105 മാക്രോ ലെന്‍സും ഐഫോണുകളും

ഇതിനു മുൻപും ഡോ. ടോമി രോഗികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായവരുടെ കണ്ണുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഐഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു നിക്കോര്‍ 105എംഎം മാക്രോ ലെന്‍സ് റിഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോണുകളുടെ മുന്നില്‍ ഘടിപ്പിച്ച് സ്ലിറ്റ്ലാംപിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കണ്ണുകളുടെ ക്ലോസ്-അപ് ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മോഡലുകളുടെ മാക്രോ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ് ശേഷി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാല്‍ ഇനി ഇത്രമാത്രം വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ടെലിമെഡിസിന്‍ രംഗത്ത് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ ഗുണകരമാകുമെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

∙ ഇത്തരം ഐഫോണ്‍ സ്തുതികള്‍ ഇക്കാലത്ത് അരോചകമോ?

അതേസമയം, ഡോക്ടറുടെ പുതിയ 'കണ്ടെത്തലിനെ' പല ഓൺലൈൻ ഫോറങ്ങളും പുച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം വര്‍ഷങ്ങളായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് മാക്രോ. മുന്തിയ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ ഒരുപക്ഷേ പുതിയ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകളെക്കാളും മികച്ച രീതിയില്‍ മാക്രോ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആപ്പിള്‍ പെട്ടെന്ന് ഫോണില്‍ മാക്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫി കണ്ടെത്തി എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഇക്കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഐഫോണുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പ്രശ്‌നമെന്നു പറയുന്നു. ഡോ. ടോമിയുടേത് ഐഫോണ്‍ പരസ്യമാണെന്നാണ് പലരുടെയും ആരോപണം. മാത്രമല്ല ഇത്തരം വാദങ്ങള്‍ ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മോഡലുകള്‍ വാങ്ങാനുള്ള പണമില്ലാത്തവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്. അവര്‍ക്കെന്താ ചികിത്സ നല്‍കില്ലെ എന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളും കാണാം.

∙ ഐഫോണ്‍ 13, 13 മിനി മോഡലുകള്‍ക്കും ഈ ശേഷിയില്ല

സാങ്കേതികവിദ്യ രോഗനിര്‍ണയ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. എന്നാല്‍, അവ ഒരു ബ്രാന്‍ഡിന്റെ പരസ്യമാകുമ്പോഴാണ് അരോചകമാകുന്നത്. കേവലം 400 ഡോളറില്‍ താഴെ വിലയുള്ള ടിസിഎല്‍ 10 പ്രോ ഫോണിലെ മാക്രോ ക്യാമറ ഡോക്ടര്‍ കാണിച്ച തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചത്. അതേസമയം, ഐഫോണുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു വന്നവര്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മോഡലുകളിലെ മാക്രോ മോഡ് പുതിയ അനുഭവമാണ്. കാരണം മുന്‍ ഫോണുകളൊക്കെ ഏകദേശം 10 സെന്റിമീറ്റര്‍ അകലെ മാത്രമായിരുന്നു ഫോക്കസായിരുന്നത്. പുതിയ മാക്രോ മോഡില്‍ അത് 2 സെന്റിമീറ്ററായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോണ്‍ 13, 13 മിനി മോഡലുകളില്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ ഇല്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. ഫോണുകളില്‍ മാക്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫി ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആപ്പിളിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് വന്‍ ശമ്പള വര്‍ധന ലഭിക്കുമെന്ന് വരെ ചിലർ പരിഹാസിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ അപകടത്തില്‍ പെട്ടാല്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള ടെക്‌നോളജി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍

ഗൂഗിളിന്റെ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളില്‍ പ്രീ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്‌തെത്തുന്ന ആപ്പാണ് 'പേഴ്‌സണല്‍ സേഫ്റ്റി'. ഇതിനു വാഹനം അപകടത്തില്‍ പെടുന്നതു തിരിച്ചറിയാനും ലൊക്കേഷന്‍ ഷെയർ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിലാണ് എമര്‍ജന്‍സി എസ്ഒഎസ് എന്ന ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിക്‌സല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഫോണിന്റെ പവര്‍ ബട്ടനില്‍ അഞ്ചു തവണ തുടരെ അമര്‍ത്തിയാല്‍ എമര്‍ജന്‍സി സര്‍വീസസിലേക്കും വിളിക്കാം. എമര്‍ജന്‍സി കോണ്ടാക്റ്റുകള്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറും. ഫോണ്‍ ഓട്ടമാറ്റിക്കായി വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡും ചെയ്യും. വേര്‍ഷന്‍ 2021.08.27 ലാണ് ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉള്ളത്. അതേസമയം, ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് വേണം. അപകടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റും വേണം.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്-ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഒരുമിപ്പിക്കല്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാക്കി

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കീഴിലുളള ആപ്പാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം. ഇനി ഫെയ്‌സ്ബുക് മെസഞ്ചറോ, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമോ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ നടത്താനുള്ള ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരികയാണ് കമ്പനി.

∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് എബിബി

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലൻഡില്‍ നിന്നുള്ള എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിയായ എബിബി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ടെസ്‌ല, ഹ്യുണ്ടായ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളുടെ കാറുകള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ പുതിയ ചാർജർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എബിബി അവതരിപ്പിച്ച ടെറാ 360 മൊഡ്യുലര്‍ ചാര്‍ജറുമായി നാലു വാഹനങ്ങള്‍ ഒരേസമയം ഘടിപ്പിക്കാം. ഏതു കാറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മുഴുവനായും ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഓടാനാകും.

∙ ഡേറ്റാ സെന്റര്‍ ബിസിനസിന് 5000 കോടി രൂപ ഇറക്കാന്‍ എയര്‍ടെല്‍

രാജ്യത്ത് ഡേറ്റാ സെന്റര്‍ ബിസിനസിനായി 5000 കോടി രൂപ (673 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍) ഇറക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് എയര്‍ടെല്‍ അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ എന്‍എക്‌സ്ട്രാ (Nxtra) വിഭാഗമായിരിക്കും ഈ തുക 2025നു മുൻപായി ഇറക്കുക. എന്‍എക്ട്രാ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ 10 വലിയതും, 120 എജ് ഡേറ്റാ സേന്ററുകളും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഉത്സവ സീസണില്‍ രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്

ഉത്സവ സീസണില്‍ ഇത്തവണ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനായി രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാ സ്ഥാപനമായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഇവയില്‍ ഇരു ചക്രവാഹനങ്ങളും മൂന്നു ചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടും. രാജ്യത്തെ 90 നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് കമ്പനി ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, 2030ന് മുൻപ് 25,000 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് ഉപകരിക്കും.

∙ വിവോയുടെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മോഡല്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

വിവോ എക്‌സ്70 പ്രോ പ്ലസ് മോഡല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ മോഡലാണിതെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സംഭരണശേഷിയുമുള്ള ഒരു വേരിയന്റാണ് ഉള്ളത്. വില 79,990 രൂപ. ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 പ്ലസ് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സൈസ് കമ്പനിയുടെ ഗ്ലാസും, ഗിംബല്‍ ക്യാമറയും മറ്റുമാണ് സവിശേഷ ഫീച്ചറുകള്‍.

∙ ലോകമെമ്പാടും കാട്ടു തീ ട്രാക്കു ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചര്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇനി കാട്ടു തീ പടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ലഭ്യമാക്കും. വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നിലേറെ കാട്ടു തീ ബാധിത പ്രദേശമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റും ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.

∙ നിരോധിച്ച ഉള്ളടക്കം കണ്ടാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും യൂട്യൂബിനും റഷ്യ വന്‍ പിഴ ചുമത്തിയേക്കും

നിരോധിച്ച ഉള്ളടക്കം ഫെയ്‌സ്ബുക്കോ, യൂട്യൂബോ വഴി പ്രചരിച്ചാല്‍ കടുത്ത പിഴ ചുമത്താനുള്ള നീക്കമാണ് റഷ്യ നടത്തുന്നതെന്ന് വെഡോമോസ്റ്റി (Vedomosti) ദിനപ്പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. യൂട്യൂബ് റഷ്യയില്‍ നിരോധിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും ഉണ്ട്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊത്തം പണത്തിന്റെ 5 മുതല്‍ 10 ശതമാനം വരെയാണ് പിഴ ചുമത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

