ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് 'ലവ് ഇറ്റ് ഓര്‍ റിട്ടേണ്‍ ഇറ്റ്'. ‘വാങ്ങുന്ന വിലകൂടിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കില്‍ അത് ആസ്വദിക്കൂ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചുതന്നോളൂ, മുഴുവന്‍ പണവും തിരിച്ചു തരാം’ എന്നാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫറുകള്‍ ഉണ്ട്. ധാരാളമായി റിവ്യൂകള്‍ വായിച്ചും വിഡിയോ കണ്ടുമെല്ലാം വിലകൂടിയ ഒരു ഉല്‍പന്നം വാങ്ങിയാൽ അതിലെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ തനിക്ക് വേണ്ടതല്ലെന്ന് മനസ്സിലായാല്‍ ഇതുവരെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് അത് തിരിച്ചുനൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇനി മുതൽ ചില ഹൈ-എന്‍ഡ് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ നിന്നു വാങ്ങുമ്പോള്‍ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തിരികെ കൊടുത്ത് മുഴുവന്‍ പണവും തിരിച്ചു വാങ്ങാം.



ലവ് ഇറ്റ് ഓര്‍ റിട്ടേണ്‍ ഇറ്റിന്റെ തുടക്കമെന്ന നിലയില്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടുമായി സഹകരിക്കുന്ന കമ്പനി സാംസങ് ആണ്. ആദ്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന മോഡലുകള്‍ ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 3, സെഡ് ഫ്‌ളിപ് 3 എന്നിവയാണ്. വിലകൂടിയ ഒരു ഉല്‍പന്നം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടം വരില്ല, എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന ചോദ്യവും ചോദിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ പറയുന്നതു പോലെ 15 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള അവസരമാണ് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഒരുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഫോണ്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഫോണിന് പ്രവര്‍ത്തനശേഷി ഉണ്ടെങ്കില്‍ തിരിച്ച് എടുത്തോളാം എന്നാണ് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഓഫര്‍. ഫോണിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തില്‍ പ്രശ്‌നം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ച ശേഷം മുഴുവന്‍ പണവും ഉപഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്ത്?

നിലവില്‍ ഈ പദ്ധതി ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, പുണെ, ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ഗുരുഗ്രാം, അഹമ്മദാബാദ്, കൊല്‍ക്കത്ത, ചെന്നൈ, വഡോദര എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ കൂടുതല്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാന്‍ തയാറായിരിക്കുന്നത് സാംസങ് മാത്രമാണ്. കമ്പനിയുടെ രണ്ടു മോഡലുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലവ് ഇറ്റ് ഓര്‍ റിട്ടേണ്‍ ഇറ്റ് പദ്ധതി വഴി വില്‍ക്കുക. ഇവയില്‍ ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫ്‌ളിപ് 3യുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 84,999 രൂപയാണ്. എന്താണ് ലവ് ഇറ്റ് ഓര്‍ റിട്ടേണ്‍ ഇറ്റ് കൊണ്ട് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പലരും വിലകൂടിയ ഫോണ്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ വാങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നില്ലെന്നാണ് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. അങ്ങനെ വേണമെങ്കില്‍ അവര്‍ കടകളിൽ പോയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിന്ന് വാങ്ങി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന തോന്നലാണ് പലരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു കമ്പനി കരുതുന്നു. അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരനാണ് പുതിയ പദ്ധതി.

മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയില്‍ വിലകൂടിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ വിപണി വളരുന്നു എന്ന കണ്ടെത്താലണ്. രാജ്യത്ത് വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്തിയ ഫോണുകളുടെ വില്‍പന തീരെകുറവാണ്. എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഫോണുകളുടെ വില്‍പന പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തില്‍ വളരുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലും കമ്പനിക്ക് പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരണ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ കമ്പനിയായ കൗണ്ടര്‍പോയിന്റിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ പറയുന്നത് ആപ്പിള്‍, സാംസങ്, വണ്‍പ്ലസ്, വിവോ തുടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ മോഡലുകള്‍ക്കായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കിട്ടുക എന്നാണ്. മുൻ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വിലകൂടിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ വില്‍പന 2021ല്‍ 60 ശതമാനം വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ശരിക്കും മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൗഗന്‍

മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും 100 കോടിയിലേറെ പേരില്‍ നിന്നു ശേഖരിച്ച മുഖത്തിന്റെ ഡേറ്റ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, കമ്പനിയുടെ മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥയും കമ്പനിയില്‍ നടക്കുന്ന പല കര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുകയും തെളിവായി ചില രേഖകള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കുകയും ചെയ്ത ഫ്രാന്‍സിസ് ഹൗഗന്‍ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മുഖംതിരിച്ചറിയല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ് എന്നു പറഞ്ഞ ഹൗഗന്‍ ഫെയ്സ്ബുക് ഇക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന് സർക്കാരുകള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികളും നിയമ നിര്‍മാതാക്കളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനരീതിയെ കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിച്ചുവരികയാണ്. കമ്പനി വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്വകാര്യതയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള സ്വകാര്യതാ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ്.

ഫെയ്‌സ്ബുക് ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാരുകള്‍ പരിശോധിക്കണം. ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ നിർത്തുകയാണ് എന്നു പറയുമ്പോള്‍ കമ്പനി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതല്‍ സുതാര്യത വേണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ചെയ്യുന്നതെന്നും അതവര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും അധികാരികള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൗഗന്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ യൂറോപ്പ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായ നീക്കമാണ് നല്ലതെന്നും ഹൗഗന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കടുത്ത നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ടെക് കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാള്‍ പ്രായോഗികം യൂറോപ്പിന്റെ സമീപനമാണ് എന്നാണ് ഹൗഗന്റെ അഭിപ്രായം.

∙ ആപ്പിള്‍ ഓലെഡ് ടെക്‌നോളജിയിലേക്ക് തിരിയുമോ?

ഈ വര്‍ഷം ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഐപാഡ് പ്രോ മോഡലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ മിനി-എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നിര്‍മിച്ചത്. മിനി-എല്‍ഇഡി സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ആപ്പിള്‍ പൂര്‍ണമായി മാറിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ദി എലെക് (TheElec) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കമ്പനി ഓലെഡ് സ്‌ക്രീനുള്ള ഐപാഡ് പ്രോ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഐപാഡ് പ്രോ മോഡലുകളുടെ സ്‌ക്രീനില്‍ രണ്ട് ലെയർ ലൈറ്റ്-എമിറ്റിങ് ഡയോഡുകള്‍ ഉണ്ടായേക്കും. ഇതിനാല്‍ ഇരട്ടി ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. റൂമുകള്‍ക്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, വാട്‌സാപ് വീണ്ടും നിലച്ചെന്ന് ഡൗണ്‍ഡിറ്റെക്ടര്‍

ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, വാട്‌സാപ് അമേരിക്കയിലും യുകെയിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം പണിമുടക്കിയെന്ന് ഡൗണ്‍ഡിറ്റെക്ടര്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഏകദേശം 8000 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചതെന്നു പറയുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ എച്ബിഒ മാക്‌സും ഡിസ്‌കവറി പ്ലസും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയേക്കും

പ്രമുഖ സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങളായ എച്ബിഒ മാക്‌സും ഡിസ്‌കവറി പ്ലസും ഒരുമിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ഗിസ്‌മോഡോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബണ്‍ഡില്‍ ആയി ഇരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെയും കണ്ടെന്റ് വാങ്ങാന്‍ സാധിച്ചേക്കും, ഡിസ്‌കവറി എന്നു മാത്രമായേക്കാം ഇതിന്റെ പേര് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

