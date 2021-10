പത്തു വര്‍ഷം മുൻപ് ഒക്ടോബര്‍ 05നാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളും മേധാവിയുമായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് മരിച്ചത്. ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായി ആപ്പിളിനെ മാറ്റുന്നതില്‍ ജോബ്‌സിന്റെ പരിശ്രമം ആര്‍ക്കും വിസ്മരിക്കാനുമാവില്ല. ജോബ്‌സ് മേധാവിയായിരുന്ന കാലത്ത് ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വശീകരണശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ചോര്‍ന്നുപോയി എന്നാണ് ചില ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ പറയുന്നത്. ഈ വാദം പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന എഎഫ്ബി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം റീട്വീറ്റു ചെയ്താണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് തനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് കമന്റ് ഇട്ടത്.



ടെക്‌നോളജി രംഗത്തെ സാമ്രാട്ടുകളായ ഇവരെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന പല ലേഖനങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും മസ്‌കും ജോബ്‌സും തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടു പോലുമില്ലെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. അതേസമയം, എഎഫ്ബിയുടെ ലേഖനത്തിലെ ആശയങ്ങളോട് മസ്‌ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. കാരണം ലേഖനത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ സ്തുതി തന്നെയാണ് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

∙ ജോബ്‌സിനെയും മസ്‌കിനെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ഗേറ്റ്സ്

പേഴ്‌സണല്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും വികസിപ്പിക്കലില്‍ ജോബ്‌സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായിരുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ബില്‍ ഗേറ്റ്സും ജോബ്‌സിനെയും മസ്‌കിനെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് നേരത്തെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവര്‍ ജോലിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്നാണ് ഗേറ്റ്സ് നിരീക്ഷിച്ചത്. മസ്‌ക് നേരിട്ടു കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഒരു എൻജിനീയര്‍ ആണ്. അതേസമയം, ജോബ്‌സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകല്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നു. തനിക്കൊപ്പം ജോലിയെടുക്കേണ്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലും മാര്‍ക്കറ്റിങ് നടത്തുന്ന രീതിയിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിഭ തന്നെയായിരുന്നു എന്നും ഗേറ്റ്സ് പറയുന്നു. ഇരുവരും ജോലിയെടുക്കുന്ന ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഇരുവരെയും തമ്മില്‍ തെറ്റിധരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ഒരു അമിത ലളിതവല്‍ക്കരണമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഗേറ്റ്സ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

∙ മസ്‌കും ജോബ്‌സും സമാന രീതിക്കാരെന്ന് ഐസാക്‌സണ്‍

എന്നാല്‍, ജോബ്‌സിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ വാള്‍ട്ടര്‍ ഐസാക്‌സണ്‍ പറയുന്നത് ജോബ്‌സിന്റെയും മസ്‌കിന്റെയും രീതികളില്‍ വളരെയധികം സമാനതകള്‍ കണ്ടെത്താമെന്നാണ്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ആണ് മസ്‌ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തനിക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനാകുമെന്നു കരുതാനുള്ള ഉന്മാദമുളള ആളുകളില്‍ ഒരാളാണ് മസ്‌ക്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹമായിരിക്കാം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ പോകുന്ന ആളുകളിലൊരാള്‍ എന്നും ഐസാക്‌സണ്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ മസ്‌കിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.

∙ ജോബ്‌സില്ലാത്ത ആപ്പിളിന്റെ 10 വര്‍ഷങ്ങള്‍

ആപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി ടിം കുക്ക് ഒരോ പുതിയ പ്രോഡക്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴും ജോബ്‌സ് ഫാന്‍സിന്റെ വിലാപവും ഉയരും - ആപ്പിളിന് പുതുമ കൊണ്ടുവരാനാകുന്നില്ല. ജോബ്‌സ് തന്റെ സ്മാരകത്തില്‍ കിടന്നു ഞരങ്ങുന്നു, തുടങ്ങിയവയാണ് എപ്പോഴും കേള്‍ക്കുന്ന വാദങ്ങളിൽ ചിലത്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ജോബ്‌സ് തന്റെ ഡിഎന്‍എ ആപ്പിളില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്നു തോന്നുമെന്ന് എഎഫ്ബിയുടെ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. പുതിയ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്കും പ്രോസസറിനുമൊക്കെ നാമമാത്രമായ മാറ്റങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് വര്‍ഷാവര്‍ഷം കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും അതിശയോക്തിപരമായ വാക്കുകളാല്‍ അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ കുക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു.

∙ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇല്ല

ഒരു വിപണിയിലേക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനുളള ശേഷി ജോബ്‌സിനു ശേഷം ആപ്പിളിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ടെക്‌നോളജി വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ റോബ് എന്‍ഡേള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതിനു പകരം സാമ്പത്തിക ലഭമുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കമ്പനിയായി ആപ്പിള്‍ മാറി. ആപ്പിളിന്റെ ശേഷിയില്‍ പരിപൂര്‍ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാധകരെ പിഴിഞ്ഞാണ് ആപ്പിള്‍ പണമുണ്ടാക്കല്‍ തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ സ്ഥാപിതമായത് 1976ല്‍ ഒരു ഗ്യാരേജിലാണ്. തുടര്‍ന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു. ആളുകളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ എത്തിച്ച ഐഫോണ്‍ ഇവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഐപോഡുകളും, മാക്ബുക്കുകളുമെല്ലാം അവ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളികള്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്ന പ്രോഡക്ടുകളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഐഫോണിനു ശേഷം അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലൊന്ന് ആപ്പിള്‍ വാച്ചാണെന്നതു തന്നെ ആപ്പിള്‍ എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചു തരുന്നു. (ഐപാഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അത് വലിയൊരു ഐഫോണ്‍ ആയിരുന്നു, ആദ്യ കാലത്തെങ്കിലും.)

∙ സേവനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

അതേസമയം, ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണത്തിനൊപ്പം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്കും ആപ്പിള്‍ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത് ജോബ്‌സില്ലാത്ത ആപ്പിളിന്റെ വേറിട്ട നീക്കമായിരുന്നു. ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്, പണമടയ്ക്കല്‍ സംവിധാനമായ ആപ്പിള്‍ പേ, വിഡിയോകള്‍, ഗെയിമുകള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മേഖലകളിലേക്ക് ആപ്പിള്‍ കടന്നുകയറി. ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ബിസിനസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതല്‍ പേരെ ആപ്പിള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ എത്തിക്കുകയും അവിടെ തളച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ ഇതുവഴി ആപ്പിളിനു സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വിശകലന വിദഗ്ധയായ കാരോലൈനാ മിലാനെസി പറയുന്നത്. ഈ വഴിക്കുള്ള നീക്കത്തെ ജോബ്‌സും അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ആദ്യാന്തം ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ജോബ്‌സ് എന്ന് ഐസാക്‌സണ്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ കുക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആപ്പിള്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ രാജാവ്

അതേസമയം, ഓഹരി വിപണിയില്‍ ആപ്പിളിന്റെ നേട്ടം അസൂയാര്‍ഹമാണ് എന്നും കാണാം. പത്തു വര്‍ഷം മുൻപ് ആപ്പിളിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 350 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇന്നത് 2.358 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആറു മുതല്‍ ഒൻപത് മാസത്തിനിടയില്‍ ആപ്പിള്‍ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കമ്പനിയായി തീരുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വിശകലന വിദഗ്ധനായ ഡാന്‍ ഐവ്‌സ് പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ നൂതനത്വം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച എം1 കംപ്യൂട്ടര്‍ ചിപ്പ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കുക്കും ആപ്പിളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്വാഭാവിക പരിണാമം എന്നത് ജോബ്‌സിനും സ്വീകാര്യമായ ആശയമായിരുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ തന്നെ മുന്നില്‍

വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും ആപ്പിളിന്റെ പെട്ടിയില്‍ ഏറ്റവുമധികം പണം വീഴ്ത്തുന്ന ഉപകരണം ഐഫോണ്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റും ആപ്പിള്‍ കാറും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാം. ആഗോള തലത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധി കാര്യമായി ബാധിക്കാത്ത കമ്പനികളിലൊന്ന് ആപ്പിളാണ്.

∙ വിമര്‍ശനങ്ങളും കുറവല്ല

ചൈനയില്‍ ഐഫോണ്‍ വില്‍ക്കാനും നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനുമായി പല മൂല്യങ്ങളെയും കമ്പനി തൃണവല്‍ക്കരിച്ചു എന്ന ആരോപണവും ഉണ്ട്. സ്വകാര്യതയുടെ ചാമ്പ്യനായി സ്വയം അവരോധിക്കുന്ന കമ്പനി ചൈനീസ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. മറ്റ് അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും സമീപ ഭാവയില്‍ തന്നെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായേക്കാം. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിനെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതുവരെ അലട്ടിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും അധികാരികള്‍ ആപ്പിളിന്റെ നീക്കങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മായമായി നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

English Summary: On Steve Jobs' 10th death anniversary, Elon Musk wishes he could have spoken to him