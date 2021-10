ഒരിക്കൽ നഷ്ടങ്ങളും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളും കാരണം പൂട്ടാനിരുന്ന കമ്പനി. എന്നാൽ ഇന്നത് വാഹന നിർമാണ മേഖലയിൽ ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പറാണ്. ഭാവിതലമുറയ്ക്കായി ടെക്നോളജി വിപ്ലവം സ്വപ്നം കാണുന്ന ലോക കോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പ്രധാന സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ടെസ്‌ലയെന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വാഹന നിർമാണ കമ്പനിക്ക്. ഒക്ടോബർ 25നാണ് ലോകം അമ്പരപ്പോടെ ആ വാർത്ത കേട്ടത്– ടെസ്‌ലയുടെ വിപണി മൂല്യം ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു സംരംഭകന്റെയും സ്വപ്ന നേട്ടം. ശതകോടീശ്വരനായ മസ്‌കിന്റെ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ കുതിപ്പിന്റെ വേഗം കൂട്ടുന്നതു കൂടിയായി ഈ നേട്ടം.



∙ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ വിപ്ലവം

പരസ്യമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായി മാറി 11 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ടെസ്‌ല ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളർ വിപണി മൂല്യമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടെ ആപ്പിൾ, ആമസോൺ, ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിൾ എന്നീ കമ്പനികളുടെ നിരയിലേക്കും ടെസ്‌ല ഇ–വണ്ടിയോടിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന് മുകളിലാണ് വിപണി മൂല്യം. വിപണിയിൽ കുതിപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാർ വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ടെസ്‌ലയെ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിച്ചത്. പോയ വർഷങ്ങളിൽ ആരും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ വിപണി ടെസ്‌ലയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് നിക്ഷേപകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ മസ്കിന്റെയും ടെസ്‌ലയുടെയും വൻ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കുതിപ്പിന്റേതാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം.

∙ ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നു, ടെസ്‌ലയുടെ നേട്ടത്തെ

ഇലക്‌ട്രിക് കാർ മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ടെസ്‌ലയെയും ഇലോൺ മസ്‌കിനെയും ആഘോഷിക്കുകയാണു ലോകം. രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വൻ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ടെസ്‌ലയുടെ ഓരോ നേട്ടവും നീക്കവും നിരീക്ഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നാലു വർഷം മുൻപ് പൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ കമ്പനിയാണ് ടെസ്‌ല എന്നും ഓർക്കുക. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമാണത്തിലേക്ക് വന്ന ഇലോൺ മസ്ക് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തകർന്ന് പാപ്പരാകുമെന്ന് വരെ പ്രവചിച്ചവരുണ്ട്.

ടെസ്‌ല പൂട്ടാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇലോൺ മസ്ക്കിന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റായ മസ്കിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ അന്നത്തെ ദുഃഖകരമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് മസ്ക് വാചാലനാകുന്നുണ്ട്. ടെസ്‌ലയിലെ അസംബ്ലി ലൈനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് എച്ച്‌ബി‌ഒയിലെ അഭിമുഖത്തിൽ മസ്ക് പറയുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമാണ പ്ലാന്റ് പൂട്ടുന്നതിന്റെ എത്രത്തോളം അടുത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നും അഭിമുഖത്തിൽ മസ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

∙ ടെസ്‌ലയുടെ തുടക്കം

മാർട്ടിൻ എബർഹാർഡ്, മാർക്ക് ടാർപെനിംഗ് എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് 2003 ജൂലൈയിലാണ് മസ്‌ക് ടെസ്‌ല മോട്ടോഴ്‌സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2004ൽ മസ്‌ക് കമ്പനിയിൽ 65 ലക്ഷം ഡോളർ നിക്ഷേപവും നടത്തി. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി ഉടമയും ചെയർമാനുമായി മസ്ക്. 2008ൽ മസ്‌ക് ടെസ്‌ലയുടെ സിഇഒ ആയി സ്ഥാനമേറ്റു. അടുത്ത വർഷംതന്നെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ കാർ മോഡലിന്റെ നിർമാണവും ആരംഭിച്ചു.

∙ തകർന്നുപോയ നിമിഷങ്ങൾ

2018 ജൂൺ, കമ്പനി വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയമാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 5000 മോഡൽ 3 സെഡാനുകൾ നിർമിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ടെസ്‌ല അതിന്റെ മോഡൽ 3യുടെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പദ്ധതി അവതാളത്തിലായി. മോഡൽ 3 നിർമാണം പരാജയപ്പെട്ടാൽ കമ്പനി പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. സമയത്തിന് നിർമാണം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെസ്‌ല പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്നു വരെ അന്നു മസ്ക് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ചില മാധ്യമങ്ങളോടെങ്കിലും മസ്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടത്തിലായതോടെ കമ്പനി വിൽക്കാനും ശ്രമം നടന്നു.

∙ പണം ‘ചോർത്തിയ’ കമ്പനി

2018ൽ ടെസ്‌ല ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പണം ‘ചോർത്തുന്ന’ കമ്പനിയായിരുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്നന്നേക്കുമായി പൂട്ടും. പെട്ടെന്ന് അവ പരിഹരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. മസ്കിന്റെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ സ്പേസ്എക്സ് വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ടെസ്‌ല പൂട്ടുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയത്.

ഫാല്‍ക്കൻ ഹെവി റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണ വിജയവും ചൊവ്വയിലേക്ക് മസ്‌ക് അയച്ച കാറുമായിരുന്നു 2018 ആദ്യത്തിലെ പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍. റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സ് വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ടെസ്‌ലയില്‍നിന്ന് ഏറെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ത്ത വന്നത്. കേവലം മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് ടെസ്‌ലക്ക് അന്ന് 71.75 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കാറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കമ്പനി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ആഴ്ചയില്‍ 5000 കാറായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ 2017ൽ ടെസ്‌ല നിര്‍മിച്ച മൊത്തം കാറുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തോളം മാത്രമായിരുന്നു.

∙ മസ്കിനെ ചതിച്ചത് റോബോട്ടുകൾ

ലോകകോടീശ്വരൻ മസ്കിന്റെ പദ്ധതികളൊന്നും പരാജയപ്പെടാറില്ല. ലോകത്തുതന്നെ ഭ്രാന്തൻ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കയ്യടി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മസ്ക്. എന്നാൽ, ടെസ്‌ല കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ മസ്കിന് കൈ പൊള്ളി. നിർമാണം വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെ ഒഴിവാക്കി യന്ത്രങ്ങളെ നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ യന്ത്രങ്ങൾ മസ്കിനെ കൈവിട്ടു. സമയത്തിന് വേണ്ടത്ര വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. നിർമാണം വേണ്ടത്ര നടക്കാതെ വന്നതോടെ കേവലം മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് ടെസ്‌ല വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിന്ധിയിലായി. ഇലക്ട്രിക് കാർ നിര്‍മാണ മേഖലയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും അവ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

∙ അന്നു മസ്ക് പഠിച്ചത് വലിയൊരു പാഠം

വൈദ്യുത കാറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ പരമാവധി ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി റോബട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു മസ്‌കിന്റെയും ടെസ്‌ലയുടെയും തീരുമാനം. അതാണ് ഒരു തരത്തില്‍ വൻ തിരിച്ചടിയായത്. പണിമുടക്കിയ യന്ത്രങ്ങള്‍ക്കു പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു, പലപ്പോഴും അസാധ്യവുമായി. ഈ അനുഭവത്തോടെ മനുഷ്യരിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം കൂടുതല്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്നാണ് മസ്‌ക് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്.

ടെസ്‌ല മോഡല്‍ 3 കാറുകളുടെ നിര്‍മാണമാണ് റോബോട്ടുകളെ ഏൽപിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ കാർ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളെ ഏൽപിച്ചു. 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യപാദത്തിൽ ടെസ്‌ല മോഡല്‍ 3യുടെ 2500 വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ നിർമാണം കാര്യമായി നടന്നില്ല. പരാജയം തുറന്നു സമ്മതിച്ച മസ്ക് യന്ത്രങ്ങൾ ശരിയാവില്ലെന്ന് അന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ടെസ്‌ലയിൽ റോബട്ടുകളെ നിയമിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു. അത് തന്റെ മാത്രം‌ തെറ്റാണെന്നും മനുഷ്യരെ വിലകുറച്ചു കണ്ടത് ശരിയായില്ലെന്നും മസ്‌ക് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ഉറക്കവും താമസവും ഓഫിസിൽ തന്നെ

ടെസ്‌ല വൻ തകർച്ച നേരിട്ട നാളുകളിൽ തന്റെ ഉറക്കവും താമസവുമെല്ലാം ഓഫിസിൽ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം ഏഴു ദിവസവും ഫാക്ടറിയിൽതന്നെ ഉറങ്ങുന്ന താൻ ഓഫിസിൽ ചെലവഴിച്ച ക്ഷീണമില്ലാത്ത മണിക്കൂറുകൾ പോലും മസ്‌ക് ഇപ്പോഴും ഓർമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം ആരും ജോലി ചെയ്യരുത്. ഇത് നല്ലതല്ല. ആരും ഇത്രയധികം അധ്വാനിക്കാൻ പാടില്ല, ആ ദിനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു– മസ്ക് ഓർക്കുന്നു.

∙ തകർച്ചയിൽനിന്നു കുതിപ്പിലേക്ക്

തങ്ങള്‍ക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കാര്‍ അയയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പെട്ടെന്നു മറികടക്കാനും കഴിയുമെന്നും മസ്‌ക് അന്നു തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വിശ്വാസമാണ് പിന്നീട് മസ്ക് നടപ്പിലാക്കി കാണിച്ചത്. വൻ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം പതിയെ തരണം ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ടെസ്‌ലയ്ക്ക് മോഡൽ 3 കാറുകളുടെ നിർമാണ ലക്ഷ്യം തൊടാൻ കഴിഞ്ഞു, അതും ആ വർഷം തന്നെ. പ്രതീക്ഷകളുടെ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ടെസ്‌ലയെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ മസ്കിന് സാധിച്ചുവെന്നും പറയാം.

അതോടെ, കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ ടെസ്‌ല നേടിയത് 162 കോടി ഡോളർ വരുമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവില്‍ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ അഞ്ചു മടങ്ങ് വരുമാനം! കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് വരുമാനം 200 കോടി ഡോളറായി എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ 2.38 ലക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും, 2.4 ലക്ഷം എണ്ണം വിറ്റുവെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

∙ കോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്

ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകന്‍ ജെഫ് ബെസോസിനെ ബഹുദൂരം പിന്തള്ളി ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ്എക്‌സ് കമ്പനികളുടെ മേധാവി മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി 250 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 18.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ) കടന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 197 ബില്യന്‍ ഡോളറാണ് ബെസോസിന്റെ ആസ്തി. അതേസമയം മസ്ക് വൈകാതെ തന്നെ 300 ബില്യൻ ക്ലബിലേക്ക് എത്തുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്

Photo: AFP

∙ ടെസ്‌ല മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിയുമോ?

അതേസമയം, ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട മസ്‌ക് ടെസ്‌ല മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കാമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ടെസ്‌ലയുടെ മൂന്നാം പാദ റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിച്ചത് കമ്പനിയുടെ മുഖ്യ ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്കറെ കിര്‍ക്‌ഹോണ്‍ (Zachary Kirkhorn) ആയിരുന്നു. സാധാരണ മസ്‌ക് എത്തിയിരുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മസ്‌ക് ടെസ്‌ല മേധാവി സ്ഥാനം ഓഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന ചര്‍ച്ചകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്.

മസ്‌കിന്റെ സവിശേഷമായ സംഭാഷണ രീതികൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു ടെസ്‌ലയുടെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരണം. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാറുള്ള മസ്‌ക് ശൈലിക്കു പകരം വ്യക്തമായ കണക്കുകള്‍ നിരത്തിയാണ് സാക്കറെയും കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ലാര്‍സ് മൊറാവിയും ഡ്രൂ ബാലിങ്‌ഗോയും റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. മസ്‌ക് ശൈലിക്കു പകരമായി കൂടുതല്‍ അളന്നുമുറിച്ച രീതിയിലാണ് ടെസ്‌ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അവരുടെ സംസാരത്തിലും ചില വൈരുധ്യങ്ങള്‍ കടന്നുകൂടിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍, മസ്‌ക് തന്നെ ഏതാനും വര്‍ഷത്തേക്ക് കമ്പനിയുടെ മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മോഡല്‍ 3, മോഡല്‍ വൈ കാറുകള്‍ ഇറക്കിതിനു ശേഷം ഇടവേള എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരിക്കല്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കൂടാതെ, ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ ഒരു കോടതിയില്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സാക്ഷി പറയലിലും ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. താന്‍ ടെസ്‌ലയുടെ മേധാവി സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പക്ഷേ താന്‍ തുടരേണ്ടതായുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പനി ഇല്ലാതാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Photo: twitter/narendramodi

∙ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ

ചൈനയിലും യൂറോപ്പിലും വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ടെസ്‌ലയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനും വാഹനങ്ങൾ റോഡിലിറക്കാനും മസ്ക് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2030-ഓടെ രണ്ടു കോടി വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനമാണ് ടെസ്‌ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടെസ്‌ല വാഹനങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം 10% ഇന്ത്യയിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും മസ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: Success story of Tesla Motors and its Founder Elon Musk