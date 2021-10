ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം എന്നീ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ അവയുടെ പേരുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെങ്കിലും അവ ഇനി മെറ്റാ എന്ന പുതിയ ബ്രാന്‍ഡിനു കീഴിലായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതേസമയം, കമ്പനിയെ മെറ്റാവേഴ്‌സ് ആയി രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നു മുതല്‍ കമ്പനി മെറ്റാ എന്നറിയപ്പെടുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനതിരെയുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടെ ആണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമനിര്‍മാതാക്കളും അധികാരികളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് വിപണിയിലുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അല്‍ഗോറിതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.



∙ ഇനി പുതിയ ബ്രാന്‍ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നീങ്ങും

കമ്പനിയുടെ വെര്‍ച്വല്‍, ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി സമ്മേളനത്തിനായി നടത്തിയ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടയിലാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് കമ്പനിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന്റെ ഗതിമാറ്റുന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കമ്പനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ (സാങ്കല്‍പ്പിക) ഇടമായി മാറാനായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ ബിസിനസിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാറ്റമായിരിക്കും ഇത്. ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡ് ഒരു പ്രോഡക്ടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍, അതിന് തങ്ങളിപ്പോള്‍ പോലും ചെയ്തുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മൊത്തം പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ മാറ്റം വഴി തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ആപ്പുകളെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും ഒരു പുതിയ ബ്രാന്‍ഡിനു കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, കമ്പനിക്കുള്ളിലെ ഘടനയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ലെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക് വ്യക്തമാക്കി.

∙ എന്താണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ്?

അമേരിക്കയിലെ കംപ്യൂട്ടര്‍ വ്യവസായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കന്‍ വാലിയില്‍ അതിപ്രചാരം നേടിയ നോവലാണ് 1992ല്‍ നീല്‍ സ്റ്റീഫന്‍സണ്‍ എഴുതിയ സ്‌നോ ക്രാഷ്. ഇതിലെ നായകന്‍ പകല്‍ ഒരു പീറ്റ്‌സ ഡെലിവറി ബോയിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. രാത്രി അയാള്‍ ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി സൂപ്പര്‍ഹീറോ ആയി മാറുന്നു. അയാള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ പേരാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ്. ഹിറോ (Hiro) ശരിക്കും ഈ ലോകത്തല്ല വസിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകത്താണ് അയാള്‍ ഉളളത്. അയാള്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണടയിലിലേക്കും ഇയര്‍ഫോണുകളിലേക്കും മറ്റു കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ സാങ്കല്‍പിക ലോകത്തിനാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നു പറയുന്നത്. ഹിറോ കൂടുതൽ സമയം ഈ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്ത് ചെലവിടുന്നു. ലോകം ഒന്നടങ്കമുളള ആളുകള്‍ തങ്ങളുടെ വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ ധരിക്കുമ്പോള്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സ് ഒരു ആഗോള നഗരമായി മാറുന്നു. മറ്റു പല ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ രചനകളിലും ഇത്തരം ലോകങ്ങള്‍ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ ശാസ്ത്ര സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുമ്പോള്‍

മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനായ വില്യം ഗിബ്‌സണ്‍ന്റെ സൈബര്‍ സ്‌പേസ് എന്ന സങ്കല്‍പമാണ് നോവലില്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, സൈബര്‍സ്‌പേസ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അര്‍ഥ വ്യക്ത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇന്നത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി തീരുകയായിരുന്നു. മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്ന പ്രയോഗവും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗത്തിലുള്ളതാണ്. ഫോര്‍ട്ട്‌നൈറ്റ്, റോബ്ലോക്‌സ്, മൈന്‍ക്രാഫ്റ്റ്, വിആര്‍, എആര്‍ ആനിമല്‍ ക്രോസിങ് തുടങ്ങിയവയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള പല ഘടകങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ മെറ്റാവേഴ്‌സ് രൂപപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭാവിയിലെ ഒരു സോഷ്യല്‍ ഹബ് ആയിരിക്കും. ഉപയോക്താക്കളുടെ അവതാറുകള്‍ക്ക് (avatars) സന്ധിക്കാന്‍ ഒരു ഇടമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിക്കും വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിക്കും ഒരു തരം സാങ്കല്‍പിക ലോകത്തേക്ക് ഉപയോക്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇടമായിരിക്കാം അത്. ടെക്‌നോളജിയുടെ ഭാവി എആറോ വിആറോ മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് നിരവധി സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സമ്മേളനമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുമാകാം മെറ്റാവേഴ്‌സ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റിനെക്കാള്‍ ത്രിമാനതയുള്ളതും മികവാർന്നതുമായ അനുഭവം നല്‍കുന്നതായിരിക്കും ഈ മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നാണ് അനുമാനം.

∙ ഇനി ഇന്‍ഫിനിറ്റി ലോഗോ

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പുതിയ ചിഹ്നവും പുറത്തുവിട്ടു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പരിചിതമായ തംസ്അപ്, അല്ലെങ്കില്‍ ലൈക്കിനു പകരമാണ് നീല നിറത്തിലുള്ള ഇന്‍ഫിനിറ്റിയുടെ അനന്തതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആകാരത്തിലുള്ള ലോഗോ ആണ് ഇനി. കൂടാതെ, ഇനിമേല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉപയോഗിക്കാത്തവര്‍ക്കും കമ്പനിയുടെ മറ്റു സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും ഇനിയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിധ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മെറ്റാവേഴ്‌സ് രൂപപ്പെടുക എന്നും റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. അടുത്തിടെയായി ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ ഒരു മെറ്റാവേഴ്‌സ് കമ്പനിയായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് താത്പര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും കാണാം.

∙ നാം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്തല്ലേ എന്ന്

മനുഷ്യര്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്തു പെട്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. വെര്‍ച്വല്‍ എന്ന ആശയത്തിനു 2020ല്‍ തന്നെ മാറ്റം വന്നു. ഇത് പക്ഷേ എആര്‍, വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ ധരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന യാഥാര്‍ഥ്യമല്ല. മറിച്ച് സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളലും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളിലും ക്ലബ്ഹൗസ് പോലെയുള്ള ആപ്പുകളിലും എത്തുമ്പോള്‍ മറ്റൊരുതരം യാഥാര്‍ഥ്യം തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നവരായി കഴിഞ്ഞുവെന്നും പറയുന്നു. പല മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഇത്തരം വെര്‍ച്വല്‍ വാസസ്ഥലങ്ങളും അഡ്രസുകളും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇവയ്‌ക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മുന്നേറ്റമായിരിക്കും സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ ഉണ്ടാകുക.

∙ മറ്റു കമ്പനികള്‍

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ഈ മേഖലയില്‍ എതിരില്ലാതെ കുതിക്കാനാകുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ഹോളോലെന്‍സ് വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത് ഫോണുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിപ്പോള്‍ കമ്പനി. ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും എആര്‍ എത്തിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. പല ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും എആര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഗൂഗിളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അന്യരൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും എആര്‍-വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് ധരിച്ചെത്തുമെന്ന വിചാരമൊന്നും ആര്‍ക്കും ഇല്ലത്രെ. ലോകത്തുള്ള പ്രധാന കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളാലാകും വിധം ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു ടെലിസാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കില്‍ ടെലിപ്രസന്‍സ് നല്‍കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പായ സൂം പോലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം

ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇപ്പോള്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതില്‍നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പുതിയ കമ്പനി എന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നതായി എഎഫ്ബി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പേരു മാറ്റുക വഴി വിഷയം മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നതെന്ന് ദി റീയല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഓവര്‍സൈറ്റ് ബോര്‍ഡ് എന്നു വിളിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ പറഞ്ഞു. എണ്ണ കമ്പനികളും പുകയില വ്യവസായത്തിലുള്ളവരും പണ്ടു പയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടാവാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

