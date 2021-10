ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് വിപണി തന്നെ, നടന്നത് 513,689.61 കോടിയുടെ ഇറക്കുമതി, അതും 9 മാസത്തിനിടെ...

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വഷളാകുന്നതിനിടയില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങള്‍ അടക്കം ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍, 2021ലെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസത്തെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കഥയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ 2020 ലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറക്കുമതി 49.4 ശതമാനം വര്‍ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേസമയം, ഇറക്കുമതി വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും ചൈനയില്‍ പരിപൂര്‍ണമായി നിര്‍മിച്ച വസ്തുക്കളാണോ അതോ ഘടകഭാഗങ്ങളാണോ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് എന്നതും പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദമുണ്ട്.



മൊബൈല്‍, ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തില്‍ സുദീര്‍ഘമായ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിനാണ് ഉള്ളതെന്നത് വാസ്തവമാണെന്ന് സിഐഐ നാഷണല്‍ ഐസിടിഇ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്മറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാൻ വിനോദ് ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിന്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ട്ബോര്‍ഡുകളും മറ്റുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഘടകഭാഗങ്ങളും നിർമിച്ചെടുക്കാന്‍ തുടങ്ങുക എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാശ്രയത്വത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തുക ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസം 6,846 കോടി ഡോളറായിരുന്നു (ഏകദേശം 513,689.61 കോടി രൂപ). കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലുള്ളതിനേക്കാൾ 51.5 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനാ ജനറല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫ് കസ്റ്റംസില്‍ നിന്നു ശേഖരിച്ച കണക്കുകളിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരവും ഏപ്രില്‍-ജൂലൈ കാലഘട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ബിസിനസ് പാര്‍ട്ണര്‍ ചൈനയാണ്. തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്ക, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, സിങ്കപ്പൂര്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ നിർമിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങളുടെ സ്‌പെയര്‍ പാര്‍ട്‌സ്, ടെലികോം ഉപകരണങ്ങള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക്, ലോഹ നിര്‍മിത ഉപകരണങ്ങള്‍, മരുന്നു നിര്‍മാണത്തിനുള്ള പദാര്‍ഥങ്ങള്‍, മറ്റു രാസവസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് കൂടുതലായും ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

∙ എന്താണ് പരിഹാര മാര്‍ഗം?

അതേസമയം, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കാണ്. ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആനുപാതികമായി ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ വാണിജ്യ കൂട്ടാളികളായ അമേരിക്ക, യുഎഇ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബിസിനസ് ചൈനയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ വളര്‍ച്ച കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കൂടാതെ യുഎഇ, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, യുകെ ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായി നടത്തി വരികയുമാണ്.

∙ മറ്റു നടപടികള്‍

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ബിഎസ്എന്‍എല്‍, എംടിഎന്‍എല്‍, മറ്റു സ്വകാര്യ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍ കമ്പനികളോട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങരുതെന്നു പറഞ്ഞത് ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അതുപോലെ, വൈദ്യുതി മേഖലയിലും ചൈനീസ് ഇറക്കുമതി ഉപകരണങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബര്‍ സുരക്ഷാ ഭീതിയാണ് ഇതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഡിഐ നിയമത്തിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ എഫ്ഡിഐ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങണമെന്ന നിയമവും ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഫുള്‍ കളര്‍ മൈക്രോ എല്‍ഇഡി എആര്‍ ഗ്ലാസസ് അവതരിപ്പിച്ച് ടിസിഎല്‍

ആപ്പിള്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളുകളായ എആര്‍ ഗ്ലാസ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടിസിഎല്‍. ആദ്യ ബൈനോക്യൂലര്‍ ഫുള്‍-കളര്‍ മൈക്രോ എല്‍ഇഡി എആര്‍ ഗ്ലാസസ് എന്നാണ് വിവരണം. ഇതിന്റെ പേരാകട്ടെ തണ്ടര്‍ബേഡ് സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസസ് പയനിയര്‍ എഡിഷന്‍ എന്നാണ്. ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേവ്‌ഗൈഡ് ടിസിഎല്‍ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സാധാരണ ഗ്ലാസുകളെപ്പോലെയാണ് തോന്നുക. ഗ്ലാസ് സ്‌ക്രീന്‍ സുതാര്യമാണ്. ഫ്രെയിമില്‍ ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോ എല്‍ഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേക്ക് 4 മൈക്രോ മീറ്റര്‍ പിക്‌സലുകളാണ് ഉള്ളത്. പുതിയ എആര്‍ സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസിന് എതിരാളിയുമുണ്ട് - ഷഓമിയുടെ സ്മാര്‍ട് സ്‌പെക്റ്റാക്കിൾസ്. ഷഓമി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ചിപ്പിന് ഒരു അരിമണിയോളം വലുപ്പമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ റെയ്-ബാന്‍ സ്റ്റോറീസാണ് മറ്റൊരു എതിരാളി. വരുംകാല കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ആരായുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ടിസിഎല്‍ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ വാഹന നിര്‍മാണത്തിലേക്കും

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കായി ഐഫോണ്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന പ്രധാന കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണത്തിലേക്കും കടക്കുന്നു. ഫോക്‌സ്‌ട്രോണ്‍ ( 'FOXTRON') എന്ന പേരിലായിരിക്കും പുതിയ കമ്പനി. ആദ്യ വാഹനം ഒക്ടോബര്‍ 18നു പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗിസ്‌മോചൈന റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാറുകളുടെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന. കമ്പനി മൂന്നു മോഡലുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. താമസിയാതെ അമേരിക്കയിലും തായ്‌ലൻഡിലും പുതിയ വാഹന നിര്‍മാണശാലകള്‍ തുടങ്ങുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇറക്കിയ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണം ഇപ്പോഴേ കാലഹരണപ്പെട്ടു!

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് മാഗ്‌സെയ്ഫ് ഡ്യൂവോ വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജര്‍ ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിലെ ഫോണുകളും ആപ്പിള്‍ വാച്ചും ഒരേസമയം വയര്‍ലെസായി ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഗുണം. എന്നാല്‍, ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 7 നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് ശേഷി മുതലാക്കണമെങ്കില്‍ മാഗ്‌സെയ്ഫ് ഡ്യൂവോ ചാര്‍ജര്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്ന് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാല്‍ അതിനെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പെടുത്താമെന്നാണ് വാദം.

∙ ലെനോവോ ടാബ് 6 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 690 പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലെനോവോ ടാബ് 6 5ജി ജപ്പാനില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്‌ക്രീനിന് 10.3-ഇഞ്ച് വലുപ്പമണ് ഉള്ളത്. വാട്ടര്‍, ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്‍സ് ആണ് മേന്മകളില്‍ ഒന്ന്. റാം 4ജിബിയാണ്. സംഭരണശേഷി 64ജിബിയും ആയിരിക്കും. ഒരു നാനോ സിം സ്ലോട്ടാണ് ടാബിനുള്ളത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് ഒഎസ്.

∙ നാലുമാസം ഫ്രീ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പ്ലാനുമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍, എന്നാല്‍ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്

നാലു മാസത്തെ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഫ്രീയായി നല്‍കുമെന്നുള്ള ഓഫറാണ് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഇതു വേണമെന്നുള്ളവര്‍ 36 മാസത്തെ വരിസംഖ്യ മുന്‍കൂര്‍ അടയ്ക്കണം. മൊത്തം 40 മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് നല്‍കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ മൈനിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി

ട്വിറ്റര്‍, സ്‌ക്വയര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ മേധാവിയായ ജാക് ഡോര്‍സി പറയുന്നത് വ്യക്തികള്‍ക്കും ബിസിനസുകാര്‍ക്കും ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തുടങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്നാണ്. സ്ക്വയര്‍ കമ്പനിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും ഇത്. ഇതിനുള്ള പ്രോസസറുകള്‍ അടക്കം നിർമിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോള്‍ ചിപ്പ് നിര്‍മാണം ഏതാനും ചില കമ്പനികള്‍ കുത്തകയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

