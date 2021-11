പെട്രോളിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ! തെളിവായി ഗൂഗിൾ ഡേറ്റ

ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ് എല്ലാം വില മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ മിക്കവരും തയാറല്ല. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോളിന്റെ വിലയും മറ്റു അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകത്ത് പെട്രോളിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയ്ക്കാരാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണിതെന്ന് പറയാം.



കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗൂഗിളിന്റെ സേർച്ചിങ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ‘പെട്രോൾ പ്രൈസ്’ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പാക്കിസ്ഥാനുമാണ്. ഓരോ ദിവസവും വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ പെട്രോൾ വില അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

ഫരീദാബാദ്, നോയിഡ, ഡൽഹി തുടങ്ങി നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പെട്രോൾ വില കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

delhi petrol price today 2021, petrol price in up today 2021, why petrol price is increasing in india, petrol price in delhi today എന്നിവയാണ് ഗൂഗിൾ ട്രന്റിങ്ങിലുള്ള മറ്റു സേർച്ചിങ് വിഷയങ്ങൾ.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പെട്രോൾ വിലയും ഇന്ത്യക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില അന്വേഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഇന്ത്യക്കാർ കാര്യമായി പിന്തുടരുന്ന സേർച്ചിങ് ആണ് പെട്രോൾ പ്രൈസ് എന്ന് ഗൂഗിൾ ഡേറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Petrol Price in Google Search