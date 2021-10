ലോകത്തെ മികച്ച ഗെയിമിങ് ചിപ്പ് ഐ9-12900കെ, ഇന്റലിന്റെ 12-ാം തലമുറ പ്രോസസറുകളെ അറിയാം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചിപ്പ് നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഇന്റല്‍ പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രോസസറുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. പ്രോസസറുകള്‍ക്കായി ഏതാനും വര്‍ഷം മുൻപ് വരെ ആപ്പിള്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ ആശ്രയിച്ചുവന്ന കമ്പനി അടുത്തിടെയായി കുറച്ചു പിന്നോട്ടുപോയിരുന്നു. വിപണിയില്‍ സാന്നിധ്യം വേണമെങ്കില്‍ നൂതനത്വം വന്നേ തീരൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനി പുതിയ പ്രോസസറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് 12-ാം തലമുറയിലെ ഇന്റല്‍ പ്രോസസറുകളുടെ പ്രസക്തിയും. പുതിയ ചിപ്പുകള്‍ക്കൊപ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗെയിമിങ് ചിപ്പായ ഐ9-12900കെയും ഉണ്ട്. ഇതിനെ 5.2 ഗിഗാഹെട്‌സ് വരെ പരമാവധി ടര്‍ബോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ 16 കോറുകളും, 24 ത്രെഡുകളും ഇതില്‍ അടക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു. മള്‍ട്ടി ത്രെഡഡ് പ്രകടനത്തില്‍ ഗെയിമര്‍മാരുടെയും പ്രൊഫഷണല്‍ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാകാൻ കരുത്തുള്ളതാണ് പുതിയ പ്രോസസറെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.



12-ാം ഇന്റല്‍ കുടുംബത്തില്‍ 60 വ്യത്യസ്ത പ്രോസസറുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയിലെല്ലാമായി 500 ചിപ്പ് ഡിസൈനുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റലുമായി സഹകരിക്കുന്ന വൈവിധ്യാമാര്‍ന്ന പാര്‍ട്ണര്‍മാരാണ് ഈ ഡിസൈനുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 'ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ഡേ 2021ല്‍' ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിശദാംശങ്ങള്‍ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഹൈബ്രിഡ് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ ആണ് ഇവയുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്റല്‍7 പ്രോസസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിര്‍മിച്ച ആദ്യ ചിപ്പുകളുമാണ് ഇവ. ഇവയ്ക്ക് 9-125 വാട്‌സ് വരെ സ്‌കെയിലബിൾ (scalable- അളവും വലുപ്പവും മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്ന) പ്രകടനവും ഉണ്ടാകും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ മുതല്‍ കരുത്തുറ്റ ഡെസ്‌ക്ടോപ് വരെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന നിരവധി തരം കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പാകാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട്.

12-ാം തലമുറയിലെ ഇന്റല്‍ കോര്‍ പ്രോസസറുകള്‍ക്ക് രൂപകല്‍പനയില്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സഹകരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചവയാണെന്നും ഇന്റല്‍ പറയുന്നു. ഇവ വരുംകാലത്തു പോലും പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഐ9-12900കെ പ്രോസസറിന്റെ പ്രകടനക്കരുത്തിന്റെ കാര്യം ഇന്റല്‍ എടുത്തുപറയുന്നുമുണ്ട്. ഇത് 12-ാം തലമുറയിലെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് പ്രോസസറാണ്. ആറ് അണ്‍ലോക് ചെയ്ത ഡെസ്‌ക്ടോപ് പ്രോസസറുകളടക്കമാണ് കമ്പനി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവ ഇന്റല്‍ ശ്രേണിയില്‍ ആദ്യമായി ചില മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇന്റല്‍ ഇന്നേവരെ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പെര്‍ഫോമന്‍സ് കോറുകള്‍ (പി-കോറുകള്‍), എഫിഷ്യന്‍സി കോറുകള്‍ (ഇ-കോറുകള്‍) തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്‌കെയിലബിള്‍ മൾട്ടി-ത്രെഡ് പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നവയാണ് ഇവ.

∙ പുതിയ പ്രോസസറുകളുടെ പ്രസക്തി

ഒരുകാലത്ത് ഇന്റലിനേക്കാള്‍ മികച്ച പ്രോസസറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു എഎംഡി. ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി ചിപ്പുകള്‍ നിർമിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്തകാലത്തായി ഇന്റൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി. ആപ്പിളിനെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്നത് ഇന്റലിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഇത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സ്വന്തം പ്രോസസറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുക വഴി ഇന്റലെടുക്കുന്ന ലാഭവും ആപ്പിളിന്റെ പെട്ടിയില്‍ വീഴും. ഇന്റലടക്കമുള്ള ചിപ്പ് നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ മറ്റു വിമര്‍ശനങ്ങളും നേരിടുന്ന കാലമാണിത്. ചിപ്പ് നിര്‍മാണ മേഖല ഏതാനും ചില കമ്പനികള്‍ കൈയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന ആരോപണവും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പുതിയ പ്രോസസറുകളില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രകടന മാജിക് ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇന്റലിന്റെ പ്രസക്തി വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞേക്കാം.

∙ പിച്ചൈയ്ക്കു പറ്റിയ അബദ്ധം! അണ്‍മ്യൂട്ടു ചെയ്യാന്‍ ഓര്‍ക്കണമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി

ഗൂഗിള്‍ മേധാവിയായ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു വിഡിയോ ഇപ്പോള്‍ ലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിഡിയോയില്‍ അദ്ദേഹം 1955ല്‍ സൃഷ്ടിച്ച മപ്പിറ്റ് കഥാപാത്രമായ കെര്‍മിറ്റ് ദി ഫ്രോഗുമായി സംസാരിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റിന്റെ തലക്കെട്ട് ‘എപ്പോഴും മൈക് ഓണാക്കാന്‍ ഓര്‍മിക്കുക’ എന്നായിരുന്നു. 'ഹായ്, ദെയര്‍ സുന്ദര്‍' എന്നാണ് കെര്‍മിറ്റ് പിച്ചൈയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

യൂട്യൂബിലെ എർത്ത് സീരീസിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവരും നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വേദി. പിച്ചൈ കെര്‍മിറ്റിന് മറുപടി നല്‍കുന്നുണ്ട്, എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി കേള്‍ക്കാനാവുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക് അണ്‍മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. 'സുന്ദര്‍, ഞാന്‍ കരുതുന്നത് താങ്കള്‍ മ്യൂട്ടിലാണെന്നാണ്. അയ്യോ, ഞാന്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മ്യൂട്ടിലാണ് എന്നതും എനിക്കു വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല' എന്ന് കെര്‍മിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. https://bit.ly/3ny8q2l

∙ ആപ്പിളിന്റെ ക്ലീൻ എനർജി പദ്ധതിയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള 11 സപ്ലൈയര്‍മാര്‍

തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ടുകളെല്ലാം 2030നു മുൻപ് കാര്‍ബണ്‍ മുക്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ആപ്പിള്‍. ഇപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു തരുന്ന സപ്ലൈയര്‍മാരില്‍ 175 പേര്‍ കൂടി ക്ലീൻ എനർജിയുടെ ഭാഗമായെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ ആപ്പിളിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 11 സൈറ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടും.

∙ ഐഎസ്എസ് ദൗത്യത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍

സ്‌പേസ്എക്‌സും നാസയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂ-3 ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി രാജാ ചാരി ഇപ്പോള്‍ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. ഒക്ടോബര്‍ 31ന് നടക്കുന്ന ദൗത്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പൈലറ്റായ ടോം മാര്‍ഷ്‌ബേണ്‍, മിഷന്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ കയ്‌ലാ ബാരണ്‍, ഇഎസ്എ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ മതിയാസ് മൗരര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും. ഇവര്‍ എല്ലാവരും ഒക്ടോബര്‍ 16 മുതല്‍ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. ദൗത്യത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് ഇവര്‍ക്ക് രണ്ടു തവണ കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റുകള്‍ എടുക്കും.

ദൗത്യത്തിന്റെ കമാൻഡറായ രാജ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയിലെ കമാന്‍ഡര്‍ കൂടിയാണ്. രാജയ്ക്ക് ഏകദേശം 2,500 മണിക്കൂര്‍ പരിശീലനപ്പറക്കലുകളുടെ അനുഭവജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ നിന്ന് കുതിച്ചുയരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്രൂ ഡ്രാഗണ്‍ ബഹിരാകാശ വാഹനം നവംബര്‍ ആദ്യം തിരിച്ചിറങ്ങുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്‌പേസ്എക്‌സ് നിര്‍മിച്ച ക്രൂഡ്രാഗണില്‍ മനുഷ്യര്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്.

∙ സ്‌നാപ്ചാറ്റിന് ഇന്ത്യയില്‍ 10 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടുമായി എആര്‍ സഹകരണം

ഇന്ത്യയില്‍ 10 കോടി ഉപയോക്താക്കളായെന്ന് സ്‌നാപ്ചാറ്റ് അറിയിച്ചു. സ്‌നാപ്ചാറ്റ് പരിസ്ഥിതിയുടെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കാണാനാകുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. സ്‌നാപ്ചാറ്റിന്റെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് നല്ല സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനും മുഖ്യ ടെക്‌നോളജി ഓഫിസറുമായ ബോബി മര്‍ഫി പറഞ്ഞു. സ്‌നാപ്ചാറ്റ് എആറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടുമായി സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌നാപ്പിന്റെ ക്യാമറാ കിറ്റ് താമസിയാതെ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും കാണാനാകും. സൊമാറ്റൊ കമ്പനിയുമായും സ്‌നാപ്ചാറ്റ് സഖ്യത്തിലായിട്ടുണ്ട്.

∙ ചൈനീസ് സർക്കാരിനു ഡേറ്റ നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ടിക്‌ടോക്ക്

ചൈനീസ് സർക്കാരിന് ഡേറ്റ നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ടിക്‌ടോക്ക് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹിയറിങ്ങില്‍ ആദ്യമായാണ് ടിക്‌ടോക്ക് പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ടിക്‌ടോക്കും ഗൂഗിളിന്റെ യൂട്യൂബും സ്‌നാപ്ചാറ്റും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്‍ഗോറിതങ്ങള്‍ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍മാര്‍ പങ്കുവച്ചു.

English Summary: Intel’s 12th Gen Alder Lake chips usher in a new generation of x86 processors