ജിയോയ്ക്കിത് ആദ്യ തിരിച്ചടി, വിട്ടുപോയത് 1.1 കോടി വരിക്കാർ, എങ്കിലും കമ്പനിക്ക് നേട്ടം തന്നെ...

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോയക്ക് 30 മാസത്തിനിടെ ആദ്യ തിരിച്ചടി. 2021 സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ജിയോയ്ക്ക് 1.1 കോടി ഉപയോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് ട്രായിയുടെ കണക്കുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്. 2016 ല്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും ഗണ്യമായ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇതോടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 42.95 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്.



ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മഹാമാരി സമയത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ലോ-എൻഡ് മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾ റീചാർജ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് ജിയോയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവിന് കാരണമെന്നാണ്. എന്നാൽ, വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം ജിയോ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ ജിയോയ്ക്ക് ഓരോ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനവും കൂടി. ഇത് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ശരാശരി വരുമാനം മുൻ പാദത്തിലെ 138.4 രൂപയിൽ നിന്ന് 143.6 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഇത് മറ്റു ടെലികോം കമ്പനികളേക്കാൾ വലിയ നേട്ടമാണ്.

ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ജിയോയുടെ അറ്റാദായം 23.5 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഡേറ്റയും വോയ്‌സ് ഉപഭോഗവും ഗണ്യമായി ഉയർന്നതോടെയാണ് അറ്റാദായവും കൂടിയത്. ഓരോ മാസവും ഒരു ജിയോ ഉപയോക്താവ് ഏകദേശം 11 മുതൽ 12 ജിബി വരെ എന്ന നിരക്കിൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സിഇഒ രാം സേവക് ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യത്ത് 118 കോടി മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളും 70 കോടി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും 60 കോടി സ്മാർട് ഫോണുകളും ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓരോ പാദത്തിലും 2.5 കോടി സ്മാർട് ഫോണുകളാണ് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത്.

ജിയോയ്ക്ക് 80 ശതമാനം സജീവ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ നിരക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രായ് റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. റീചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത ജിയോയുടെ നയമാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ മറ്റ് ടെലികോം സേവനദാതാക്കൾ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇൻകമിങ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

English Summary: Jio Platforms Q2 results: Net profit up over 23%; ARPU rises but co loses subscribers