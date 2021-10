ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ബിഗ് ദീപാവലി ആദായവിൽപന തുടങ്ങി, സ്മാർട് ഫോണുകൾക്ക് വൻ ഇളവുകൾ

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ബിഗ് ദീപാവലി ആദായവിൽപന തുടങ്ങി. വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡീലുകളും കിഴിവുകളും ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 3 വരെയാണ് വിൽപന. സ്‌മാർട് ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പ്, ടിവികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ ഡീലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമെ എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും ലഭിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപന്നങ്ങളിൽ 10 ശതമാനം വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് കിഴിവ് ലഭിക്കും.



ഐഫോൺ 12, ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 4 എ, മോട്ടറോള, ഇൻഫിനിക്‌സ് ഫോണുകൾക്കെല്ലാം വൻ ഓഫറുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 4എ 23,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ബാങ്ക് കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വില. ബാങ്ക് ഓഫർ ഇല്ലാതെ 25,999 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാം. ഇത് ആദ്യമായാണ് പിക്സൽ 4എ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത്. 31,999 രൂപയാണ് ഫോണിന്റെ യഥാർഥ വില.

എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 1,250 രൂപ വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിക്സൽ 4എയുടെ വില 24,499 രൂപയായി കുറയ്ക്കും. എസ്ബിഐ ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഴിവ് 500 രൂപ വരെയാണ്. എന്നാൽ, പ്രീ-പേയ്‌മെന്റുകളിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2000 രൂപ വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്സൽ 4എ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്സൽ ബഡ്സ് എ 6,999 രൂപയ്ക്കും സ്വന്തമാക്കാം.

5.81-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്‌ഡി+ ഒാലഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഒഎസ്, ഫിസിക്കൽ കാർഡിന് പുറമേ ഒരു ഇസിം കാർഡും സപ്പോർട്ട് എന്നിവയാണ് പിക്സൽ 4 എയുടെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ഒക്ടാ കോർ ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 730 ജി പ്രോസസറും 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

പിക്‌സൽ 4 എയുടെ പിൻഭാഗത്ത് 12.2 മെഗാപിക്‌സൽ ക്യാമറയുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ഫൊട്ടോഗ്രഫി അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യാമറ. മുൻവശത്ത് 8 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ്. 3140എംഎഎച്ച് ആണ് ബാറ്ററി.

