ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കമ്പനികളിലൊന്നായ സ്‌പേസ്എക്‌സിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വിലകുറച്ച് ഡേറ്റ നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ നല്‍കുന്നതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഇന്റർനെറ്റ് നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് വാര്‍ത്ത. സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനത്തിന് ചെലവു കൂടും, എന്നാല്‍ ആ ചെലവ് ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് താങ്ങാനാകില്ലെന്നും സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ മേധാവി സഞ്ജയ് ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞെന്ന് ഇടി ടെലികോം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ സേവനത്തിന് ഈടാക്കുന്ന ചാര്‍ജിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രയോജനങ്ങള്‍ ഉപയോക്താള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



∙ 1 ജിബിപിഎസ് സ്പീഡില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്?

തുടക്കത്തല്‍ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലായിരിക്കും സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ പ്രീ ബുക്കിങ് നല്‍കുന്നത് 99 ഡോളറിനാണ് (ഏകദേശം 7,500 രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത്). കൂടാതെ, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡിഷ് സാറ്റലൈറ്റ്, ഒരു റിസീവര്‍ തുടങ്ങി ഇതിനുള്ള സെറ്റ്-അപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നല്‍കും. തുടക്കത്തില്‍ സെക്കന്‍ഡില്‍ 100-150 മെഗാബിറ്റ്‌സ് വരെ സ്പീഡാണ് നല്‍കുക. എന്നാല്‍, കൂടുതല്‍ സ്റ്റാര്‍ലിങ്കിന്റെ സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാകുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡില്‍ 1 ജിബിപിഎസ് സ്പീഡ് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. നിലവില്‍ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ടെസ്റ്റിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള സേവനങ്ങള്‍ 2022 പകുതിക്കു ശേഷം തുടങ്ങിയേക്കും.

∙ ജിയോയുമായി സഹകരിക്കും?

അതേസമയം, സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം ചെയ്യാനായി വിവിധ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സേവനദാതാക്കളുടെ സഹകരണം തേടാന്‍ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. റിലയന്‍സ് ജിയോ, വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയ, ഭാരത്‌നെറ്റ്, റെയ്‌റ്റെല്‍ തുടങ്ങി കമ്പനികളുമായി ഉടന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും ഇടി ടെലികോം പറയുന്നു. എത്തിച്ചേരാന്‍ വിഷമമുള്ള മേഖലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനായിരിക്കും സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് മറ്റു കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടുക. അതേസമയം, സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് 7500 രൂപ വാങ്ങി തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നുവെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയോടും ഭാര്‍ഗവ പ്രതികരിച്ചു. ബൃഹത് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര ചെറിയ തുകയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ആരോപണം അസംബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ലയനം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ ബില്‍

ഗൂഗിള്‍, മെറ്റാ (ഫെയ്‌സ്ബുക്), ആമസോണ്‍ തുടങ്ങി കമ്പനികള്‍ അവരുടെ എതിരാളികളെ വാങ്ങി കമ്പനിയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ബില്‍ അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര്‍ എയ്മി ക്ലൊബുച്ചാര്‍, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റര്‍ ടോം കോട്ടണ്‍ എന്നിവരാണ് പുതിയ ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. വമ്പന്‍ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍ എളുപ്പത്തിലാക്കുക എന്നതായിരിക്കും പുതിയ ബില്ലിന്റെ ഉദ്ദേശം.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വാട്‌സാപ്പും സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് എതിരാളികളാകുമോ എന്നു സംശയിച്ച ഫെയ്സ്ബുക് അവയെ വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇതുവഴി മത്സരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ചുരുക്കം ചില കമ്പനികള്‍ക്ക് ടെക്‌നോളജി മേഖല അടക്കി വാഴാനാകുന്നു. കമ്പനികള്‍ തമ്മില്‍ മത്സരമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും നല്ലത്. കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ വരുന്നതിനും പണമീടാക്കല്‍ കുറയാനുമൊക്കെ ഇതു സഹായിച്ചേക്കും.

∙ റീട്ടെയില്‍ കടകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ മെറ്റാ

മെറ്റാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ കമ്പനിയായ ഫെയ്‌സ്ബുക് ലോകമെമ്പാടും റീട്ടെയില്‍ കടകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ദി ന്യൂ യോര്‍ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയുടെ റിയാലിറ്റി ലാബ്‌സ് വിഭാഗം ഇനി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വാങ്ങാനും പരിചയപ്പെടുത്തി നല്‍കാനുമായിക്കും ഇത്തരം കടകള്‍. വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍, ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് കമ്പനി അധികം താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നു കരുതുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ വലിയ സ്വപ്‌നമായ മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളായിരിക്കും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് ഉടന്‍?

ലോകം ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ യുഗത്തിലേക്കു കടന്നേക്കുമെന്നുള്ള സൂചന നല്‍കി ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ അടുത്ത ഏതാനം മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് 9ടു5ഗൂഗിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പിക്‌സല്‍ ശ്രേണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ഫോണ്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയേക്കും. അതേസമയം, ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയ പിക്‌സല്‍ 6 സീരീസിലുള്ള ക്യാമറകള്‍ ആയിരിക്കില്ല ഫോണിനെന്നും പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ ക്യാമറാ എപികെ ഫയല്‍സില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പിക്‌സല്‍ 5 ഫോണില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച 12.2 എംപി സെന്‍സറായിരിക്കും പുതിയ ഫോണിന്. പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആദ്യമായല്ല ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വരുന്നത്.

∙ ഫോണിനൊപ്പം പുതിയ ഒഎസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എന്ന കോഡ് നാമത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ ഒരു ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് 7.6-ഇഞ്ച് വലുപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, ഇതിന് 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സാംസങ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ നിർമിച്ചു നല്‍കുക എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മടക്കാവുന്ന ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍‌ ടാബുകള്‍ക്കും ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണുകള്‍ക്കുമായി ഗൂഗിള്‍ വികസിപ്പിച്ചു വരുന്ന ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 എല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ വില കുറഞ്ഞ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സര്‍ഫസ് ലാപാടോപ് എസ്ഇ നവംബര്‍ 9ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ലാപ്‌ടോപ് ശ്രേണിയായ സര്‍ഫസ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ലാപ്‌ടോപ നവംബര്‍ 9ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് വിന്‍ഡോസ് സെന്‍ട്രല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് എസ്ഇ എന്നു പേരിട്ടിരക്കുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പിന് താരതമ്യേന വിലയും കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം, സ്‌ക്രീനിന് 11.6-ഇഞ്ച് വലുപ്പമാണ് കാണുക. ഇന്റല്‍ സെലറോണ്‍ എന്‍4120 ആയിരിക്കാം പ്രോസസര്‍. പിസിക്ക് 8ജിബി വരെ റാം ഉണ്ടായേക്കാം. യുഎസ്ബി-എ, യുഎസ്ബി-സി, ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ജാക്ക് തുടങ്ങിയ പോര്‍ട്ടുകളും ഉണ്ടായേക്കും. പുതിയ ലാപ്‌ടോപ്പിന് 400 ഡോളറാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ വണ്‍ഡ്രൈവ് വിന്‍ഡോസ് 7, 8.1 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ആവില്ല

ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സേവനമായ വണ്‍ഡ്രൈവ് ആപ്, വിന്‍ഡോസിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകളായ വിന്‍ഡോസ് 7, 8.1 എന്നിവയില്‍ 2022 ജനുവരി 1 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഈ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള ഫയലുകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ ആപ്പ് വഴി ക്ലൗഡില്‍ സൂക്ഷിക്കാനോ തിരിച്ചെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

