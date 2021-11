ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 5ജി ലഭിക്കും? സ്പെക്ട്രം വില കുറച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ എയർടെൽ, വിഐ, ജിയോ എന്നിവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ 5ജി സ്പെക്ട്രം ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 5ജി സേവനം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന വില കാരണം ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ (വി), റിലയൻസ് ജിയോ എന്നിവർ 700 MHz സ്‌പെക്‌ട്രം വാങ്ങുന്നത് മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പും (ഡോട്ട്) റെഗുലേറ്ററും വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളിലെ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വില കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ടെലികോം കമ്പനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ഇടി ടെലികോം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 700 MHz, 3300 MHz - 3.6 MHz ബാൻഡുകളിലെ സ്പെക്ട്രത്തിന് റെഗുലേറ്റർ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന വില ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ഫിച്ച് റേറ്റിങ്സ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് 5ജി സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ഈ ബാൻഡുകൾ നിർണായകമാകും.

ഇതിനിടെ റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ 5ജി ട്രയൽ കാലാവധി ആറ് മാസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ ടെലികോം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 5ജി സ്പെക്‌ട്രം ലേലം 2022-ൽ നടക്കുമെന്നും ഫിച്ച് റേറ്റിംഗ്‌സ് അറിയിച്ചു. ജനുവരി–മാർച്ച് സമയത്തായിരിക്കും ലേലം നടക്കുക. എന്നാൽ, 5ജിയുടെ വാണിജ്യ ലോഞ്ചിങ് 2023ലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകാൻ കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

എംഎം വേവ് ബാൻഡുകൾ, 3.5 ജിഗാഹെർട്സ് ബാൻഡുകൾ, 700 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡുകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുതിയ വിലകൾ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സെപ്റ്റംബറിൽ ഡോട്ട് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (ട്രായ്) ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ 600 മെഗാഹെർട്‌സ് ബാൻഡുകളും ശുപാർശകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ടെലികോം വകുപ്പ് റെഗുലേറ്ററോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 600 MHz ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച കവറേജ് നൽകുന്നതിന് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ സഹായിക്കും.

English Summary: Airtel, Vi, Jio Might Get 5G Spectrum at Reduced Prices