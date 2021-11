ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പുരോഗമിച്ച പതിപ്പായിരിക്കും മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നാണ് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് ത്രിമാനത കൂടി എത്തിച്ചേരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതേസമയം, മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത്ര നിഷ്‌കളങ്കമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലുകളുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ തുടക്കത്തില്‍ പോറ്റി വളര്‍ത്തിയത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളാണ്, ഇതിനുപയോഗിച്ചത് പൊതു ഖജനാവില്‍ നിന്നുള്ള പണവുമാണ് എന്ന് സെഡ്ഡിനെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ ക്രിസ് ഡക്കിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പൊതു നന്മ എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ ഉദ്യമത്തിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.



എന്നാല്‍, മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്കു വന്നാല്‍ അത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിനായാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ആശയവുമായി ആദ്യം ചാടിവീണിരിക്കുന്നത് ഫെയ്സ്ബുക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റുമാണ്. ഇതു വരുന്നതോ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ (surveillance capitalsim) പാരമ്യത്തിലുമാണ്. വ്യക്തികളെ എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും പിന്തുടര്‍ന്ന് അവരുടെ ചെയ്തികള്‍ അടിമുടി വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിരീക്ഷണ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിഗത ഡേറ്റ ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയാണിത്. മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുക സ്വകാര്യ കമ്പനികളായിരിക്കും. വിവിധ രാജ്യത്തെ സർക്കാരുകള്‍ ആ പ്രദേശത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കോ, പൗരന്മാര്‍ക്കോ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായാല്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നു മാത്രം.

ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കൂട്ടുകെട്ടൊന്നുമായിരിക്കില്ല മെറ്റാവേഴ്‌സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മറിച്ച് കമ്പനികളുടെ ബോര്‍ഡുകളായിരിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ ഉത്സാഹ ശൂന്യമാക്കുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പൂര്‍വ്വ ചരിത്രം തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കുന്നതാണ്. കമ്പനിയുടെ മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്ക് കടക്കാന്‍ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ തന്നെ വേണ്ടിവന്നേക്കും. ഈ കളിയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവരായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കുക. ഒരാള്‍ എവിടേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നതു വരെ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്ന് ക്രിസ് പറയുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല ആമസോണിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും കാര്യം. അതിരു തിരിച്ച മെറ്റാവേഴ്‌സുമായി ആപ്പിളും എത്തിയേക്കും. പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കാം ആപ്പിളിന്റെ മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്ക് കമ്പനി പ്രവേശനം നല്‍കുക.

അതേസമയം, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മൈന്‍ക്രാഫ്റ്റിലും എപ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ ഫോര്‍ട്‌നൈറ്റിന്റെ ഉല്‍പന്നങ്ങളിലും അണ്‍റിയല്‍ എൻജിനിലും മെറ്റാവേഴ്‌സ് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്‍വിഡിയയുടെ ഒംനിവേഴ്‌സാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റാവേഴ്‌സ് അനുഭവം. നിശ്ചയദാര്‍ഡ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉടനടി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സ് ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ആയിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതേസമയം, ആളുകളുടെ ഫോണുകളും മറ്റുപകരണങ്ങളും സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ താത്പര്യമുള്ള സർക്കാരുകളും മറ്റും ഉള്ളതിനാല്‍ അത്തരം സാധ്യതകള്‍ ഒന്നും പ്രാവര്‍ത്തികാമാകാന്‍ ഇടയുമില്ല. ഇത്തരം സർക്കാരുകളും സ്വന്തം താത്പാര്യത്തിനു മാത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളും ചേരുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റാവേഴ്‌സ് ലോകത്തെ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ യന്ത്രമായി തീരുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക.

∙ ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ മാറ്റരുത്

ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലെ ഫോണുകളുടെ ഡിസ്‌പ്ലേ കേടായാല്‍ അത് ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ നൽകരുതെന്ന് ഐഫിക്‌സിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലെ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി സിസ്റ്റം പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും എന്നാണ് അവര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഇലൂമിനേറ്റര്‍, ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടുപോലും ആപ്പിള്‍ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാന്‍ ആപ്പിളിനു സാധിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം സ്‌ക്രീന്‍ കേടുവന്ന ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലെ ഫോണുകള്‍ നന്നാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത സെന്ററുകള്‍ക്കും അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു. അംഗീകാരമുള്ള സര്‍വീസ് സെന്ററുകളില്‍ കൂടുതൽ പണം നല്‍കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതിനാലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സെന്ററുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ കാരണം.

പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ ഡിസ്‌പ്ലേ മാറാന്‍ ശ്രമിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രാദേശിക സര്‍വീസ് സെന്ററുകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ക്ക് മൈക്രസ്‌കോപ്പും വേണ്ടിവരും. മുന്‍ മോഡലുകള്‍ക്ക് സാധാരണ ടൂളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീന്‍ മാറ്റാമായിരുന്നു. ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ സ്‌ക്രീനില്‍ നന്നേ ചെറിയ ഒരു മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫെയ്‌സ്‌ഐഡിയുമായി പെയര്‍ ചെയ്താല്‍ മാത്രമാണ് ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. എന്നാല്‍, ഇങ്ങനെ പെയര്‍ ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഒരു രഹസ്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായവും ലഭിക്കണം. ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകൃത റിപ്പെയര്‍ സെന്ററുകളില്‍ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക എന്നും ഐഫിക്‌സിറ്റ് പറയുന്നു.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്22നെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്?

ഐഫോണുകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ ഗ്യാലക്‌സി ശ്രേണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സീരീസായ ഗ്യാലക്‌സി എസ്22 ല്‍ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജോണ്‍ പ്രൊസെര്‍ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍.

∙ 1800 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്!

എസ്22 അള്‍ട്രായ്ക്ക് മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ മോഡലിനോട് സമാനത തോന്നുന്ന രൂപകല്‍പന പ്രതീക്ഷിക്കാം. ക്യൂഎച്ഡി പ്ലസ് റെസലൂഷനുള്ള 6.8-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള, 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കാം ഫോണിന്. എന്നാല്‍, ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം സ്‌ക്രീന്‍ ബ്രൈറ്റ്‌നസിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും. ഏകദേശം 1800 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഉളള സ്‌ക്രീനുകളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്.

∙ നാലു ക്യാമറകള്‍, സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 40 എംപി റെസലൂഷന്‍

നാലു ക്യാമറകള്‍ അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പിന്‍ ക്യാമറാ സെറ്റ്-അപ്പ്. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 108 എംപി ആയിരിക്കും റെസലൂഷന്‍. 12 എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ്, രണ്ടു 10 എംപി ടെലി ലെന്‍സുകളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇവയില്‍ ഒരു ടെലി ലെന്‍സിന് 3 എക്‌സ് സൂം ആണെങ്കില്‍ മറ്റൊന്നിന് 10 എക്‌സ് സൂം ആയിരിക്കാം. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 40 എംപി ആയിരിക്കും റെസലൂഷന്‍.

∙ ഫെബ്രുവരിയില്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും

എസ്-പെന്‍ സപ്പോര്‍ട്ടാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചര്‍. യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ട്, 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററി, 45-വാട്ട് ചാര്‍ജിങ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 895 പ്രോസസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എക്‌സിനോസ് 2200 ചിപ്പ് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഫോണിന്ശക്തി പകരുക. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: Metaverse: how Facebook rebrand reflects a dangerous trend in growing power of tech monopolies