ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ആപ്പുകള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിലച്ചത് വന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു വഴി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം തേടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിഗമനങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇതു സംഭവിച്ചിരിക്കാന്‍ കാരണം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ സ്റ്റാഫ് നടത്തിയ അട്ടിമറിയോ അവരുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് അറിയാതെ വന്ന പിഴവോ ആകാമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തിടെയായി സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികളില്‍ തൊഴില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തലപൊക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതും ഇതിനോടു കൂട്ടി വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ സെര്‍വറുകളിലേക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്നിടത്തു സംഭവിച്ച പിഴവാണെന്നാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിരവധി ഫെയ്‌സ്ബുക് ജോലിക്കാർ പറഞ്ഞതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



∙ കോണ്‍ഫിഗറേഷനില്‍ വന്ന മാറ്റമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്

അതേസമയം, ഫെയ്‌സ്ബുക് ഔദ്യോഗികമായി നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തിലും ഇരു സാധ്യതകളും തള്ളാതെയുള്ള വാദമാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തെറ്റായ കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍ നടത്തിയതു മൂലമാണ് പ്രശ്നം നേരിട്ടതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ആരാണ് കോണ്‍ഫിഗറേഷനില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്നോ, അത് കമ്പനി പ്ലാന്‍ ചെയ്ത പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയതാണോ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊന്നും കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഫെയ്‌സ്ബുക് ആപ്പുകളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 350 കോടിയോളം ആളുകളെ ഇതു ബാധിച്ചു എന്നതു കൂടാതെ, ഓഹരി വിപണിയില്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികള്‍ 4.9 ശതമാനം ഇടിയുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൂടാതെ, ഫെയ്‌സ്ബുക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറിലും കമ്പനിക്ക് 545,000 ഡോളര്‍ പരസ്യ വരുമാനവും നഷ്ടമായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായി കമ്പനി ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണമാണോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിച്ചതെന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കൂടുതല്‍ എതിരാളികള്‍ വേണമെന്ന് ആന്റിട്രസ്റ്റ് മേധാവി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായി ഫെയ്‌സ്ബുക് വിലസുന്നതിനു പിന്നില്‍ കമ്പനി നടത്തിയ ചില നീക്കങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും അധികാരികള്‍ക്കും അറിയാം. തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാളികളായേക്കാമെന്നു കരുതുന്ന ആപ്പുകളെയും സേവനങ്ങളെയും മുരടിപ്പിക്കുക, അല്ലങ്കില്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും വാട്‌സാപ്പിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചതു പോലെ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്താണ് ഈ രംഗത്ത് കുത്തകയായി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ കമ്പനി തുടരുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ആപ്പുകള്‍ എല്ലാം ഒരേസമയത്ത് പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചത് തന്നെ കമ്പനിക്ക് കൂടുതല്‍ എതിരാളികള്‍ വേണമെന്ന വാദത്തിനു ബലം നല്‍കുന്നു എന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് മേധാവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് വേള്‍പൂളിന്റെ പുതിയ ഫ്രിജ് - വില 1,67,600 മുതല്‍

വേള്‍പൂള്‍ കമ്പനിയുടെ ഡബ്ല്യൂ സീരീസിലുള്ള പുതിയ ഫ്രിജുകളുടെ ശ്രേണി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. നാലു ഡോറുകളും, 665 ലീറ്റര്‍ സംഭരണശേഷിയും അടക്കം പല ഫീച്ചറുകളും പുതിയ പ്രീമിയം ഫ്രിജുകള്‍ക്കുണ്ട്. ഈ സീരീസിനാണ് 2021ല്‍ ആഗോള തലത്തിലെ ഐഎഫ് ഡിസൈന്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാനായി സ്മാര്‍ട് സെന്‍സറുകള്‍ ഇവയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് ഇന്റലിജന്‍സ് ടെക്‌നോളജി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ട്രിപ്പിള്‍ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഫ്രിജ്, ഫ്രീസര്‍, കണ്‍വേട്ടിബിൾ സ്‌പേസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉചിതമായ ഊഷ്മാവ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഓസോണൈസര്‍, ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീസ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. ഫ്രിജുമായി ഇടപെടാനായി എച്ഡി ടച്ച് യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും തന്നെ ഉള്‍ഭാഗം പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് സംവിധാനവുമായി സഫാരി ബുക്ക് മാര്‍ക്കുകള്‍

ആപ്പിളിന്റെ കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറായ സഫാരിയിലെ ബുക്ക് മാര്‍ക്കുകളും എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആക്കിയെന്ന് 9ടു5മാക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടാകട്ടെ സോള്‍സോളസ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന റെഡിറ്റ് യൂസറെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സഫാരിയിലെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററിയും ഐക്ലൗഡ് ടാബുകളും എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആക്കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഐഒഎസ്15ലാണ് നല്‍കിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ഗ്രീസിലെ പോസ്റ്റല്‍ സേവന മേഖലയിലേക്കും റോബോട്ട്‌സ്

ഗ്രീസിന്റെ പോസ്റ്റല്‍ സേവന മേഖലയിലേക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പറ്റം റോബോട്ടുകള്‍ എത്തിയെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കത്തുകള്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ചെറിയ ചക്രങ്ങളുള്ള 55 മൊബൈല്‍ റോബോട്ടുകളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് കത്തുകളുടെ പോസ്റ്റല്‍ കോഡുകള്‍ മനസ്സിലാക്കി അവയെ വേര്‍തിരിച്ച് അവ പോകേണ്ട ചാക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സാധിക്കും. ഇത് കത്തുകള്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന രീതി അതിവേഗമാക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

∙ ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ 5ജി ട്രയല്‍ നടത്തി എയര്‍ടെല്‍

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായ എയര്‍ടെല്‍ എറിക്‌സണ്‍ കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ 5ജിയുടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടം നടത്തി. ഡല്‍ഹിക്കു വെളിയില്‍ ഭായ്പൂര്‍ ബ്രമണന്‍ (Bhaipur Bramanan) ഗ്രാമത്തിലാണ് ട്രയല്‍ നടത്തിയത്.

∙ വിന്‍ഡോസ് 11 ഇപ്പോള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ വിന്‍ഡോസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ വിന്‍ഡോസ് 11 ഇപ്പോള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറിന് വിന്‍ഡോസ് 11 സ്വീകരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടോ എന്നറിയാനായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ വിന്‍ഡോസ് ഹെല്‍ത് ചെക് ടൂള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും: https://bit.ly/3a7fDQR. ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാലേഷനു ശേഷം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചാല്‍ പഴയ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ ഒഎസ് ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നു മനസ്സിലാക്കാനാകും. ടൂള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെങ്കില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ പേജില്‍ കമ്പനി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്: https://bit.ly/3DumvV9. അടുത്ത കാലത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റാണ് വിന്‍ഡോസ് 11.

∙ മുന്‍ ജോലിക്കാരന് ടെസ്‌ല 130 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കണമെന്ന് കോടതി

ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെസ്‌ല കമ്പനി കറുത്ത വംശജനായ മുന്‍ ജോലിക്കാരന് 130 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ കോടതി വിധിച്ചു. വംശീയാധിക്ഷേപം നേരിട്ടു എന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി. കരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന അവന്‍ ഡിയസ് എന്ന ജോലിക്കാരനെ വംശീയാധിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. കമ്പനി 6.9 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ കോംപന്‍സേഷനായും നല്‍കണം. ഇത് 130 ദശലക്ഷം ഡോളറിനു പുറമേയാണ്.

