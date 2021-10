ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും പ്രത്യേക ആദായവിൽപനയിൽ ഐഫോണുകൾക്ക് വൻ ഇളവുകൾ. ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്ആറിന് ഇതിനു മുൻപ് നൽകാത്തത്ര ഡിസ്‌കൗണ്ടാണ് ആമസോണ്‍ നല്‍കുന്നത്. എക്‌സ്ആര്‍ തുടക്ക വേരിയന്റിന് (64ജിബി) 32,999 രൂപയാണ് ആമസോണിലെ വില. അതേസമയം, ഫോണിന്റെ 128 ജിബി വേരിയന്റിന് 37,999 രൂപ നല്‍കണം. ഐഫോണ്‍ 11ന്റ തുടക്ക വേരിയന്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില 38,999 രൂപയാണ്. മറ്റു ഐഫോണുകള്‍ക്കും ഡീലുകള്‍ ഉണ്ട്. ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ 128 ജിബി വേര്‍ഷന് 1,09,999 രൂപയാണ് വില. 12 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ 256 ജിബി വേര്‍ഷന് 1,23,405 രൂപയുമാണ് വില.



ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 99,900 രൂപയാണ് ഓഫര്‍ വില. ഐഫോണ്‍ 12 64ജിബി വേര്‍ഷന് 65,900 രൂപ നൽകണം. ഐഫോണ്‍ 12 മിനി 59,990 രൂപയ്ക്കാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 11 പ്രോ 64ജിബി വേരിയന്റിന് 89,899 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. മറ്റൊരു മികച്ച ഡീല്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണിനാണ്. എംആര്‍പി 2,500 വരുന്ന ഇയര്‍ഫോണിന് 1,690 രൂപയാണ് വില.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇക്ക് 26,999 രൂപ

ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ കാര്യമായ വിലക്കുറവുള്ള ഏക ഐഫോണ്‍ മോഡല്‍ എസ്ഇ2020യാണ്. തുടക്ക വേരിയന്റ് 26,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഐസിഐസിഐ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 1,500 രൂപ വരെ പുറമെ കിഴിവു നേടാം. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി 15,800 രൂപ വരെയും നേടാം.

∙ ദീപാവലി കിഴിവുകളുമായി സാംസങും

പ്രധാനമായും ടാബ്‌ലറ്റ് ശ്രേണിക്കാണ് കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ സാംസങ് അധിക കിഴിവ് നല്‍കുന്നത്. ഇവ സാംസങ്ങിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങാം. മുഴുവന്‍ പണം നല്‍കിയാല്‍ 10,000 രൂപ വരെയാണ് കമ്പനി കിഴിവ് ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

∙ ഷഓമിയുടെ ദീപാവലി വില്‍പനയും ഒക്ടോബര്‍ 3 മുതല്‍

ദിവാലി വിത് മി എന്ന പേരില്‍ ഷഓമിയുടെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കിഴിവ് നല്‍കുന്നു. മി വിഐപി ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഒക്ടോബര്‍ 1ന് രാത്രി 12 മുതല്‍ തുറന്നു നല്‍കിയിരുന്നു. കിഴിവുകള്‍ക്കു പുറമേ എല്ലാ ദവസവും രാവില 10 മണിക്ക് ജാക്‌പോട്ട് ഡീലുകളും ഉണ്ട്. എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന കിഴിവുകള്‍ കൂടാതെ 10 ശതമാനം അധികം വിലക്കുറവും നേടാം. ഈ ഓഫറുകള്‍ ഷഓമി ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് നേടാം. പല കിഴിവുകളും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും കണ്ടേക്കുമെങ്കിലും എല്ലാ കിഴിവും ലഭിക്കണമെന്നില്ല.

∙ ഐഒഎസ് 15ല്‍ എത്തിയത് ഏഴിലേറെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസ് 15ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്ത ചില ഉപയോക്താക്കളെ കാത്തിരുന്നത് ഏഴിലേറെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്ന് ആപ്പിളിന്റേതടക്കമുള്ള ഫോറങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഐഫോണ്‍ 6എസ് മുതലുള്ള മോഡലുകള്‍ക്കാണ് പുതുക്കിയ ഒഎസ് നല്‍കിയത്. ഏറ്റവും അധികം പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 'സ്റ്റോറേജ് ഫുള്‍' മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്ത പലര്‍ക്കും സ്റ്റോറേജ് തീര്‍ന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് സ്റ്റോറേജ് ടാബ്യുലേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അതായത്, ഫോണില്‍ ഓരോ ആപ്പും എടുക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ശേഷി എത്രയെന്നു പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പലരും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

മറ്റു ചിലർക്ക് ടച് സ്‌ക്രീനിന്റെ പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെരിക്കുകയാണ്. ചിലര്‍ക്ക് ഐക്ലൗഡില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ ഐമെസേജ് വഴി അയച്ചാല്‍ ഐക്ലൗഡിലെ ഫോട്ടോ പോലും നഷ്ടമാകുന്നു. ചിലര്‍ക്ക് ഫോണിന്റെ ക്യാമറ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ സ്ക്രീന്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. ക്യാമറാ ആപ്പ് തുറക്കാനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്‌ക്രീനില്‍ ഒന്നും തെളിയുന്നില്ല. ചിലര്‍ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ സിരിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വേണ്ട രീതിയില്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന എന്നതാണ് പരാതി. ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോണ്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച ചില ഐഫോണ്‍ 13 ഉടമകള്‍ക്ക് അതിനു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുയര്‍ന്നിരുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ ഐഒഎസ് 15.0.1 പുറത്തിറക്കി

പരാതി പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആപ്പിള്‍ ഐഒഎസ് 15.0.1 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പല പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ കരുതുന്നത്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ അടുത്ത അപ്‌ഡേറ്റും താമസിയാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ വാക്‌സീന്‍ വിരുദ്ധ നിലപാടുള്ള വിഡിയോകള്‍ യൂട്യൂബ് നിരോധിച്ചു

വാക്‌സീന്‍ വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് യൂട്യൂബ് അറിയിച്ചു. കോവിഡ്-19 വാക്‌സീന്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഓട്ടിസം, ക്യാന്‍സര്‍, വന്ധ്യത തുടങ്ങിയവ വരും, അവ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ട്രാക്കു ചെയ്യാനുള്ള ചിപ്പുകള്‍ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ വിഡിയോകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. കൂടാതെ, വാക്സീന്‍ എടുക്കേണ്ട, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന മരുന്നുകള്‍കൊണ്ടും പ്രാര്‍ഥനയിലൂടെയും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിഡിയോകളും നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 130,000 വിഡിയോകള്‍ നീക്കംചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് 2021 ഒക്ടോബര്‍ 5ന് പുറത്തിറക്കും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഓഫിസ് സ്യൂട്ടുകളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 5ന് പുറത്തിറക്കും. ഓഫിസ് 2021 എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിന്‍ഡോസ് 11ന് ചേര്‍ന്നു പോകുന്ന രീതിയില്‍ ഡിസൈന്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, പുതിയ വേര്‍ഷനില്‍ കൂടുതല്‍ സ്റ്റോക് ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കമാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് സേര്‍ച്ച് ബോക്‌സ് സപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരയ്ക്കാനുള്ള ടാബും അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്തു. പുതിയ വേര്‍ഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം ഓപ്പണ്‍ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോര്‍മാറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഒഡിഎഫ് 1.3 (OpenDocument format (ODF) 1.3) സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് 365 ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഫ്രീ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കും. അതേസമയം, വര്‍ഷാവര്‍ഷം ഓഫിസ് 365ന് വരിസംഖ്യ നല്‍കാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്തവര്‍ക്കായി സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ വേര്‍ഷനുകളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോം ആന്‍ഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വേര്‍ഷന് 150 ഡോളറാണ് വില. അതേസമയം, ഓഫിസ് ഹോം ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് വേണമെങ്കില്‍ 100 ഡോളര്‍ കൂടി അധികമായി നല്‍കണം.

∙ 500 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടത് തെറ്റെന്ന് ഗൂഗിള്‍ കോടതിയില്‍

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് വിഭാഗം ഗൂഗിളിന് 434 കോടി ഡോളര്‍ ആണ് പിഴയിട്ടത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം തങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണം കിട്ടാന്‍ പാകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഗൂഗിളിന് പിഴയിട്ടത്. എന്നാല്‍, ഇത്ര വലിയ പിഴ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഗൂഗിള്‍ യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

