ഇസ്രയേൽ കമ്പനിയുടെ ‘തല’ തെറിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ? സിഇഒയെ പറപ്പിച്ചത് പെഗസസ് വിവാദം?

‘മെഴ്സിഡീസ് ഒരു കാർ വിൽക്കുന്നു. ആ കാറിന്റെ ഉടമ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് ഒരാളെ ഇടിച്ചുകൊല്ലുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും മെഴ്സിഡീസിനെ കുറ്റം പറയുമോ? ഞങ്ങൾ മാത്രം പഴികേൾക്കുന്നത് എന്തിനെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്...’



ഇസ്രയേൽ ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയറായ പെഗസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തി നിന്നപ്പോൾ ഒരു ഇസ്രയേലി മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിഇഒ ഷാലെവ് ഹൂലിയോ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ച് പല ഭരണകൂടങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്നായിന്നു വിവാദം.

വിവാദത്തെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ എൻഎസ്ഒ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ പെഗസസിന്റെ അലയൊലികൾ തുടർന്നു. പെഗസസ് വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുക വരെ ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിഛായ ഏറ്റവും മങ്ങിയ സമയത്ത് നിർണായക അധികാരമാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എൻഎസ്ഒ. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനായ ഹൂലിയോ സിഇഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. പകരമെത്തിയത് നിലവിൽ കോ–പ്രസിഡന്റായ ഐസക് ബെൻബെനിസ്റ്റി. അധികാര കൈമാറ്റം വരും ആഴ്ചകളിൽ നടക്കും.

നിവ് കാർമി, ഒമ്രി ലാവി, ഷാലെവ് ഹൂലിയോ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 2010ൽ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. എൻഎസ്ഒയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളല്ലാത്ത വ്യക്തി സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. 39 വയസ്സുകാരനായ ഹൂലിയോ കമ്പനിയുടെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കും. ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ വൈസ് ചെയർമാനായും തുടരും. വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടർന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴികേട്ട വ്യക്തിയാണ് ഹൂലിയോ. പെഗസസ് വിവാദം തിരിച്ചടിയായതോടെ നിലവിലെ പല ഹൈ–പ്രൊഫൈൽ ഉപഭോക്താക്കളെയും എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന് നഷ്ടമായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹൂലിയോയുടെ പടിയിറക്കം. ഇത് കമ്പനിയുടെ പ്രതിഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണെന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ ആരാണ് ഐസക് ബെൻബെനിസ്റ്റി?

ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനിയായ പാർട്ണർ കമ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ മുൻ സിഇഒ ആണ് ഐസക്. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ടെലികോം കമ്പനിയുടെ തലവൻ ഒരു മാൽവെയർ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയാകുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 6 വർഷത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിലാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഐസക് കമ്പനി വിടുന്ന കാര്യം പാർട്ണറിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അറിയിച്ചത്.

28 ലക്ഷത്തോളം മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കളും 2.34 ലക്ഷം ടിവി ഉപഭോക്താക്കളും 3.36 ലക്ഷം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുമുള്ള കമ്പനിയാണ് പാർട്ണർ. 2015ലാണ് പാർട്ണറിന്റെ സിഇഒ ആയി ഐസക് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. പാർട്ണറിനു മുൻപ് ബെസെക് ഇന്റർനാഷനൽ എന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കി. പാർട്ണറിൽ സിഇഒ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ടെലിവിഷൻ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ വലിക്കുകയും 5ജി സെല്ലുലർ സർവീസ് രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതും ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

∙ ഹൂലിയോയുടെ ന്യായങ്ങൾ

‘ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ജനങ്ങളുടെ ജീവന് രക്ഷ നൽകാനാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. 99 ശതമാനം കേസുകളിലും നല്ല അനുഭവമാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കാറില്ല.’–വിവാദം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുനിന്ന സമയത്ത് ഹൂലിയോയുടെ പരിഭവമിതായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനല്ല, ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് പെഗസസ് എന്ന ആഖ്യാനം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ ഹൂലിയോ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

പെഗസസ് വിവാദം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നു വരെ അദ്ദേഹം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‍വെയറിനെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ ഖത്തറോ പലസ്തീൻ കേന്ദ്രങ്ങളോ ആയിരിക്കാമെന്ന ആരോപണവും ഉയർത്തി. പലസ്തീനു പുറമേ ഖത്തറും ഇസ്രയേലുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല. ഇസ്രയേൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പലസ്തീൻ ബിഡിഎസ് മൂവ്‍മെന്റിലേക്കാണ് ഹൂലിയോ വിരൽചൂണ്ടിയത്. ഇസ്രയേൽ സൈബർ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് എൻഎസ്ഒയുടെ വാദം.

മറ്റൊരു സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ സെലിബ്രൈറ്റിന്റെ ആദ്യ പൊതുവിൽപന (ഐപിഒ) തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കാൻഡിരു എന്ന സമാനമായ കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും ഹൂലിയോ പറഞ്ഞു. ‌45 രാജ്യങ്ങളെ നിലവിൽ എൻഎസ്ഒ ഉപഭോക്താക്കളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 90 രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഫർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് നിരസിക്കേണ്ടി വന്നു. ഉപഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. ചൈന, റഷ്യ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, ഉത്തര കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബിസിനസ് നടത്തുകയുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ചു ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോശമാണ്. അവർ ഇനി മുതൽ എൻഎസ്ഒയുടെ ഉപഭോക്താക്കളായിരിക്കില്ലെന്നും ഹൂലിയോ പറഞ്ഞു.

∙ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനാര് മണികെട്ടും?

ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ എന്തുചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹൂലിയോയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–‘അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അന്നുതന്നെ കടപൂട്ടും. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.’ ഇതു ഭാഗികമായി ശരിയെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു വിവാദത്തിനു പിന്നാലെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ. വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫിസിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയും മന്ത്രിതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതും മാത്രമാണ് പേരിനുള്ള നടപടികൾ.

‌പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ പുതിയ സ്ഥാനപതി നാവോർ ജീലോൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയും ചെയ്തു. ‘പെഗസസ് നിർമാതാക്കളായ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സർക്കാരുകൾക്ക് വിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇസ്രയേൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ പെഗസസ് എന്തിനുപയോഗിച്ചുവെന്നു ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല'’-അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

സർക്കാർ എതിർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇസ്രയേൽ മന്ത്രി എൻഎസ്ഒയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പെഗസസ് വിവാദം ഇസ്രയേലിന്റെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രി നാച്മാൻ ഷായി. ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എ‍ൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഒരു പരാമർശമുണ്ടായതും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിലും മറ്റും ഇസ്രയേലിന് ഇതു ദോഷകരമാകുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം കമ്പനികളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

ചിത്രം: JOEL SAGET / AFP

∙ നിരസിക്കാനാകാത്ത ഓഫറുകൾ

എന്തൊക്കെ വിവാദം വന്നാലും ആടിയുലയാതെ നിൽക്കുന്ന കരിയർ ഗ്രാഫാണ് എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റേത്. പ്രതിമാസം 27 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പ്രധാന തസ്തികയിലുള്ളവർക്ക് എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് ശമ്പളമായി നൽകുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പെഗസസ് വിവാദത്തിൽ ആടിയുലയുമ്പോഴും എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തകൃതിയായിരുന്നു. പെഗസസ് വിവാദം തിരിച്ചടിയായെന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാരെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായി വൻ ഓഫറുകളുമായി മറ്റ് കമ്പനികൾ തിക്കിത്തിരക്കുകയാണെന്നും ജീവനക്കാർ തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

വിവാദം തുടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ക്വാളിറ്റി എൻജിനീയറായ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചത് പത്തിലധികം വൻ ജോബ് ഓഫറുകളാണ്. മുൻപു വന്ന ചില വിവാദങ്ങൾക്കു ശേഷം മുൻ ജീവനക്കാർ എൻഎസ്ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത വിവരം ലിങ്ക്ഡ്ഇന്നിൽ നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ശമ്പളം മാത്രമല്ല എൻഎസ്ഒയുടെ ആകർഷണം. ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും വിദേശയാത്രയും സ്ഥിരമായി വമ്പൻ പാർട്ടികളുമുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തമായ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും എൻഎസ്ഒ ഏറ്റെടുക്കും. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്മാർട്ഫോൺ, സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ്, ജിംനേഷ്യം അംഗത്വം തുടങ്ങി പലതുമുണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

English Summary: CEO of Notorious Spyware Firm NSO Group to Step Aside and Why?