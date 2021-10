ചതി! യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് വിഡിയോ 'കാണണമെങ്കില്‍' ഇനി പ്രീമിയം അംഗത്വം വേണം?

പ്രീമിയം അംഗത്വമില്ലാത്ത പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് അധികം താമസിയാതെ യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കില്‍ വിഡിയോ കാണിക്കില്ല, ഓഡിയോ മാത്രമായിരിക്കും കേള്‍പ്പിക്കുക എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് വിഭാഗത്തിലെ വിഡിയോകള്‍ പൂര്‍ണമായും പ്രീമയം അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാക്കുമെന്നാണ് ആദ്യ സൂചനകള്‍. ഇനി പാട്ടിനൊപ്പം വിഡിയോ കാണണമെങ്കില്‍ പണമടച്ച് യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കില്‍ യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് 8ടു5ഗൂഗിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. മ്യൂസിക് യഥേഷ്ടം സ്‌കിപ്പു ചെയ്ത് കേള്‍ക്കാനും ഫ്രീയൂസര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍, ഫ്രീ യൂസേഴ്‌സിനായി മൂഡ് മിക്‌സ് വിഭാഗവും മറ്റും തുറന്നിടുമെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഫ്രീ യൂസര്‍മാര്‍ സ്വന്തമായി മ്യൂസിക് വിഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഏതുസമയത്തും ഓണ്‍-ഡിമാന്‍ഡ് ആയി കാണുകയും ചെയ്യാം.



∙ ഇനി ഫ്രീ യൂസര്‍മാര്‍ക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതൊക്കെ:

1. പാട്ടു മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

2. പേഴ്‌സണലൈസ് ചെയ്ത മിക്‌സുകള്‍ പ്ലേ ചെയ്യാം

3. മൂഡ് മിക്‌സുകള്‍ കണ്ടെത്തി പ്ലേ ചെയ്യാം. (ഉദാഹരണത്തിന് വര്‍ക്ക് ഔട്ട്)

4. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പാട്ടുകളും ആയിരക്കണക്കിനു പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളും കാശു നല്‍കാതെ കേള്‍ക്കാം

∙ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍:

1. പാട്ടുകള്‍ ഓണ്‍-ഡിമാന്‍ഡ് ആയി കേള്‍ക്കാം

2. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കില്‍ വിഡിയോയും കാണാം

3. എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ട്രാക്ക് സ്‌കിപ്പു ചെയ്തു കേള്‍ക്കാം

4. പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം.

∙ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് യൂട്യൂബ് ഫാന്‍സ്

പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ആദ്യം എത്തുക കാനഡയിലാണ്. നവംബര്‍ 3 മുതലാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള മേഖലയിലേക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായി എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, ചില മേഖലകളില്‍ യൂട്യൂബ് മറ്റെന്തെങ്കലും തന്ത്രമായിരിക്കുമോ പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചാല്‍ യൂട്യൂബിന്റെ ഹിറ്റ്‌സൊക്കെ കുറയുകയും അത് മറ്റു വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് വളരാന്‍ അവസരമാകില്ലെ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഈ നയം പിന്തുടരാന്‍ ഗൂഗിള്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരിക തന്നെ ചെയ്യും.

∙ ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യന്‍ ഫാന്‍സിനായി ലൈവ് സ്‌കോര്‍കാര്‍ഡും മറ്റുമായി ട്വിറ്റര്‍

ടി20 ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ക്കിടയിൽ ഓളമുണ്ടാക്കാനായി ട്വിറ്ററും രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. 2020 ജൂലൈ 1 മുതല്‍ 2021 ജൂലൈ 1 വരെ 7.5 കോടിയിലേറെ ക്രിക്കറ്റ് സംബന്ധമായ ട്വീറ്റുകളാണ് തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പറയുന്നു. ലൈവ് ട്വീറ്റുകളും ചര്‍ച്ചകളുമൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വിറ്ററിലും സജീവമാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ട ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഫാന്‍സിനായി ലൈവ് സ്‌കോര്‍കാര്‍ഡ് നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ലൈവ് കമന്‍ട്രി നല്‍കാനുളള സാധ്യതയും കമ്പനി ആരായുന്നുണ്ട്. ഐഒഎസ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ട്വിറ്റര്‍ ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌റ്റോറുകളില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തവര്‍ക്കായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ലഭിക്കുക. അമേരിക്കയ്ക്കു പുറത്ത് ഒരു കമ്യൂണിറ്റി അദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കാനും തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പറയുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ട്വിറ്റര്‍-ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ പേര്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഇതു ലഭ്യമാക്കും. അമേരിക്കയില്‍ കമ്യൂണിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിയത് ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ്.

∙ എന്താണ് ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളില്‍ മാത്രമുള്ള പുതിയ ഫീച്ചര്‍ 'ക്വിക് ഫ്രെയ്‌സസ്'?

തുടക്കത്തിലെങ്കിലും ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫീച്ചറായിരിക്കും ക്വിക് ഫ്രെയ്‌സസ്. നിങ്ങളുടെ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളെ, 'ഹായ് ഗൂഗിള്‍' എന്ന ഉണർത്തു വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണിത്. നിലവില്‍ ഏതാനും വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള്‍ വരികയാണെങ്കില്‍, 'അസപ്റ്റ്' അല്ലെങ്കില്‍ 'ഡിക്ലൈന്‍' എന്നു പറഞ്ഞ് അത് എടുക്കുകയോ കട്ടുചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. കൂടാതെ സ്‌നൂസ് എന്നു പറഞ്ഞ് ഫോണ്‍ സ്‌നൂസു ചെയ്യുകയും ആകാം. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ ആപ് വേര്‍ഷന്‍ 12.39.17.29 ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതല്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ എത്തുമെന്നാണ് 9ടു5ഗൂഗിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

∙ ആപ്പ് ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത! ഇനി ഗൂഗിളിന് 15 ശതമാനം കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതി

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിവച്ച ഒരു പരിപാടി ഗൂഗിളും അതുപോലെ തുടരുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 30 ശതമാനമാണ് ഇരു കമ്പനികളും ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമ നിര്‍മാതാക്കളും കോടതികളും പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതുവരെ ആപ്പിളിനെ കണ്ണടച്ചു പിന്തുടര്‍ന്നു വന്ന ഗൂഗിള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ജാനുവരി 1 മുതല്‍ 30 ശതമാനത്തിനു പകരം 15 ശതമാനം കമ്മീഷന്‍ മാത്രമേ വാങ്ങൂവെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ആപ്പിളും ഗൂഗിളും നേരിട്ടുവന്നത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലെത്തുന്ന ആപ്പുകള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 15 ശതമാനം കമ്മീഷന്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നൊരു തീരുമാനം ആപ്പിളും എടുത്തുവെങ്കിലും ആദ്യ വര്‍ഷം 30 ശതമാനം തന്നെ വേണമെന്ന കടുംപിടുത്തതില്‍ തന്നെയാണ് ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോഴും.

∙ ഇന്ത്യയിലെ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്റല്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഇന്റല്‍ തങ്ങളുടെ ഉന്നാറ്റി (Unnati) പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി തുടങ്ങുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 100 ഇന്റല്‍ ഉന്നാറ്റി ഡേറ്റാ കേന്ദ്രീകൃത ലാബുകളായിരിക്കും അടുത്ത വര്‍ഷം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും എൻജിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചു രാജ്യത്തു തുടങ്ങുക. ടെക്‌നോളജി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലേക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനായിരിക്കും പുതിയ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിലവില്‍ 15 സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇതു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ അമൃതാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ മാത്രമാണ് ഇതുളളത്.

