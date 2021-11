തന്റെ കൈവശമുള്ള ടെസ്‌ല ഓഹരിയുടെ 10 ശതമാനം വില്‍ക്കണമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. വോട്ടിങ്ങിൽ 58 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ പറഞ്ഞത് വില്‍ക്കണമെന്നാണ്. വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാതെ, തന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഏതു വിധി നടത്തിയാലും അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മസ്‌കിന്റെ കൈവശം 170.5 ദശലക്ഷം ടെസ്‌ല ഓഹരികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ മൂല്യം 2100 കോടി ഡോളര്‍ വരുമെന്നും പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന 'ബില്ല്യനേഴ്സിനുള്ള നികുതി' എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി നടന്നതാണ്.



∙ എന്താണ് ബില്ല്യനയേഴ്‌സ് ടാക്‌സ്?

മസ്‌കിനെ പോലെയുള്ള അമിത വരുമാനക്കാര്‍ക്ക് അധികനികുതി ചുമത്തണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം അമേരിക്കയില്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്. സാമൂഹികമായി 3.2 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ചെലവിടണമെന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ സ്വപ്‌നത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനായും ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കരുതുന്നു. ഇതിനായി 1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ആസ്തിയുള്ളവര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 100 ദശലക്ഷത്തിലേറെ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയവര്‍ക്ക് പുതിയ നികുതി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശം. സെനറ്റ് ഫിനാന്‍സ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായ, ഒറിഗണില്‍ നിന്നുള്ള സെനറ്റര്‍ റോണ്‍ വൈഡനാണ് ഈ നിര്‍ദേശം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിര്‍ദേശം ബാധിക്കുക അമേരിക്കയിലെ 800 ല്‍ താഴെ ആളുകളെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് 2 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ഉണ്ടാക്കിയവര്‍ക്കെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇതു ബാധകമാകുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അവരും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഉചിതമായ നികുതി അടയ്ക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ട്വിറ്റര്‍ വോട്ടിങ്ങിനെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശനം

പുതിയ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ബില്ല്യനയേഴ്സിന്റെ കൈവശമുള ഓഹരിയടക്കം വില്‍ക്കാവുന്ന ആസ്തി വര്‍ഷാവര്‍ഷം വിലയിരുത്തും. അവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അധികവരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചുളള തുകയായിരിക്കും നികുതി. നിലവിലുള്ള നിയമ പ്രകാരം ഒരു ബില്ല്യനയര്‍ തന്റെ ഓഹരി വിറ്റാല്‍ മാത്രമാണ് അയാള്‍ക്ക് നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടതായി വരിക. പുതിയ നികുതി നിര്‍ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ മുറുകിയപ്പോള്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞത് താന്‍ ഓഹരികള്‍ വിറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ താന്‍ ഓഹരി വില്‍ക്കണോ എന്നറിയാനാണ് ട്വിറ്റര്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതും മസ്‌കിന്റെ ഒരു തരം കളിയാക്കലാണ് എന്നു വിലയിരുത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. ‘നന്ദി, ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബില്ല്യനയേഴ്‌സ് ടാക്‌സ് അനിവാര്യമാണ് എന്നത്’ എന്നാണ് എല്‍എ ടൈംസിലെ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുതന്നെ. ഒരാള്‍ക്ക് അമിത ധനം ഉണ്ടോ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. നികുതി നയത്തെ ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഗെയിമായി തരംതാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് മസ്‌ക് എന്ന് ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മനുഷ്യന്‍ നികുതി അടയ്ക്കുന്നോ എന്ന കാര്യം ട്വിറ്റര്‍ വോട്ടെടുപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കരുത്. ബില്ല്യനയേഴ്‌സ് ഇൻകം ടാക്‌സ് തുടങ്ങാന്‍ സമയമായി എന്നാണ് സെനറ്റര്‍ റോണ്‍ വൈഡന്‍ കുറിച്ചത്. https://bit.ly/3kgl59y

∙ നികുതിയടക്കാന്‍ താന്‍ ഓഹരി വില്‍ക്കണമോ?

മസ്‌കിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ വോട്ടെടുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് നടന്നത്. വോട്ടിങ് തീര്‍ന്നെങ്കിലും മസ്‌ക് തന്റെ ഓഹരി വില്‍ക്കുമോ, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാല്‍ തന്നെ എന്നു വില്‍ക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ലെന്നും മസ്‌കിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, താന്‍ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായി ഇരിക്കുന്നതിന് ശമ്പളമോ, മറ്റു പ്രതിഫലമോ കൈപ്പറ്റുന്നില്ലെന്നും തന്റെ കൈവശമുള്ളത് ഓഹരി മാത്രമാണെന്നും, ഇതിനാല്‍ ഓഹരി വിറ്റാല്‍ മാത്രമേ തനിക്ക് ടാക്‌സ് അടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നും മസ്‌ക് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ നികുതിയടക്കാന്‍ താന്‍ ഓഹരി വില്‍ക്കണമോ എന്നാണ് മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ വോട്ടിങ് നടത്തി ആരാഞ്ഞത്. മസ്‌കിന് കമ്പനിയില്‍ എന്തുമാത്രം ഓഹരിയുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അത്ര വ്യക്തതയില്ല. ജൂണില്‍ മസ്‌ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് 244 ദശലക്ഷം ഓഹരിയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. അതായത് ടെസ്‌ലയുടെ 23 ശതമാനം ഓഹരി.

∙ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി 338 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍!

ഏതാനും മാസം മുൻപ് ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസിനെ പിന്തള്ളിയ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ കണക്കില്‍ 338 ഡോളര്‍ വരെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, നറുക്കെടുപ്പും മറ്റും കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇതെഴുതുന്ന സമയത്ത് ആസ്തി 323 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായി ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അദ്ദേഹം മറികടന്ന ബെസോസിന് ഇപ്പോള്‍ 201 ബില്ല്യൻ ഡോളറാണ് ആസ്തി. ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരി വില കുതിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മസ്‌കിന്റെ ആസ്തിയും പെരുകുന്നത് കാണാം.

∙ ഇന്റലിന്റെ ആള്‍ഡര്‍ ലെയ്ക് പ്രോസസറുകള്‍ ആപ്പിളിന്റെ എം1 മാക്‌സിനേക്കാള്‍ കരുത്തുറ്റത്

ഇന്റല്‍ അടുത്തിടെയാണ് 12-ാം തലമുറയിലെ പ്രധാന കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രോസസറുകളായ ആള്‍ഡര്‍ ലെയ്ക് ഐ9-12900കെ ചിപ്പ് അടക്കം അനാവരണം ചെയ്തത്. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ എം1 മാക്‌സ് പ്രോസസറിനേക്കാള്‍ ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഗീക്‌ബെഞ്ച് 5 ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് റിസള്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഐ9-12900കെ ചിപ്പ് ആപ്പിള്‍ എം1 മാക്‌സിനെക്കാള്‍ 1.5 ശതമാനം അധിക ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഐ9-12900കെ ചിപ്പിന്റെ മള്‍ട്ടി-കോര്‍ സ്‌കോര്‍ ഏകദേശം 18,500 ആണ്. അതേസമയം, എം1 പ്രോ, എം1 മാക്‌സ് പ്രോസസറുകള്‍ക്ക് മള്‍ട്ടി-കോര്‍ ടെസ്റ്റില്‍ 12,500 സ്‌കോര്‍ ആണ് ലഭിച്ചതെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്റല്‍ പ്രോസസറിന് ആപ്പിള്‍ പ്രോസസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അധികം വൈദ്യുതി വേണമെന്നും കാണാം.

∙ മൈസൂരുവില്‍ ക്ലയന്റ് ഇനവേഷന്‍ സെന്റര്‍ തുറന്ന് ഐബിഎം

ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ്, എഐ എന്നിവയില്‍ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കും സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകള്‍ക്കും സഹായകമാകാനായി മൈസൂരുവില്‍ തങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്ലയന്റ് ഇനവേഷന്‍ സെന്റര്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഐബിഎം. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ എട്ടാമത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്ററാണിത്.

∙ 4ജി, 5ജി ചിപ്പുകള്‍ക്ക് വില വര്‍ധന

മീഡിയ ടെക് കമ്പനിയുടെ 4ജി ചിപ്പുകളുടെ വില 15 ശതമാനവും, 5ജി ചിപ്പുകളുടെ വില 5 ശതമാനവും വര്‍ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഗിസ്‌മോചൈന റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവായ ക്വാല്‍കം കമ്പനിയും താമസിയാതെ പ്രോസസറുകള്‍ക്ക് വിലവര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ പലസ്തീന്‍ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യാനും പെഗാസസ് സ്‌പൈവെയര്‍

പലസ്തീനിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഫോണ്‍ ഹാക്കു ചെയ്യാനും ഇസ്രയേല്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ എന്‍എസ്ഒയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിച്ചു എന്ന് ആംനെസ്റ്റി ഇന്റര്‍നാഷണലാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

∙ മാക്കഫി കമ്പനി അഡ്വെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നു

കംപ്യൂട്ടര്‍ സുരക്ഷാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ മാക്കഫി അഡ്വെന്റ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിലുള്ള കമ്പനി വാങ്ങുന്നു. ഏകദേശം 14 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിനാണ് കച്ചവടം.

